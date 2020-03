Igor Krško: Ak sa nezačne do polovice apríla, bude problém sezónu dohrať

Oblastný futbalový zväz Žilina pracuje momentálne v obmedzenom režime.

24. mar 2020 o 19:39 Michal Filek

Futbalové súťaže v regióne mali začať tento víkend. Nezačnú. Dôvod je jasný – koronavírus. Nielen o tom, ako táto situácia ovplyvní fungovanie futbalu v regióne sme hovorili s predsedom ObFZ Žilina Igorom Krškom.

Situácia okolo pandémie koronavírusu sa nepríjemne odrazila aj na prerušení futbalových súťaží ObFZ Žilina. Ako to vnímate?

"Je to situácia, s ktorou sa musíme vysporiadať. Samozrejme, je to nepríjemná vec. Ale na prvom mieste je zdravie ľudí, až potom všetko ostatné."

Máte informácie z klubov, ako sa s tým vyrovnávajú?

"Kluby, ak vôbec trénujú, tak len individuálne. My, ako zväz, sme zrušili všetky spoločenské aktivity, akcie súvisiace so školeniami a seminármi pre rozhodcov a iné školenia, aktívy prípraviek. Skrátka všetko. Vo svojej podstate pracujeme v obmedzenom režime. Veci vybavujeme elektronicky alebo telefonicky. V prípade, ak je naozaj nevyhnutné prísť na futbalový zväz, je potrebné sa najskôr dopredu telefonicky dohodnúť so sekretárom."

Veci sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Pracujete aj so scenárom, že by musela byť táto sezóna predčasne ukončená?)

"To je naozaj v tejto chvíli predčasné hovoriť. Myslím si, že nikto z nás dnes nevie, ako sa to všetko vyvinie. My sme zatiaľ odložili prvé dve kolá. V prípade, že bude takýto stav platiť aj naďalej, tak sú možné všetky alternatívy. Teda aj to, že sa súťaže dohrajú a jednotlivé zápasy sa budú dohrávať v niektorý deň v týždni. Ak to ale bude trvať príliš dlho, treba si uvedomiť, že hráči v našich súťažiach nie sú profesionáli, a nemôžu hrať zápasy dva – tri dni v týždni. Takže krajná alternatíva je aj tá, že súťaže budú ukončené tak, ako sú. Ako budeme postupovať potom, to je naozaj predčasné hovoriť."

Aký je ten hraničný termín, do ktorého budete musieť začať hrať, aby sa sezóna dohra? Respektíve, koľko kôl je únosné zrušiť, aby malo zmysel vôbec začínať?

"Pozrite sa, ak by sme nezačali hrať v druhej polovici apríla, tak bude vážny problém súťaže dohrať. Ale v tejto chvíli nechcem dopredu nič predpovedať. Do toho vstúpi aj faktor novej sezóny, ako to bude so začiatkami zápasov, ako to bude s letnou prípravou, prázdninami. My sa prispôsobíme tomu, aká bude spoločenská situácia, čo sa týka školskej dochádzky, ekonomiky, možnosti usporadúvať spoločenské podujatia. Budeme to operatívne riešiť."

Ovplyvní to ekonomiku zväzu a klubov?

"Na tejto úrovni až tak nie. Toto je amatérsky futbal. Príjmy, ktoré majú kluby zo vstupného, nepokryjú ani réžiu zápasov. Tu sa nedá o ekonomike hovoriť."

Náročnejšie ale potom zrejme bude rozhodnúť o zostupujúcich a postupujúcich.

"Toto je naozaj predčasné. Môže sa pokojne stať, že sa súťaže uzavrú tak, ako sú teraz. Teda že nikto nepostúpi, ani nezostúpi a budeme len dopĺňať v prípade, že sa niekto do budúcej sezóny neprihlási. Ale urobiť víťaza súťaže po pol sezóne, to nie je správne. Pozrite sa, ako to zobrali v hokeji. Víťazom dnes nie je nikto. Dnes sú len porazení."

Ako ste spokojní s úrovňou a priebehom súťaží na jeseň?

"Naše základné heslo je: Nech sa družstvá pobijú o body na ihrisku. A to sa plní. Nemali sme žiadne extempore, súťaže prebiehajú v korektnom, spoločenskom duchu, ako sme si to nastavili. Ja som spokojný. Samozrejme, niektoré družstvá sú so svojimi výsledkami spokojné viac, iné menej. Ale my sme nemali žiadne také prípady, že by sme museli riešiť inzultácie, alebo niečo také."

Dnes všeobecne menej detí športu. Pociťujete to aj vy vo futbale?

