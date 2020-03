MŠK Žilina sa dostal do likvidácie, 15 hráčov dostalo výpoveď

Klub má byť na začiatku likvidačného procesu.

30. mar 2020 o 14:32 SITA

BRATISLAVA/ŽILINA. Futbalové prostredie na Slovensku zaskočila nečakaná správa. Podľa portálu sport.sk dostalo 15 hráčov MŠK Žilina výpoveď a klub je v likvidácii.

"Ich pôsobenie v 'žlto-zelenom' drese oficiálne skončí k 1. aprílu 2020. Od tohto dátumu si budú môcť hľadať nového zamestnávateľa," referuje spomenutý web.

Sedemnásobný slovenský šampión, ktorý si zahral aj v skupinovej časti Ligy majstrov, je podľa sport.sk na začiatku likvidačného procesu.

"Dňa 27. marca 2020, čo bolo v piatok, jediný akcionár spoločnosti MŠK Žilina, a.s. ako spoločnosť PRETO spol. s.r.o., prijala rozhodnutie, kde pristúpila k rozhodnutiu zrušiť spoločnosť MŠK Žilina. Od tohto dátumu je spoločnosť zrušená. Vzhľadom na krátku dobu, keďže rozhodnutie bolo prijaté len v piatok a dnes je pondelok, robím len prvotné úkony, ktoré smerujú k likvidácii. V prvom kole sme vypovedali hráčske zmluvy, ktoré sú pre klub finančne najviac zaťažujúce a po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je jeden mesiac, budú títo hráči voľnými a budú môcť hrať za iné kluby, pokiaľ bude o nich samozrejme záujem," uviedol pre sport.sk likvidátor Rastislav Otruba.



MŠK Žilina je v tabuľke prerušenej Fortuna ligy 2019/2020 na 2. mieste s odstupom desiatich bodov na vedúci Slovan Bratislava. Najvyššia slovenská súťaž je pre pandémiu ochorenia COVID-19 dočasne prerušená do konca apríla a nie je jasné, či sa po tomto termíne bude hrať.



MŠK Žilina získal slovenské tituly v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 a 2017. V ročníku 2010/2011 sa prebojoval do skupinovej časti LM, v ktorej však prehral

všetkých šesť zápasov. Londýnskemu FC Chelsea podľahol 1:4 a 1:2, francúzskemu tímu Olympique Marseille 0:7 a 0:1 a ruskému klubu Spartak Moskva 1:2 a 0:3.