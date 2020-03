Anketu Futbalista roka ovládli žilinskí odchovanci

Víťazom sa stal Milan Škriniar. Róbert Boženík získal Cenu Petra Dubovského.

23. mar 2020 o 18:21 TASR, Dominika Mariňáková

Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2019 sa stal obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. Na tróne vystriedal rekordného osemnásobného víťaza ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Mareka Hamšíka z čínskeho Ta-lien I-fang.

Cenu Jána Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, získal 25-ročný Škriniar prvýkrát. Hamšík obsadil tretie miesto, druhá priečka patrí brankárovi Martinovi Dúbravkovi z Newcastle United. O poradí v ankete rozhodlo hlasovaním 36 odborníkov, popredných trénerov a zástupcov médií.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal v jej jubilejnom 20. ročníku suverénne útočník Róbert Boženík, ktorý v zime prestúpil z MŠK Žilina do Feyenoordu Rotterdam. Dvadsaťročný útočník tak nahradil minuloročného víťaza Dávida Hancka a toto ocenenie už štvrtý raz v rade putuje odchovancovi MŠK Žilina. Na druhom mieste skončil útočník Dávid Strelec zo Slovana Bratislava.

Výsledky 27. ročníka ankety mali pôvodne vyhlásiť v pondelok 23. marca v X-BIONIC v Šamoríne (20:00 h). Na vyhlasovaní mali byť všetci ocenení, keďže si ceny mali prevziať laureáti pred barážovým zápasom EURO 2020 proti Írsku. Slávnostné ocenenie aj duel s Írskom však zmarila pandémiu koronavírusu, keď organizátori ankety už pred dvoma týždňami oznámili zrušenie tradičného galavečera. Trofeje si víťazi preberú na najbližšom zraze slovenskej reprezentácie, ktorým by mala byť v júni baráž s Írmi.

Nový víťaz až po Hamšíkovom odchode do Číny

Bývalý hráč MŠK Žilina či Sampdorie Janov je v poradí len štrnástym futbalistom, ktorý figuruje na čestnej listine víťazov. Nazbieral v hlasovaní 36 odborníkov o 35 bodov viac ako druhý Dúbravka a o 52 bodov viac ako tretí Hamšík. Na najvyšší stupienok sa vyšvihol na tretí pokus. V dvoch predchádzajúcich rokoch skončil druhý. Rodáka zo Žiaru nad Hronom dalo na prvé miesto 25 hlasujúcich, siedmi uprednostnili Dúbravku a traja Hamšíka. Jedno víťazstvo si pripísal Stanislav Lobotka. Ten po dvoch bronzových priečkach z prvej trojky vypadol.

"Práve som sa od SFZ dozvedel, že som zvíťazil v ankete Futbalista roka. Mrzí ma, že tento rok sa nemôže konať galavečer ako každý rok. No v tomto období to nie je možné a je to úplne rozumné. Ocenenie ma samozrejme veľmi potešilo, som rád a vďačný ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Aj ľuďom, ktorí ma podporujú, či už je to moja rodina alebo fanúšikovia. Myslím, že Stanko Lobotka to povedal už minulý rok, že až keď Hamšo odíde do Číny, tak až vtedy môže niekto iný vyhrať anketu Futbalistu roka. Tak verím, že Hamšo sa na mňa nebude hnevať. Ešte by som chcel ľuďom povedať, aby sme v tomto období boli zodpovední, zostaňme doma, dávajme na seba pozor. To je teraz najdôležitejšie, zdravie všetkých nás. Iba takto sa môžeme opäť vrátiť do futbalu a mať z neho radosť," povedal pre SFZ víťaz ankety.

"Je mi ľúto, že si Milan Škriniar nemôže prevziať cenu na slávnostnom galavečere, ktorý sa mal konať dnes. Dozvie sa to v Miláne individuálne, nemôžeme byť spolu a nemôžeme si zagratulovať. Je to nová situácia, na ktorú si, žiaľ, budeme musieť zvyknúť. Je to logické, že mladí hráči, ktorí hrajú pravidelne v dobrých kluboch, boli ocenení. Som rád, že okrem víťazného Škriniara je na druhom mieste Dúbravka, ktorý mal úžasnú sezónu. Keby bolo na mne, dal by som ich spolu na prvé miesto," zareagoval na výsledky ankety v rozhovore pre oficiálny web SFZ jeho prezident Ján Kováčik.

Boženík poďakoval majiteľovi aj trénerom MŠK Žilina

Z troch nováčikov v desiatke najlepších futbalistov skončil najvyššie Boženík, ktorý vlani pôsobil v MŠK Žilina. V tohtoročnej "desiatke" bolo až 11 hráčov, keďže dvaja na desiatom mieste - Ondrej Duda a Dominik Greif - dostali rovnaký počet bodov. Hlasujúci vybrali spolu 23 hráčov. V desiatke sú až dvaja brankári, čo sa v histórii ankety stalo doteraz len dva razy, naposledy táto situácia nastala v roku 2005.