"Treba si otvorene priznať, že sme pred desiatimi – pätnástimi rokmi trošku zaspali dobu. Preto sme museli niečo aktívne urobiť. Už pred ôsmimi rokmi sme rozbehli súťaž prípraviek. Dnes v nej štartuje 70 detí. Postupne sme mohli otvoriť súťaže mladších žiakov, starších žiakov. Problematická je stále kategória dorastu. Ale to je všetko o trpezlivosti v práci s mládežou a postupne sa to prejaví. Lebo 13 – 14-ročného chlapca už na ihrisko nepritiahnete. Ak to neurobíte medzi šiestym a desiatym rokom, tak dieťa už pôjde inou cestou. Dnes ako veľké pozitívum vnímam to, že už aj rodičia pochopili, že je lepšie, keď sa obetujú, budú dieťa voziť na tréningy, prípadne aj zaplatia nejaké poplatky, kúpia mu kopačky, ako ho nechať napospas ulici alebo štyrom stenám a počítaču."

Takže trend malých detí, ktoré sa venujú futbalu, je stúpajúci?

"Keď sme začínali so šiestimi prípravkami, mali sme obavy, či to prežije. Dnes musím dať klobúk dole pred klubmi, rodičmi, starostami, pretože každá dedina sa snaží mať takúto kategóriu. Je to finančne nenáročné a je to radosť nielen detí, ale aj obyvateľov obce, keď vidia, ako sa deti snažia, ako sa radujú z každého gólu, ako plačú, keď prehrajú. Takéto emócie nenájdete nikde inde."

Pre dospelých, ktorí hrajú pre zábavu, nebude táto situácia znamenať taký problém, ako pre deti, ktoré, nedajbože, vypadnú na polroka z tréningového procesu. Nemyslíte?

"Ja verím, že to tak nebude. Myslím si, že po tých ponorkových chorobách, ktoré nastanú, budú všetci radi, že sa znova rozbehne tréningový proces. Samozrejme, keď na niečom cieľavedome pracujete, a zrazu to je useknuté na neviem akú dlhú dobu, tak musíte prakticky začínať odznova. Ale ja z toho strach nemám. Je to otázka celej Európy. Prvoradé je zdravie, až potom riešme, čo bude ďalej."

Čo hovoríte na posunutie majstrovstiev Európy o rok?

"Je to najlepšie rozhodnutie, aké sa mohlo urobiť. My hráme ešte barážové stretnutie o postup a veľa reprezentantov je z Talianska. Keby prišli na Slovensko, museli by na dva týždne do karantény. Aký by to malo význam pre futbal? Veď aj v tímoch sú hráči, ktorí sú pozitívni na koronavírus. A toto asi neprejde za mesiac. Je treba sa vyhýbať koncentrácii ľudí. Bolo to jediné možné a správne rozhodnutie, ktoré prijala UEFA."

Ako ste sa dostali k futbalu?

"To je jednoduché. Môj otec mal v živote len dve lásky: rodinu a futbal. Niekedy sme nevedeli, čo je na prvom mieste. Hneď, ako som začal chodiť, som bol vedený k futbalu. Za žiakov som hrával v ZVL Žilina. Do 23 rokov som potom hrával Divine, neskôr som sa dal na kariéru rozhodcu a funkcionára."

Aká je dnes situácia s rozhodcami?

"Pri voľbách, ktoré v ObFZ prebehli pred dvomi rokmi, sa stal novým predsedom komisie rozhodcov Juraj Krajči. Komisia dostala nový impulz, ktorý potrebovala. Bolo treba dať k mladým ľuďom mladých ľudí. Začalo sa nám hlásiť veľa mladých rozhodcov. Treba s nimi pracovať a to nejaký čas trvá, kým sa z nich stanú naozaj rozhodcovia. Dnes nám však chýba kategória 30 – 50-ročných rozhodcov."

Ste aj podpredsedom komisie rozhodcov SFZ. Máme tam kvalitu, aká bola v minulosti v osobe Ľuboša Micheľa?

"Ivan Kružliak je v prvej skupine rozhodcov UEFA. Ľuboš Micheľ latku postavil vysoko, ale Kružliak je už tiež medzi TOP rozhodcami v Európe. Filip Glova je len o stupienok nižšie. Potom máme Michala Očenáša zo Žiliny a ďalších dvoch."

Na aké novinky sa môžeme tešiť v rozhodovaní?

"Najnovšie sa udiala zmena, že pred dosiahnutím gólu nesmie byť vôbec zahraté rukou. Všetci sa tiež pripravujeme na VAR systém. Teraz nám to trošku narušilo prípravu, ale verím, že to dobehneme. Máme dvoch certifikovaných rozhodcov. Verím, že od budúcej sezóny to stihneme pripraviť."

Aký je váš názor na VAR?

"VAR nie je všeliek. Ak si niekto myslí, že nám vyrieši všetky sporné situácie, je na omyle. Je to len pomocník. Nerieši sporné situácie, iba tie, ktoré rozhodca nevidel alebo urobil jasnú chybu. Nečakajme, že to odstráni všetky problémy futbalu."