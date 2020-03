Peter Fiabáne a Jozef Grapa diskutovali o aktuálnej situácii (+video)

Primátori Žiliny a Krásna nad Kysucou o dopadoch opatrení na život miest.

25. mar 2020 o 15:06 Branislav Koscelník

Aký dopad má šíriaci sa koronavírus na obyvateľov miest a aké opatrenia samosprávy prijali, aby ochránili svojich obyvateľov? Sledujete minútu po minúte v diskusii, ktorú vysielame online na FB Žilina na Facebooku.

16:07 Na záver sa Jozef Grapa poďakoval za pozvanie do diskusie s tým, že ľudia potrebujú informácie. Dúfa, že choroba zastihne čo najmenej ľudí na Slovensku. Primátor Žilina Peter Fiabáne verí, že krízu zvládneme, je optimista, čo sa týka ďalšieho vývoja. Dôležité je, ako sa poučíme, ako zmeníme svoje hodnoty. "Ak sa táto krajina zmení, že zvládne podobné situácie, to by bol ten najlepší dôsledok dnešnej situácie. Samospráva robí všetko preto, aby situáciu zvládla."

15:58 Primátori sa poďakovali všetkým dobrovoľníkom, hrdinom týchto dní, pracovníkom samosprávy, zdravotníkom, policajtom, ktorí dnes riskujú svoje zdravie.

15:52 "Rozhodli sme sa, že starším ľuďom budeme distribuovať potraviny. Nie je to jednoduché, lebo to nemôžete urobiť hromadne, musíte to robiť do tašky, každému, čo potrebuje. Robíme to pre najohrozenejších," predstavil službu nákupu potravín pre seniorov v Krásne nad Kysucou Jozef Grapa.

15:49 Peter Fiabáne: "Je neospravedlniteľná vec, že nebolo pripravené materiálne vybavenie, ochranné rúška pre štátnych zamestnancov. My dnes kupujeme aj vďaka podnikateľom lacný materiál, pripravili sme 10-tisíc rúšok. Distribuuje ich Červený kríž. Sieťujeme všetkých výrobcov dodávateľov, aby ich získali všetci, ktorí to potrebujú"

15:45 Primátor Grapa potvrdil, že evidujú len dva prípady nakazených Kysučaniek, z toho jedna žena žije v Košiciach, druhú zaevidovali v karanténnom stredisku v Gabčíkove. "V okrese Čadca tak nemáme potvrdený žiadny prípad."

15:43 V Žiline by mohlo mestské zastupiteľstvo prebiehať vo veľkej zasadačke MÚ, aby mali poslanci medzi sebou veľké rozostupy. Rokovali by len o najdôležitejších a nevyhnutných návrhoch.

15: 40 "Dopad na ekonomiku mesta bude fatálny. Ak nepomôže štát, mestá budú mať také výpadky, že budeme mať problém so zabezpečením chodu mesta. Teraz riešime zdravotnú krízu, ale príde ekonomická kríza, ktorá bude vyžadovať veľkú dávku solidarity, tolerancia a pomoci," hovorí pesimisticky Peter Fiabáne.

15:36 V Krásne nad Kysucou presunuli prijímanie platieb za dane a poplatky za odpad. "Budeme mať výpadky príjmov, ale budem si s tým musieť poradiť," hovorí Jozef Grapa.

15:34 Peter Fiabáne: "Pri pohreboch sme zaznamenali výčitku, že neprebiehajú dôstojne. To je daň za to, čo sa deje. Ale buďme radi, že ešte nie je taká situácia ako v Taliansku."

15:30 V okrese Žilina máme jedenásť prípadov, v meste jeden alebo dva, nemáme tu ohniská nákazy, prezradil aktuálny údaj o nakazených v regióne Peter Fiabáne.

15:28 "Minulý týždeň prišli, a prichádzajú aj tento týždeň ,opatrovateľky z Rakúska, remeselníci z zo západných štátova. Rozhodol som, že dáme vydezinfikovať všetky chodby bytoviek, vydezinfikovali sme poštu, mestské budovy, aby sme zabránili, aby sa infekcia preniesla ďalej," hovorí o opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia z krajín, kde Kysučania pracujú primátor Grapa.

15:26 "Musíme sa vysporiadať s bezdomovcami. Je ich viac vidieť na ulici, lebo sú ulice prázdne. Riešime to s charitou aj s mestskou políciou, ale chodí nám tam veľa podnetov," posťažoval sa žilinský primátor.

15:24 "V prípade seniorov sme konali veľmi rýchlo, efektívne sme ich izolovali. Sociálne zariadania zatiaľ zvládame," tvrdí Peter Fiabáne. "Sociálne služby u nás bežia, zrušili sme napríklad dodávania stravy pre seniorov."

15:22 "Sme v situácii, že každý od nás čaká riešenia, ale my nemáme prostriedky na to. My nemôžeme ani odvolať riaditeľa školy," reaguje na situáciu v školstve Jozef Grapa na to, že nemajú na riaditeľov škôl ako krízový štáb páky. Poďakoval sa pracovníkom školstva, že veci fungujú.

15:19 Mesto nemôže nadiktovať riaditeľom škôl, ako majú postupovať, upozorňuje Peter Fiabáne a pýta sa, kde skončili milióny na moderné prostriedky vo výučbe, ktoré by teraz umožniôli výučbu z domu. Učitelia sa online výučbe teraz len učia. "V Žiline riešime aj to, aby rodičia neboli otrokmi školy."

15:15: "Všetko pominie a o rok - dva príde kontrola z NKÚ a nebude brať do úvahy, aká bola situácia," hovorí o nejasnostiach v mnohých otázkach fungovania samosrávy či škôl, alebo prekážke v práci Jozef Grapa. "Treba sa poučiť. Žili sme v pohodičke, ale dnes je iná sitácia," doplnil žilinský primátor.

15:11 "Komunikujeme cez Whatsup s primátormi ôsmich krajských miest. Samospráva si musí poradiť v mnohých oblastiach úplne sama. Nepripravenosť štátu bola veľká. Nie je správne, že si mali samosprávy sami rozhodovať o zatvorení škôl. Samosprávy boli hodené do vody a museli riešiť situáciu ešte pred štátnymi orgánmi," naznačil Peter Fiabáne.

15:08 Polovica zamestnancov mestského úradu v Žiline pracuje z domu, čo nilkdy nebolo, poznamenal žilinský primátor.

15:04 "Tento týždeň spúšťame krízové centrum podpory, ktoré bude pomáhať seniorom, bude na požiadavky reagovať psychológ, či ponúkať informácie o dostupnosti rúšok," povedal Peter Fiabáne.

15.00 Jozef Grapa hovorí o tom, že krízový štáb mesta Krásno nad Kysucou zasadá každý deň. Raz za týždeň majú rozšírený štáb.

Na Krízový štáb mesta Žilina prizývajú aj hlavného hygienika, či zástupcov Červeného kríža. Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne tvrdí, že mesto nie je prizývané na zasadnutia Okresného krízového štábu."Komunikácia by mala prebiehať efektívnejšie," posťažoval sa Peter Fiabáne.