Pod Strečnom budú rekonštruovať most. Vodičov čakajú obmedzenia

Premávku na hlavnom ťahu usmernenia do zúžených pruhov.

1. apr 2020 o 10:54 SITA

STREČNO. Štyri mesiace by mali trvať dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou mosta na ceste I/18 v Strečne.

Na hlavnej dopravnej tepne bude premávka usmernená do zúžených pruhov, k čiastočnej uzávierke dôjde na ceste tretej triedy pod rekonštruovaným mostom. Informoval o tom krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

"Premávka na ceste III/2087 bude počas jednotlivých etáp rekonštrukcie vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu so šírkou 3 metre s metrovým koridorom pre chodcov a reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou. V nevyhnutných prípadoch bude premávka na maximálne 10 minút zastavená regulovčíkmi," uviedol Moravčík.



Na hlavnom ťahu I/18 zo Žiliny do Martina sa v najbližšom období očakáva zhustenie premávky. "Premávka na ceste I. triedy zostane ako doteraz obojsmerná, ale v dvoch zúžených trojmetrových jazdných pruhoch. Podľa potreby sa bude uzatvárať pravá a ľavá strana mosta, respektíve jeho stred," dodal krajský policajný hovorca s tým, že dopravné obmedzenia by mali trvať do 31. júla.