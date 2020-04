Zmena rozhodnutia. Kia napokon rozbehne výrobu iba v dvojzmennej prevádzke

Dôvodom je náhla a neočakávaná situácia na trhu.

3. apr 2020 o 18:32 SITA

Žilinská Kia Motors Slovakia napokon obnoví svoju výrobu iba v dvojzmennej prevádzke. Automobilka o tom informuje na sociálnej sieti.

"V týždni od 6. do 9. apríla pôjde výroba len na dve zmeny. Nočná zmena vyrábať nebude. Dôvodom je náhla a neočakávaná situácia na trhu," uvádza spoločnosť.

Pôvodne pritom chcela Kia od pondelka 6. apríla do štvrtka 9. apríla vyrábať v štandardnom trojzmennom režime a následne až po Veľkej noci prejsť na dvojzmennú prevádzku, ktorá má trvať do konca apríla.



Kia Motors Slovakia prerušila z dôvodu šírenia koronavírusu výrobu od pondelka 23. marca 2020.

Aktuálne "stoja" všetky štyri automobilky. Od 17. marca dočasne prerušil výrobu Volkswagen Slovakia. Podľa posledných informácií bude fabrika stáť aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020). Od 19. marca k prerušeniu výroby pristúpila aj trnavská Groupe PSA Slovakia. Pôvodne mala odstávka trvať do soboty 28. marca, podľa posledných údajov ju určite neobnovia do 5. apríla vrátane.

Výrobné linky odstavila aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover. Výroba sa zastavila v piatok 20. marca a bude prerušená do obdobia po veľkonočných sviatkoch.