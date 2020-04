Výskumník s koreňmi v Rajci ohúril svet. Pomenoval látky účinné voči koronavírusu

Taxifolín sa nachádza v čokoláde, ovocí, v čaji i víne a predáva sa v lekárňach ako výživový doplnok.

2. apr 2020 o 4:38 Branislav Koscelník

Vedci a výskumníci zapli v posledných týždňoch na plné obrátky, aby našli látku, ktorá bude účinná v boji proti rýchlo sa šíriacej nákaze koronavírusu. Hľadajú efektívne vakcíny, testujú lieky a popisujú látky, ktoré by vírus v ľudskom tele odstavili. Bojujú s časom. Nákaza sa rozšírila po celom svete a na svojom konte má už takmer 20-tisíc obetí.

Pritom kľúč k nájdeniu účinnej látky môže byť taký jednoduchý. Stačí sedieť doma a nakrájať si veľa ovocia a zeleniny, popíjať vínko, uvariť si čaj a kakao. Toto všetko sú potraviny, ktoré obsahujú taxifolin. Látku, ktorá sa bežne nachádza v strave a dnes je zrejmé, že dokáže oslabiť koronavírus. No také ľahké to však zrejme nebude.

Geniálny nápad

Na taxifolín, ktorý patrí do skupiny flavonoidov, ako prvý upozornil výskumný tím na Univerzite v švajčiarskom Bazileji, ktorý vedie Slovák s koreňmi v Rajci Martin Smieško.

Je počítačový chemik. Jeho pracovným priestorom nie je laboratórium, ale špičkový počítač s výkonným softvérom, na ktorom simuluje niektoré procesy ešte pred tým, než sa dostanú do reálnych chemických a farmaceutických laboratórií.

V čase, keď sa globálny výskum chytá každej slamky na nájdenie účinnej látky, ktorá by zmiernila príznaky ochorenia a jeho šírenie, dostali na bazilejskej Farmaceutickej fakulte geniálny nápad.

V počítači rozanalyzovali obrovské množstvo látok a zisťovali, ktoré dokážu najúčinnejšie zabrzdiť koronavírus. Z databázy takmer 700 miliónov látok vybrali počítačovou analýzou dvanásť takých, ktoré odstavia enzým, bez ktorého je vírus neschopný sa ďalej rozmnožovať.

Vo virtuálnom svete prišli výsledky vo veľmi krátkom čase. V priebehu len troch týždňov bola na svete štúdia, od ktorej sa teraz môžu odraziť ďalšie výskumné tímy.

Preskúmali 700 miliónov molekúl

S nápadom pustiť sa do počítačového hľadania účinných látok prišiel doktorand Martina Smieška. „Jeden z mojich doktorandov dostal nápad, či to, čo bežne používame na vývoj a hľadanie liečiv, by sme nemohli v tomto prípade rýchlo nasadiť aj na koronavírus, keďže potrebujeme lieky, lebo nákaza sa šíri a ľudia umierajú,“ vrátil sa na začiatok príbehu chemik, ktorý už 14 rokov pôsobí na prestížnej švajčiarskej Univerzite v Bazileji.