Akadémia MŠK Žilina osirela, mladí šošoni trénujú individuálne

Tréneri jednotlivých výberov sú so svojimi zverencami v kontakte online.

26. mar 2020 o 8:10 Dominika Mariňáková

Súčasná situácia výrazne zasiahla i mládežnícky šport. Od štvrtku 12. marca sa zavreli brány Akadémie MŠK Žilina. „Posledné tréningy prebehli 11. marca a následne sme, na základe vyjadrení príslušných orgánov, zrušili tréningový proces všetkých výberov,“ ozrejmil Jaroslav Bačík, riaditeľ Akadémie MŠK Žilina.

Futbalisti, ktorí boli ubytovaní v budovách MŠK v Strážove, odišli domov. Dovedna 340 chlapcov a dievčat sa momentálne pripravuje v domácich podmienkach podľa individuálneho plánu. „Nižšie vekové kategórie dostávajú úlohy primerané ich veku, napríklad kompenzačné cvičenia. Dôležité je, aby sa hýbali.

Starší hráči sú monitorovaní cez športtestery, dostávajú od kondičných trénerov priame inštrukcie, čo a kedy majú vykonávať. Všetci však dostali predovšetkým jeden pokyn – aby zostali zdraví. To je najdôležitejšie. Mali by zostať v karanténe a dodržiavať nariadenia, ktoré dostávame od kompetentných. Len ak zostanú zdraví, môžeme potom nadviazať na predošlú robotu,“ zdôraznil Jaroslav Bačík.

Beh aj cvičenia s loptou

Individuálny tréningový proces síce plnohodnotne nenahradí tímové tréningy na ihrisku, aj tak však existuje veľa vecí, ktoré môžu mládežníci robiť. Riaditeľ Akadémie MŠK Žilina hovorí, že pri tvorbe individuálnych plánov sa snažia vyhnúť monotónnosti: „Dajú sa vykonávať rôzne behy v prírode, fartlekové behy či cibriť individuálnu techniku s loptou prostredníctvom Coerver filozofie. Na youtube je veľa videí. V nižších aj vyšších vekových kategóriách sa dajú robiť freestylové veci s loptou, ktoré dokáže každý hráč robiť sám. Rovnako môže každý doma, podľa svojich možností, robiť rôzne posilňovacie cvičenia. Treba robiť maximum pre to, aby bol hráč pripravený, keď znovu nabehne do tréningového procesu. Aby bol pripravený na zaťaženie, ktoré si vyžaduje futbal. Nechceme, aby to bolo jednotvárne, preto by tam mali byť aj nejaké cvičenia s loptou.“

Tréneri jednotlivých výberov sú so svojimi zverencami v kontakte: „Ako som spomínal, kondiční tréneri si vedia hráčov odsledovať cez športtestery. Následne s nimi komunikujú a dávkujú zaťaženie pre každého jedného hráča individuálne. Jednotlivé tímy majú skupiny na WhatsAppe a či už takto, alebo individuálne, telefonicky, spolu komunikujú.“

Na starších má pauza väčší vplyv

Prerušenie klasického tréningového procesu sa na futbalistoch v mládežníckom veku môže podpísať rôzne. „To je ťažká otázka. Musíme si totiž zadefinovať, koho sledujeme,“ zareagoval Jaroslav Bačík.

„Keď vnímame, napríklad, jedenásťročného chlapca, tak v jeho tréningovom veku mesiac či dva veľa nespôsobia. Ale keď hovoríme o sedemnásť či osemnásťročnom hráčovi, ktorý by mal byť pripravený na vrcholový futbal, na leto, počas ktorého by mohol naskočiť do prvého mužstva, tak jeho to v pripravenosti dokáže veľmi ovplyvniť. Pre futbalistov v takomto veku je každá jedna tréningová jednotka dôležitá. Povedzme, dvojmesačná pauza, by na nich mala veľký vplyv a museli by v tréningu veľa dobiehať. Pri mladších hráčoch to nie je až taký veľký problém.“

Zdravie je priorita

Zmena sa dotkla nielen hráčov, ale aj trénerov Akadémie MŠK Žilina. „Tak, ako sú tréneri v kontakte s hráčmi, ja som zase v kontakte s trénermi. Chodím do práce na dve, tri hodinky a inak pracujem z domu. Nastavujeme si rôzne veci ako doplnky filozofie či štruktúry rozvoja hráča. A vzdelávame sa prostredníctvom samoštúdia. Teraz sa nám na to vytvoril priestor, trošku sme sa zastavili a môžeme sa individuálne venovať svojmu rozvoju. Aj ja sa o to v týchto dňoch snažím, rovnako ako ostatní tréneri,“ prezradil Jaroslav Bačík.

Dokedy tento stav potrvá, nevedno. V MŠK však budú konať podľa pokynov kompetentných: „My sme ľudia, ktorí riešia futbal. Ten je teraz na okraji celkového diania. Pozorne sledujeme situáciu a podľa nariadení kompetentných budeme reagovať aj v tréningovom procese. Tak, ako sme ho ukončovali, tak ho budeme aj začínať – keď bude situácia bezpečná. Lebo zdravie je pre nás všetkých priorita.“