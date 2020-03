Odklad splátok úverov môže ľuďom výrazne finančne uškodiť

Mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom koronavírusu ohrozuje nielen zdravie ľudí, ale aj ich ekonomické zázemie. Mnohí ľudia môžu prísť o prácu, trápia sa malí živnostníci.

23. mar 2020 o 9:46

Na druhej strane, ľudia doslova vykupujú nákupné centrá a často sa zásobujú aj tým, čo nepotrebujú.

Radoslav Valko, krajský riaditeľ spoločnosti Sophistic Pro Finance.

Čo čaká Slovákov v najbližšom období? Ako by mali hospodáriť so svojimi zdrojmi? Je dobré odložiť si splátku úverov, dá sa posunúť aj platenie poistných zmlúv? Ako sa správať k peniazom, ktoré sme investovali do rôznych podielových fondov?

Rozprávali sme sa s Radoslavom Valkom, krajským riaditeľom spoločnosti SOPHISTIC Pro Finance.

Situácia je vážna. Fabriky zastavujú výrobu, väčšina predajní okrem výnimiek je na istý čas zatvorená. Na čo by si mali ľudia dávať pozor v tomto období?

V prvom rade na zlé informácie z neoverených zdrojov.

video //www.ta3.com/embed/20200320-hw-ef9a5384-f137-404e-9ebc-8d23b03efef6.html

Mohli by ste byť konkrétnejší?

Začína to pochybnými obchodníkmi, ktorí predávajú predražené rúška, ktoré možno ani nespĺňajú svoj účel. Končí to zlými investičnými radami počas krízového obdobia. Tých zlých rád, ktoré môžu dostať, je v tejto chvíli obrovské množstvo. Preto radím počkať, neplašiť sa a všetko si radšej overiť u odborníkov v danom odvetví. Koronavírus neodplašil špekulantov, ktorí chcú zarobiť na nešťastí ľudí. Naopak, krízu cítia ako šancu a snažia sa ju využiť. Žiaľ, sú aj také ľudské hyeny medzi nami, ktoré chcú parazitovať na ľudskom nešťastí.

“ Akciové trhy prudko padli. Ich prepad však môže byť veľkou príležitosťou a pre mnohých sporiteľov aj spôsob, ako spraviť „opravák“ z investovania. „ Radoslav Valko, SOPHISTIC Pro finance

Spomenuli ste zlé investičné rady. To sú aké? Veď ľudia sa teraz snažia skôr šetriť, nie investovať...

V tejto situácii by mali ľudia ísť do takzvaných úsporných režimov. To znamená, zbytočne nemíňať voľné zdroje, ktorými disponujú. Či už na predražené nákupy alebo čokoľvek, čo nepotrebujú a môžu odložiť na neskôr, keď sa situácia ustáli. Ak im nevychádzajú financie na základné potreby kvôli tomu, že ich jednoducho nemajú, tak treba brať peniaze len z takých zdrojov, ktoré nie sú touto situáciou ovplyvnené. Myslím tým bežné účty, prípadne konzervatívne fondy, termínované vklady či stavebné sporenia, ktoré už sú po dobe viazanosti a človeku nevzniknú poplatky navyše.

Čo s peniazmi v rôznych investičných fondoch? Netreba ich rýchlo vybrať?

Teraz na to rozhodne nie je ideálna doba. To malo prísť predtým, keď ekonomika dosahovala najvyšší rast. No nikto nevedel, čo príde. V tomto momente by výber znamenal vykonať stratu. A tá by už bola nevratná. Tak ako vykonaná strata v druhých pilieroch vládou Smeru po krízovom období v roku 2009. Naopak, ľudia, ktorí majú voľné peniaze a v tomto čase ich určite nebudú potrebovať, by mohli ísť do investícii. Je to otázka možno pol roka či roka, kedy sa trhy opäť vrátia naspäť a zisk môže byť obrovský.

Spomenuli ste druhý pilier. Ako sa správať k našim dôchodkom teraz? Treba urobiť nejaké kroky, aby sme neprišli o peniaze?

Akciové trhy prudko padli. Ich prepad však môže byť veľkou príležitosťou a pre mnohých sporiteľov aj spôsob, ako spraviť „opravák“ z investovania. Toto sa presne týka druhých pilierov. Výhodou druhého piliera je, že je chránený pred budúcim dôchodcom tak, že peniaze z neho nemôže vybrať, avšak pred politikmi chránený nie je. Práve v minulosti po hypotekárnej kríze v roku 2009, bolo do 2. piliera dvakrát veľmi kruto zasiahnuté a tieto zásahy stáli ľudí v sumáre milióny eur. Prvá zmena, ktorú vláda vtedy vykonala, bolo, že prikázali všetkým správcom po prepade garantovať klientom výnos, čím automaticky zakonzervovali trhovú stratu. Druhý vládny krok bol, že donútili sporiteľov prestúpiť do konzervatívnych fondov. Dnes, cca po 10 rokoch, keď si pozrieme štatistiku, tak je ešte stále viac ako 80 percent sporiteľov v týchto konzervatívnych fondoch a to je pre týchto ľudí obrovská príležitosť, ako napraviť škody, ktoré na nich spáchala vtedajšia vláda. Ak by v tomto čase previedli svoje portfólia z konzervatívnych do indexových, môžu si navýšiť budúci dôchodok z druhého piliera aj o 20 - 30 percent. Tento úkon je veľmi jednoduchý, dá sa urobiť z domu cez internet.

Dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho avizovala rôzne ekonomické opatrenia, ktoré by mali zachrániť malých živnostníkov či ľudí, ktorí teraz ostali takmer bez výplat. Jedno z prezentovaných riešení bolo aj odloženie splátky úveru. Aký máte názor na tento krok? Mali by tak ľudia urobiť?

Možnosť odkladu splátky úveru tu bola vždy, aj keď nebolo krízové obdobie. Pokiaľ sa človek dostáva do akéhokoľvek finančného problému a nezvláda splácať svoje záväzky kvôli chorobe, strate zamestnania či čomukoľvek, je vždy lepšie prísť do banky a povedať: „Mám problém, chcem sa dohodnúť.“ Banka to vníma veľmi pozitívne, viac-menej vždy klientovi vyjde v ústrety. Toto obdobie je takmer totožné. Ak klient cíti, že by mohol mať problém so splácaním, je lepšie prísť do banky a dohodnúť sa napríklad na odložení splátok. Štandardne to funguje tak, že sa odkladá splátka istiny, úrok sa platí naďalej, ale každá banka si to môže nastaviť inak. Samozrejme, celkovo ide o výrazne nižšiu sumu. Ale, má to malý háčik! Človek, ktorý tak urobí, bude mať záznam v úverovom registri. Toto je dôležité povedať. Princípy úverového registra fungujú tak, že akýkoľvek krok klient urobí, zaznamenáva sa do registra.

“ Každý človek, firma si má vytvárať rezervy na nepredvídateľné udalosti. Ak človek v krízovom čase musí odkladať splátku, znamená to, že to mal dopredu zle nastavené. „ Radoslav Valko, SOPHISTIC Pro finance

Informácie z úst dosluhujúcej vlády zneli tak, že tento krok bude môcť byť vykonaný bez záznamu v úverovom registri...

Zatiaľ takú informáciu nemám. Myslím si, že ide o politické vyjadrenie, pretože banky by s takýmto niečím nikdy nesúhlasili. To je môj názor. Veď základy finančnej gramotnosti hovoria, že každý človek, firma si má vytvárať rezervy na nepredvídateľné udalosti. Ak človek v krízovom čase musí odkladať splátku, znamená to, že to mal dopredu zle nastavené. Automaticky by mu mal byť znížený rating. Ja ako finančník to jednoducho vnímam tak, že banky k tomu budú pristupovať takýmto spôsobom. Preto odporúčam, ak firmy, ľudia môžu, nech radšej splácajú. Samozrejme, ak sa inak nedá, nech idú do banky a dohodnú sa. Lepšie mať záznam v úverovom registri, ako nesplácať bezdôvodne a dostať sa do neriešiteľných dlhov. Ale ako som už uviedol, musia rátať s tým, že kvôli záznamu ich môže v budúcnosti iná banka odmietnuť, resp. pri fixácii im môže banka zdvihnúť úrok, pretože vie, že ich iná banka nevezme. Pre ľudí to môže mať negatívne finančné dôsledky. Ale je škoda, že sa to témou stáva práve teraz. Keď nabádame ľudí, aby si sporili na horšie časy, majú nás za bláznov.

Odklad splátok je možný len pri hypotékach, či aj pri spotrebákoch?

Áno, týka sa to všetkých úverov. Banka je podnikateľský subjekt, vždy sa s ňou dá dohodnúť.

Ako je to s rôznymi životnými poisteniami. Dá sa odložiť mesačná platba aj v týchto prípadoch?

Odklad poistného existuje len v prípade poistnej udalosti. Pokiaľ je niekto poistený voči strate zamestnania, môže byť z tohto dôvodu oslobodený od platenia. Štandardne sa však takéto niečo v poistných zmluvách nenachádza. V poistných zmluvách sa nachádza oslobodenie od platenia poistného v prípade choroby, úrazu, invalidity. V takomto prípade človek neplatí, no poistná zmluva mu beží naďalej. Treba však povedať, že poistná zmluva nezaniká klientovi hneď. Ak aj nezaplatí jednu – dve splátky, príde mu upomienka z poisťovne. Ak však dlhšie neplatí, príde mu výzva, na ktorú keď nezareaguje a poistné nedoplatí, zmluva mu zanikne a poistné bude musieť aj tak doplatiť.

Takže je asi lepšie uskromniť sa a platiť, pokiaľ to je v našich silách...

Samozrejme...

Ľudia prídu zo zahraničia a musia ísť do povinnej karantény. Sú zdraví, no do práce ísť nemôžu. Vzťahuje sa na takýto prípad nejaký druh pripoistenia?

