V žilinskej nemocnici potvrdili jedného nakazeného zamestnanca

38 zdravotníckych pracovníkov sa môže vrátiť do práce.

3. apr 2020 o 11:45 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prvé testy medzi zdravotníckym personálom žilinskej nemocnice potvrdili, že koronavírus má jeden zamestnanec.

Súvisiaci článok Do karantény poslali 62 zdravotníkov zo žilinskej nemocnice Čítajte

V žilinskej Fakultnej nemocnici najskôr otestovali 39 zamestnancov po tom, ako prišli do kontaktu s nakazeným 67-ročným mužom s okresu Žilina.

Tomu včera potvrdili ochorenie na koronavírus. V polovici marca bol hospitalizovaný v nemocnici a mohol tak nakaziť personál zdravotníckeho zariadenia.

Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa 38 lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov môže vrátiť do práce.

„V prípade jedného nezdravotníckeho zamestnanca FNsP Žilina bol test pozitívny. Ide o zamestnanca, ktorý vykonával na oddelení obslužné práce pri použití štandardných ochranných prostriedkov (rúško, rukavice), je v domácej izolácii, do dnešného dňa nemá príznaky ochorenia COVID-19,“ informovala hovorkyňa.

Vzhľadom na obmedzenie zdravotníckych výkonov na tomto oddelení už tento muž nebol od 21. marca do 3. apríla v kontakte s inými pacientmi žiadneho z oddelení.

„V tomto období vykonával zamestnanec pomocné práce mimo aktívnych oddelení len počas dvoch dní, kedy bol v kontakte s veľmi nízkym počtom predovšetkým nezdravotníckych zamestnancov. Aktuálne prebieha posudzovanie epidemiologickej anamnézy a klinického stavu kontaktov daného zamestnanca zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva i našej nemocnice. Ďalší prípadne dotknutí zamestnanci budú okamžite umiestnení do domácej izolácie a v prípade úzkeho kontaktu absolvujú na 6. deň od posledného kontaktu test,“ povedala Záteková.

Podľa jej slov sa nedá stanoviť, či dva pozitívne prípady spolu vôbec môžu súvisieť.

Šesťdesiatdva zdravotníkov žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou v minulých dňoch poslali do domácej izolácie po tom, ako v nemocnici potvrdili prvý pozitívny prípad ochorenia na koronavírus. Prípad je o to zaujímavejší, že prv než muža pozitívne otestovali, bol dvakrát v nemocnici a prišiel do kontaktu s viacerými nechránenými zdravotníckymi i nezdravotníckymi pracovníkmi.

Ešte v prvej polovici marca tu hospitalizovali 67-ročného muža. V nemocnici ho operovali pre zdravotné ťažkosti, ktoré nesúviseli s koronavírusom.

Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej v tom čase nespĺňal žiadnu z rizikových podmienok, nevyskytli sa žiadne klinické príznaky a pacient bol domov prepustený 22. marca 2020 bez príznakov.

"Dňa 28. marca 2020 navštívil šesťdesiatsedemročný muž opäť žilinskú nemocnicu. Sanitkou bol privezený na urgentný príjem, nebola potvrdená cestovateľská anamnéza ani kontakt s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19, nameraná nebola ani telesná teplota nad 38 stupňov Celzia," opísala situáciu hovorkyňa nemocnice s tým, že keď ho o tri dni neskôr v utorok 31. marca opäť prijali do nemocnice, na príjme mu pre podozrenie urobili test na COVID-19.

Následne bol hospitalizovaný do izolačnej izby v časti oddelenia vnútorného lekárstva bez kontaktu s inými pacientmi oddelenia.

"V stredu 1. 4. 2020 výsledky testu potvrdili pacientovi vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19, následne bol prevezený do nemocnice v Martine. Ihneď prebehlo posúdenie epidemiologickej anamnézy a klinického stavu pracovníkov nemocnice, ktorí boli v bezprostrednom styku s pacientom. Do domácej izolácie bolo odoslaných spolu 62 zamestnancov Fakultnej nemocnice Žilina," povedala Záteková.

V domácej izolácii je zdravotnícky personál, ktorý prišiel s pacientom do kontaktu počas prvej hospitalizácie, aj zdravotníci, ktorí prišli do kontaktu po tom, ako ho priviezli na urgentný príjem a aj tí, ktorí mu robili výter.