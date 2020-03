Vyvarujme sa návštevám supermarketov. Nakúpte potraviny online sebe aj svojim blízkym z pohodlia domova

Doplniť si zásoby potravín, alebo nakúpiť na nedeľný obed môžete z pohodlia obývačky.

27. mar 2020 o 14:06

Aktuálna situácia viedla k značným obmedzeniam, ktoré sa dotkli každého z nás. Supermarkety sú v nedeľu zatvorené a pre seniorov a ďalšie rizikové skupiny sa odporúča čo najviac obmedziť kontakty s ľuďmi a chrániť si tak svoje zdravie. V čase, kedy je potrebné správať sa kolektívne zodpovedne ľudia hľadajú riešenia, ktoré sú nielen pohodlné, ale najmä bezpečné.

„Vytvorili sme www.potravinyonline.sk, cez ktoré je možné ľahko a najmä bezpečne nakupovať. Zákazníci tak neprichádzajú ku kontaktom na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, nemusia zbytočne využívať hromadnú dopravu a presúvať sa do supermarketov. Spoločne si pomôžeme zvládnuť nasledujúce týždne bez vystavovania sa rizikám v kamenných obchodoch. Nakúpiť a zaplatiť za potraviny môžete aj pre svojich rodičov či starých rodičov, ktorým nákup zavezieme priamo pred dvere.“

Potravinyonline.sk sa zameriavajú na dostupné potraviny s donáškou priamo domov. Ich šoféri rozvážajú 7 dní v týždni, zvyčajne do 24 hodín od objednávky, maximálne však do 48 hodín. Šoféri sú vybavení rúškami a rukavicami, dbajú na hygienický a bezpečný kontakt a platbu. Rozvoz potravín poskytujú do celého Trenčianskeho kraja a do okresov Piešťany, Topoľčany, Trnava, Hlohovec, Nitra, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin a Turčianske Teplice. Zoznam miest je postupne dopĺňaný. Nakupovať môžete na stránke: www.potravinyonline.sk.