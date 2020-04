Medzi nakazenýmí nie je nikto zo žilinského regiónu. Matovič uvažuje nad "vypnutím" Slovenska

Na Slovensku pribudlo počas včerajšieho dňa (31. 3.) 37 nových prípadov nákazy novým koronavírusom.

Oznámil to premiér Igor Matovič s tým, že počas utorka bolo vyšetrených celkovo 877 vzoriek. Medzi nimi neevidujú hygienici žiaden nový prípad zo žilinského regiónu.

Najmladším pozitívne testovaným bol päťročný chlapec v Bratislave, najstaršia bola žena vo veku 87 rokov rovnako v Bratislave.

Premiér skonštatoval, že najviac spomedzi nových prípadov ochorenia COVID-19 pribudlo v Bratislave, teda 16 osôb, čo tvorí takmer polovicu prípadov. Okrem 87-ročnej dôchodkyne boli podľa jeho slov všetci pod hranicou 60 rokov. Dodal, že vekový priemer nakazených sa pohybuje na úrovni okolo 30 rokov.

Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku.

Ako uviedol, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 %.

"Všetko, čo by nebolo nevyhnuté, by sme museli vypnúť," konštatoval. Ak by

sa na tom podľa premiéra spoločnosť dohodla, bolo by dobré, aby o tom bola informovaná niekoľko týždňov dopredu. Matovič však nevie povedať, kedy by blackout mohol nastať.

"Každý deň koronavírus spôsobuje straty pre našu ekonomiku 70 mil. eur. Koľko to vydržíme?" pýta sa premiér. Ako dodal, tieto peniaze si môžeme iba požičať a niekto to bude musieť splácať. "Čím skôr urobíme dobré rozhodnutie a budeme môcť znovu začať, síce ako ohraničený ostrovček v rámci Európy, ale zdravý, tým lepšie," konštatoval. V tomto prípade by musela podľa Matoviča fungovať absolútna vojenská disciplína s jasným cieľom.



Matovič tiež konštatoval, že v prípade blackoutu by sa vyhlásil výnimočný stav. Pendleri by dostali na výber, či budú žiť na Slovensku, alebo napríklad v Rakúsku.

"Nemôžeme riskovať, že z krajiny, ktorá ma päťkrát viac prípadov koronavírusu, nám budú na Slovensko pendlovať ľudia," uzavrel.