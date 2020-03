AKTUÁLNE: Regionálne a oblastné futbalové súťaže sú zrušené

Futbalové súťaže riadené ObFZ Žilina už v tejto sezóne neuvidíme.

26. mar 2020 o 13:14 Michal Filek

Futbalové ihriská ostanú minimálne do leta prázdne. (Zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)

To, o čom sa dlhšie špekulovalo, sa dnes stalo realitou. Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Žilina rozhodol o zrušení všetkých súťaží, ktoré riadi. Rovnaký osud postretol aj súťaže riadené Stredoslovenským futbalovým zväzom.

Stanovisko Výkonného výboru ObFZ Žilina:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nielen v Slovenskej republike, rozhodnutia regionálnych futbalových zväzov (viď www.ssfz.sk) Výkonný výbor ObFZ Žilina rozhodol:

1. Rušia sa všetky súťaže riadené ObFZ Žilina (dospelí, dorast, žiaci, prípravka) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných súťaží ročníka 2019/2020 sa anulujú.

3. Z terajších súťaží pre nasledujúci ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi. To znamená, že každý účastník má právo prihlásiť sa do súťaže, v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020.

4. Kritéria pre zaradzovanie družstiev do súťaží pre ročník 2020/2021 v prípade, že niektoré družstvo nevyužije právo prihlásiť sa do súťaže, v ktorej pôsobí v tomto súťažnom ročníku, resp. sa prihlási do nižšej súťaže podľa Súťažného poriadku SFZ, budú zverejnené neskôr, najneskôr však pred termínom podania prihlášok na nový súťažný ročník.