Róbert Boženík, čerstvý držiteľ Ceny Petra Dubovského, sa pre SFZ takisto, ako Škriniar či Dúbravka, vyjadril prostredníctvom videa: "Som veľmi šťastný a veľmi si vážim túto cenu, že som ju získal práve ja a pokračujem v tej žilinskej tradícii. Chcel by som v prvom rade poďakovať celému klubu MŠK Žilina, pánovi majiteľovi a všetkým ľuďom a trénerom v klube, ktorí ma viedli a formovali. Aj touto cenou by som sa im chcel poďakovať za to všetko, čo mi dali a ako sa o mňa starali. Chcel by som poďakovať, samozrejme, aj všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali, všetkým svojim spoluhráčom, rodine, priateľke. Naozaj si túto cenu veľmi vážim a trošku ma mrzí, že nemôžem byť teraz osobne na zraze spolu s chlapcami aj celým realizačným tímom. Ale situácia je, bohužiaľ, taká. Verím, že všetci ste v poriadku a že sa čoskoro vidíme. Ďakujem ešte raz, veľmi si to vážim."

Štrnásť rokov medzi Mintálom a Škriniarom

Najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal slovinský útočník Andraž Šporar. Najlepším trénerom sa stal Ján Kozák ml., kouč majstrovského Slovana Bratislava. S "belasými" sa mu podarilo postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020. v tejto kategórii priniesli aj kuriozitu v tom, že po prvý raz v histórii sa stalo, že niektorú z ankiet vyhral otec i syn. Ján Kozák starší vybojoval poctu najlepšieho trénera v nedávnej minulosti päťkrát a je rekordérom tejto ankety.

Futbalistkou roka sa už deviatykrát celkovo a siedmykrát v sérii stala Dominika Škorvánková z Bayernu Mníchov. Opäť uspela v konkurencii brankárky Márie Korenčiovej z AC Miláno a Alexandry Bíroovej (SKN St. Pölten). Cenu fanúšikov získal Martin Dúbravka.

V prvej desiatke celkového poradia sa ocitla celkovo štvorica exšošonov. Odchovanec MŠK Žilina sa z víťazstva v ankete teší po 14 rokoch, ešte pred nadvládou dvojice Škrteľ - Hamšík ju v roku 2005 vyhral Marek Mintál. Futbalový Fantóm získal cenu Jána Popluhára dvakrát, jedno prvenstvo má na konte aj Vladimír Labant.

Výsledky 27. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu:

Najlepší futbalista 2019: 1. Milan Škriniar (Inter Miláno) 344 bodov, 2. Martin Dúbravka (Newcastle United) 309, 3. Marek Hamšík (Ta-lien I-fang) 292, 4. Stanislav Lobotka (Celta Vigo) 257, 5. Juraj Kucka (FC Parma) 201, 6. Albert Rusnák (Real Salt Lake City) 81, 7. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 80, 8. László Bénes (Borussia Mönchengladbach) 69, 9. Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul) 60, 10. Ondrej Duda (Hertha Berlín) a Dominik Greif (Slovan Bratislava) obaja 59

Ďalšie poradie: 12. Martin Valjent (Mallorca) 54, 13. Róbert Mak (Zenit Petrohrad) 37, 14. Patrik Hrošovský (Genk/Viktoria Plzeň) 19, 15. Denis Vavro (Lazio Rím/FC Kodaň) 16, 16. Matúš Bero (Vitesse Arnhem) 13, 17. Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk) 11, 18. Ján Greguš (Minnesota Utd.) 8, 19. Adam Nemec (FC Pafos) 4, 20. Norbert Gyombér (Perugia) 3, 21. Vladimír Weiss (Al Gharafa) 2, 22. Erik Daniel (Slovan Bratislava) a Miroslav Stoch (PAOK Solún/Slavia Praha) po 1 bode

Cena Petra Dubovského 2019: 1. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 30, 2. Dávid Strelec (Slovan Bratislava) 2, 3. Tomáš Bobček (MŠK Ružomberok), Marián Chobot (FC Nitra), Peter Pokorný (FC Liefering) po 1 bode.

Najlepší tréner 2019: 1. Ján Kozák ml. (Slovan Bratislava) 58, 2. Martin Ševela (Slovan Bratislava/Lubin) 41, 3. Pavel Hapal (reprezentácia Slovenska) 29.

Najlepšia futbalistka 2019: 1. Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov) 201, 2. Mária Korenčiová (AC Miláno)182, 3. Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten) 141.