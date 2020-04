Žilinské softvérové spoločnosti radia: firmy i úrady by mali prechádzať do online režimu (+Video)

V ďalšej zo série online diskusií vydavateľstva Petitpress Pod rúškom informácií hovorili o nových riešeniach v oblasti informačných technológií obchodný riaditeľ spoločnosti HOUR Peter Steinhübl a garant ekonomických programov spoločnosti KROS Marek Polic.

1. apr 2020 o 13:02 Branislav Koscelník

Pandémia koronavírusu aj na Slovensku zo dňa na deň zmenila roky zaužívané pracovné vzťahy. Tisícky zamestnancov prešlo na prácu z domu. Mnohí využívajú možnosť zostať s malými deťmi na OČR. Na túto situáciu a rýchlo sa meniaci svet zareagovali aj dve softvérové spoločnosti zo Žiliny, ktoré poskytujú nástroje v oblasti personalistiky, účtovníctva a miezd.

Peter Steinhübl zo spoločnosti HOUR na aktuálnom vývoji situácie poukazoval na to, že firmy by mali prechádzať na také riešenia, aby sa ich zamestnanci mohli z akéhokoľvek miesta dostať k firemným dátam, aby mohli jednoduchšie pracovať z domu a nemuseli prichádzať do práce.

Potvrdil, že už aj v minulosti sa veľa záležitostí dalo urobiť na diaľku. „Dnes sú služby poskytované v cloudovom rozhraní, to znamená, že potrebujem len počítač a prístup na internet, ale veľa zákazníkov má nainštalované desktopové riešenia. To znamená riešenia, ktoré potrebujú server a infraštruktúru priamo vo firme. Tu sa snažíme pomáhať, aby mohli firmy komunikovať so zamestnancami na diaľku. Keď nie je zamestnanec vo firme, nie je až také jednoduché poslať nejaké dokumenty cez email, aby nám v online svete nelietalo množstvo osobných dát. U takých zákazníkov zavádzame online moduly. Sú to moduly, ktoré umožňujú posielanie dát v šifrovanej podobe a umožňujú zdieľanie osobných dát bez akéhokoľvek problému,“ vysvetlil Peter Steinhübl a potvrdil, že do budúcna je cloud bezpečná forma online komunikácie.

„Dnešná situácia pre malé, ale aj väčšie firmy znamená, že by sa mali zamyslieť, do akej miery chcú prechod do online režimu. Myslím si, že keď odložíme rúška, vznikne celoslovenská i celosvetová diskusia, čo všetko potrebujeme na to, aby ekonomika fungovala v online režime. To znamená, že firmy nie sú závislé od toho, či je alebo nie je natiahnutá infraštruktúra.“

Obchodovanie z chaty

Marek Polic zo spoločnosti KROS potvrdil túto tendenciu s tým, že cíti tlak a dopyt od súkromných spoločností, ale aj od štátu, aby sa dalo pracovať online z každého miesta. „Štát i Európska únia by na to mali tlačiť legislatívou. Otáčame sa ako firma na online svet. Je to stratégia a pôjdeme touto cestou. Mnoho ľudí rieši, ako viem pracovať z domu, ako viem pracovať z chaty. Naše ekonomické riešenia vieme umiestniť na cloud. Zákazník sa vie zo svojho počítača napojiť, aby vedel robiť z domu obchodné záležitosti, faktúry, robiť sklad,“ poznamenal Marek Polic.

Peter Steinhübl potvrdil trend na prechod do e-personalistiky, teda spracovania dát v personálnej oblasti na diaľku. „Keď si zamestnanec potrebuje zobrať úver v banke a komunikuje s bankou, a nemá možnosť prísť fyzicky do práce pre potvrdenie o príjme, v e-personalistike, to môže urobiť online. Zo svojho počítača požiada o potvrdenie, personálne oddelenie ho vydá a bezpečne pošle zamestnancovi.“

Za menej byrokracie

Obe žilinské softwérové firmy aktívne pôsobia aj na rozvoji IT riešení pre štát, poukazujú na význam informačných technológií pre činnosti úradov, zjednodušenie úradníckych postupov a menej byrokracie.

Marek Polic si všíma, že vo vzťahu štát - podnikateľ je stále veľa papierovania. Pritom sa dnes veci dajú veľmi zjednodušiť. „Ak komunikácia bude online, je to víťazná situácia pre obe strany. Čím menej byrokracie, vypĺňania papierov, tým viac času majú podnikatelia na svoje podnikanie. Prejaví sa to v lepšom výbere daní a odvodov. Vieme dodávať štátu potrebné informácie,“ podotkol.

Aj Peter Steinhübl potvrdil, že sa aktívne zapájajú do toho, aby aj v štátnom sektore rástol význam informačných technológií. „Ak by štát umožnil otvoriť svoje dáta, tak by sme vedeli bezpečne komunikovať cez mobilný telefón alebo počítač cez chránený prístup bez nutnosti nosiť čítačku občianskeho preukazu. Tak by sme mohli priamo komunikovať so štátom. Teraz, v čase koronavírusu, vidíme, aké je to podstatné, aby občan komunikoval so štátom s čo najmenšou byrokratickou záťažou,“ povedal v diskusii Peter Steinhübl zo spoločnosti HOUR.

Predstavil aj iniciatívu oboch spoločností, s ktorou vyšli v čase, keď množstvo ľudí pracuje z domu, alebo je na OČR. V nej vyzvali rezort práce, aby umožnilo súbeh práce z domu a OČR. O túto možnosť žiada vládu vyše 200 zamestnávateľov. Zamestnanec s deťmi pracujúci z domu by mohol svoj čas oficiálne rozdeliť medzi prácu a ošetrovanie členov rodiny.

Obaja sa zhodli, že len v spolupráci podnikateľského sektora sa bude dať ľahšie prekonať súčasnú ekonomická kríza.