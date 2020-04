MINÚTA PO MINÚTE: Primátor Rajac Milan Lipka a riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha o aktuálnej situácii

Diskusiu prinášame formou minúta po minúte.

3. apr 2020 o 15:08 Branislav Koscelník

Aký dopad má šíriaci sa koronavírus na život obyvateľov Rajca a samosprávu mesta? Ako je pripravenosť Mesta Rajec na pandémiu koronavírusu, ale aj čo pozitívne priniesla kríza?

Aké opatrenia musela urobiť spoločnosť SAD Žilina, aby zabezpečila v týchto časoch dopravu v regióne? Aké dopady má situácia na dopravcu a aké na cestujúcich? Čo chystá SAD v meste Rajec?

Týždenník MY Žilinské noviny a portál myzilina.sme.sk prináša ďalší diel diskusnej relacie Pod rúškom informácií. Sledujte ju vo formáte minúta po minúte.

Na otázky o aktuálnej situácii opovedajú primátor mesta Rajec Milan Lipka a generálny riaditeľ spoločnosti SAD Žilina Peter Pobeha.

15:45 Milan Lipka sa snaži z každej situácie si zobrať niečo pozitívne. "Kríza nám priniesla aj pozitívne veci. Pozitívne vnímam, že planéta sa spamätáva z toho, ako sme sa k nej správali," hovorí Milan Lipka. Ľuďom, ktorí vybehnú do prírody rozdajú vrecia, aby pozbierali odpadky, keď už sa nemôžu konať organizované brigády. "Snaživcov odmeníme," dodal Lipka.

Peter Pobeha súhlasí, že prínosom v tejto krízovej dobe je upokojenie dopravy a pozitívne ekologické dopady. "Viac nám ostáva času, aby sme si povedali, čo je dôležité, nielen v materiálnych, ale aj osobných záležitostiach."

15:39 "V sklade civilnej ochrany sme našli celotvárové rúška, vyzerajú strašidelne, cchcel som to spropagovať. V sklade sme mali 1700, 2300 nám dali z Okresného úradu," hovorí o fenoméne z Rajca, ktorý priniesol mediálnu pozornosť, primátor Lipka. Zo 4-tisíc celotvárových šúšok rozdali už všetky. Potvrdil, že podstata propagácie tohto rúška bola ochrana obyvateľov.

15:38 Milan Lipka hovorí o tom, či sa bude organizovať Rajecký maratón. "Obávam sa, že v auguste nebudeme môcť zorganizovať podujatie, kde sa združujú tisíce ľudí. O tomto mám stretnutie na budúci štvrtok s organizátormi a buď sa rozhodneme, že maratón definitívne nebude, alebo ešte rozhodnutie posunieme na neskôr. Podujatie sa pripravuje rok, ale nemôžeme riskovať," prognózuje primátor Milan Lipka.

15:32 "V tomto roku máme naplánpované dokončenie výmenu elektronických pokladníc, ktoré sú pripravené na to, aby prešli na platbu bankomatovou kartou, alebo mobilom. Keby nás situácia nepribrzdila, mali sme to v pláne spustiť v septembri," tvrdí generálny riaditeľ SAD Žilina

15:31 Peter Pobeha hovorí, že v žilinskom regióne nemôže nastať podobná situácia ako v Banskobystrickom kraji, hoci priznáva, že lavírovali na hrane noža pri podpise zmluvy a s vypätím síl hľadali riešenie so župou, aby cestujúci nepociťoval žiaden diskomfort.

15:23 Obaja hostia diskutujú o projekte integrovanej dopravy v Žilinskom kraji, kde je Rajecká dolina medzi prioritnými regiónmi. Milan Lipka hovorí prepojení železničnej stanice a nástupišťa v Rajci. "Na takéto projekty je možné využiť eurofondy. Tým, že v Rajci máme stanicu i autobusové nástúpište pri sebe, je tu potenciál, aby autobusy prichádzali do Rajca a cestujúci tu prestupovali na vlak."

Peter Pobeha hovorí o uprataní vzťahov v integrovanej doprave a nastavení parametrov prístupu, koľko spojov by mala mať obec a hľadaní spravodlivosti.

Druhou záležitosťou je atraktivita."Rajecká dolina má pri železničnej doprave problém v tom, že chýba ešte jedna výhybňa okolo Konskej. Keď toto nenastane, tak nosným systémom stále zostane autobusová doprava. Bolo by viac spojov autobusovej dopravy, ktorá by bola doplnená o železničnú dopravu. Dnes modelujeme cestovné poriadky. Integrovaná doprava ich následne predstaví samsoprávam obcí a miest."

15:18 Milan Lipka vidí ako dôležité, aby v budúcnosti prišla vláda s riešením majetkoprávneho vysporiadania, ktoré brzdí investície do infraštruktúry, výstavby parkovísk a cyklistických chodníkov. Potvrdil, že zamestnávateľov trápi privádzač na dialnicu zo strany Rajca.

Peter Pobeha očakáva od novej vlády, aby prijala opatrenia, ktoré by posilnili význam verejnej dopravy. "Rastie mobilita a podiel individuálnej dopravy nad verejnou sa zvyšuje," povedal. Podľa neho jeden autobus je na úrovni 120 metrového pásu áut.

15:16 Peter Pobeha zopakoval, že vstup do autobusu je len v rúškach a vpredu pri vodičovi je obmedzené sedenie. "Reakcie cestujúcich sú korektné, sami sa správajú veľmi opatrne. Sedia rozsadení a sami seba chránia."

Podobné opatrenia sú aj u iných dopravcocv nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.

15:11 Boli sme medzi prvými na Slovensku, ktorý sme začali s dezinfekciou autobusov postrekom, ktorý zamedzuje šíreniu vírusov v dopravných prostriedkoch. Garancia postreku je dva týždne. Po dvoch týždňoch sme ošetrili 300 autobusov opätovne," pokračuje generálny riaditeľ SAD Žilina s tým, že čistenie utobusov prebieha aj v rámci denného čistenia.

Hovorí o tom, že aj vodiči autobusov sú v prvej línie. "Vozíme sestričky do nemocnice, prdavačky do obchodov i ženy, ktoré pracujú na čerpacích staniciach. Od doávateľa, ktorý nám šije poťahy do autobusov sme získali prvá rúška," vracia sa do minulosti Peter Pobeha s tým, že dnes majú vodiči k dispozícii viac druhov rúšok.

15: 05 Výkony poklesli v SAD Žilina o 70 percent, čo je veľmi veľa", hovorí Peter Pobeha. Bez ohľadu či jazdíme, splácame lízingy, nájmy priestorov. "Intenzívne rokujeme v príprave podkladov pre samosprávny kraj a bankami, ako preklenieme túto situáciu.

15:00 "Keď vypukla kríza, tak sme sa snažili prispôsobovať opatreniam Ústredného štabu a vlády, ale zavádzali sme aj svoje opatrenia, ako dovoz potravín pre seniorov, s čím sme začali ešte v prvej polovivi marca, začali sme dezinfiovať," rozhovoril sa primátor Rajca Milan Lipka.

Ako prvé návštívil katolícky a evanjelický farský úrad, kde videl, ako šijú rúška a pomáhajú ssvojim komunitám. "Myslísm si, že komunitný život je na úrovni a teraz sa to potvrdilo."

V Rajci sa zapojili do tlieskania pre hrdinov "Absentujú kultrne a spoôločenské podujatia, tak sme chceli aspoň na chvíľu stretnúť sa na balkónoch a poďakovať lekárom, predávačkám," ocenil aktivoitu Milan Lipka.