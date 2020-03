ONLINE DISKUSIA: Primátor Bytče Miroslav Minárčik a predseda žilinského futbalového zväzu Igor Krško

Diskusia naživo zachytená minútu po minúte.

27. mar 2020 o 15:05 Branislav Koscelník

Aký dopad má šíriaci sa koronavírus na obyvateľov mesta Bytča a aké opatrenia samospráva prijala, aby ochránila svojich obyvateľov?

Výkonný výbor ObFZ aktuálne rozhodol o zrušení aktuálnej sezóny. Čo to bude znamenať pre futbalové kluby v regióne?

Týždenník MY Žilinské noviny a portál myzilina.sme.sk prináša minútu po minúte diskusiu s primátorom Bytče Miroslavom Minárčikom a predsedom Oblastného futbalového zväzu Žilina Igorom Krškom.

15:27 Igor Krško i Miroslav Minárčik sa zhodli, že je to na rodičoch, aby zabezpečili tréning, či športovú prípravu mladých futbalistov v domácich podmienkach.

15.25 Igor Krško tvrdí, že tréningy nemajú ani v MŠK Žilina, majú domáci tréning, tréneri im posielaju individuálne tréningové programy.

15:23 Doma je to o niečom inom, čo sa týka tréningu, ako v skupine na tréningu. Napriek tomu si Igor Krško uvedomuje, že nie je možné spoločne trénovať a je na každom športovcovi, aby si našiel možnosti na tréning doma.

15:18 Miroslav Minárčik hovorí, že keď sa rozpráva s rodičmi detí, je to pre nich umenie, aby deťom uľahčili domácu karanténu. Napriek tomu však vyzýva, aby nechodili na ihriská.

15:12 Igor Krško verí, že samosprávy obci nebudú škrtať všetky peniaze na futbal, ktorý je dôležitou spoločenskou udalosťou v mnohých obciach. Miroslav Minárčik si myslí, že jeho kolegovia nebudú na jeseň siahať na rozpočty futbalových klubov.

15:10 "Kluby si naviazané na rozpočty obcí a miest. Počítame, ako budú prichádzať podielové dane a od toho sa bude odvíjať situácia v oblasti financovania športu. Keď sa nedarí mestu, nebude sa dariť ani športu," myslí si bytčiansky primátor.

15:06 "Táto sezóna bude mať len porazených, tento ročník sa anuluje, akoby ani nebol," tvrdí Igor Krško.

"Nálada nie je dobrá, mladí sa tešili na zápolenie. Pre nás starších je to aj kultúrno-spoločenská udalosť. Toto všetko bude ľuďom chýbať," doplnil Miroslav Minárčik.

15:00 Igor Krško dnes šéfuje Oblastnému futbalovému zväzu: "Ešte desať dní dozadu som si myslel, že takéto rozhodnutia by boli unáhlené, no dnes už je to iné. V najbližsom období nevidíme možnosť pokračovať v súťažiach."

Miroslav Minárčik ako býbvalý rozhodca a delegát republikových súťaží. "Je potešujúce vidieť športovať mládež na ihriskách, preto toto rozhodnutie nie je jednoduché, ale je v prospech zdravia."