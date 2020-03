Výpoveď im doniesol kuriér. Hráči sa s klubom chceli dohodnúť

Po mesačnej výpovednej lehote by prepustení futbalisti mali byť voľnými hráčmi.

30. mar 2020 o 17:55 Dominika Mariňáková

Jedným z prvých krokov, ku ktorým pristúpil likvidátor MŠK Žilina Rastislav Otruba, boli výpovede pre hráčov A-tímu. Podľa jeho vyjadrenia pre TASR ide o 17 futbalistov.

S klubom sa chceli dohodnúť

Patrí medzi nich aj brankár Dominik Holec, ktorý situáciu z pohľadu samotných hráčov objasnil vo videu na sociálnych sieťach: „Nastala taká situácia, aká nastala a nikoho z nás neteší, že sme tie výpovede dostali. Chcel by som veci trošku uviesť na pravú mieru. My sme síce chceli, aby nás zastupoval Jano Mucha, prezident ÚFP, ale až po tom, ako nám prišiel návrh na krátenie mzdy.

Chceli sme sa so zástupcami klubu dohodnúť, že pôjdeme s platom dole, ale nie v tej výške, v ktorej prišiel ich návrh. Chceli nám, hráčom, ktorí sme v tom vyjadrení boli nazvaní „lídrami“, tak nám prišiel návrh na krátenie zmlúv o 80 percent. Čo je podľa mňa veľmi veľa. Podľa nás to bolo veľmi veľa, čiže sme s tým chceli robiť niečo tak, aby sme sa normálne dohodli s klubom. Nechceli sme ísť proti nim, proti klubu. Takisto sme im chceli vyjsť v ústrety a normálne sa dohodnúť. Preto sme oslovili Úniu futbalových profesionálov, ktorá zastupovala aj iných hráčov v jednaní s klubmi a dohodli sa úplne bez problémov. Preto došlo k takémuto konaniu z našej strany.“

Podľa jeho slov šlo o kolektívny konsenzus. „Dohodli sme sa na tom celá kabína, nielen „lídri“, ako to bolo prezentované. Takže ma mrzí, že to je brané takto, ale nechcem, aby my sme teraz vyzneli tak, že sme nechceli ísť s platmi dole alebo že sme nechceli vyjsť klubu v ústrety. Vôbec to nie je pravda a mrzí ma, že to takto dopadlo. A že po 19 rokoch, počas ktorých pôsobím v tomto klube alebo som hráč MŠK Žilina, to došlo do toho, že mi výpoveď prišla kuriérom, bez toho, aby mi niekto vôbec niečo oznámil,“ povedal 25-ročný brankár.

Prví informovali ostatných

V podobnom duchu sa pre SME vyjadril aj žilinský kapitán Miroslav Káčer: „Dozvedeli sme sa to dnes ráno. Niektorí sme to už vedeli skôr, na WhatsAppe máme skupinu, v ktorej si píšeme. Keď to prišlo prvým hráčom, hneď to tam napísali. Neoficiálne som to vedel odtiaľ. Keď mi potom volal kuriér, že má pre mňa obálku, tak už som vedel, čo v nej bude.“

Káčer takisto potvrdil, že s prvotným návrhom na zníženie platu hráči nesúhlasili, ale s klubom sa chceli dohodnúť. „To, že príde k likvidácii sme nevedeli. S chlapcami sme sa najskôr na tom zasmiali a nechceli tomu uveriť. Keď som však v rukách držal ten papier, tak mi to došlo,“ dodal.

Ako uviedol likvidátor Rastislav Otruba pre sport.sk, futbalisti budú po uplynutí mesačnej výpovednej lehoty voľnými hráčmi a budú môcť hrať za iné kluby.