Určite nie. Nepočul som o tom, že by sa na takéto niečo vzťahoval akýkoľvek druh pripoistenia. To však neznamená, že poisťovne takýto produkt mať nemôžu. Pokiaľ by bol človek preukázateľne chorý a bol by práceneschopný, to by bol úplne iný prípad. V tom prípade môže prísť k poistnému plneniu. Ale pokiaľ nie je preukázané, či je človek chorý alebo zdravý a nie je v práci len preto, že mu to nakázal štát, tak na to mu veru nič nepomôže.

Je možné v týchto dňoch rýchlo uzavrieť poistenie, aby sme boli krytí?

Poistné plnenie môže nastať vo viacerých prípadoch. V tomto období výrazne hrozia dve poistné riziká. Práceneschopnosť, ale žiaľ, aj prípad úmrtia. I keď, samozrejme, verme, že tomuto sa nám podarí vyhnúť. Pripoistení je mnohokrát viac, ale tieto si viem najviac spojiť s aktuálnou situáciou. Čo sa týka pripoistenia úmrtia, je dobré mať zmluvu, ktorá neobsahuje žiadnu výluku. Treba si prekontrolovať poistky, či majú tieto parametre. Väčšina kvalitných poisťovní to má vyriešené týmto spôsobom. Pozor, existujú však poistenia, najmä banko poistenie, ktoré sa dávajú za drobný peniaz k úverom. Tie takéto parametre vo väčšine prípadov nemajú, sú veľmi ochudobnené. Sú to len akési napodobneniny poistenia. Čo sa týka PN, kvalitné poisťovne by nemali mať problém s plnením. V prvom rade to však ľudia musia mať zakotvené v zmluve. Odporúčam prečítať si podmienky, určite ich majú v elektronickej či papierovej forme.

A čo nové poistné zmluvy? Oplatí sa teraz rýchlo poistiť?

Každý človek by mal byť kvalitne poistený, aby v prípade nepredvídateľnej situácie zabezpečil seba a neohrozil svoju rodinu. Samozrejme, uzatvárať nové zmluvy je možné stále, no nemôžem ľuďom garantovať, že sa dnes poistia a zajtra pôjdu vysmiati na PN. Tak to nefunguje. V prípade PN existujú takzvané karenčné doby, počas ktorých nedôjde k plneniu.

Ako dlho trvá karenčná doba?

Každá poisťovňa to má nastavené inak. Všeobecne ide o dobu dlhú minimálne dva mesiace, v priemere to je až šesť mesiacov. Toto nastavenie majú poisťovne kvôli tomu, aby sa vyvarovali a zamedzili poistným podvodom.

“ Stále sme na tom lepšie ako Amerika. Tam keď prepukne pandémia vo veľkom, to sa budú diať veci. „ Radoslav Valko, SOPHISTIC Pro finance

Vrátil by som sa ešte k ľuďom, ktorí naopak majú peniaze a chcú investovať. Teraz je tá ideálna doba, alebo ešte počkať týždeň či dva?

Toto nikto nevie zodpovedať. Ja to sledujem cez tri kontinenty – Áziu, Európu, Ameriku. V Ázii je vo väčšine krajín diktatúra. Akonáhle tam vznikla pandémia, tvrdými, reštrikčnými opatreniami ju zarazili. Využili políciu, vojsko, zakázali sa ľuďom stretávať. Počet nakazených a úmrtí vzhľadom k počtu obyvateľov tam je relatívne nízki. V Európe sme dopredu vedeli, čo sa ide diať a vlády jednotlivých krajín neurobili takmer nič. Odvolávajú sa na slobodu, všetko je len na vôli ľudí. A tí si robia, čo chcú. Veľké množstvo nedodržiava ani základné hygienické pokyny, ako je napríklad nosenie rúška. No stále sme na tom lepšie ako Amerika. Tam keď prepukne pandémia vo veľkom, to sa budú diať veci. Veľká časť populácie tam nemá ani len zdravotné poistenie, dôsledky na ekonomiku môžu byť brutálne. Takže odpoveď na otázku, či ešte môžu fondy klesať, znie: áno, ešte môžu. Ale či to tak bude, to nevie nikto. Pre tých, ktorí peniaze nemajú, nech ich nevyberajú a počkajú na lepšie časy. Tí čo financie majú, nech ich rozdelia na viacero dielikov a robia takzvané riedenie ceny. To znamená rozdeliť financie na viac dielov a každý týždeň vložiť jeden diel bez ohľadu na to, či bude trhová cena stúpať, klesať alebo bude rovnaká. Po tomto období by sa takýto investori mali dostať do výrazných ziskov, čo nám ukazuje história. Pre špekulatívny typ investorov, ktorí majú nezabezpečené nehnuteľnosti, je možné požiadať v tomto období o bezúčelové hypotéky. Samozrejme, ak sú ochotní zariskovať. Peniaze môže využiť práve na investície. Keď to zjednoduším, môžu využiť lacné peniaze, ktoré dnes sú k dispozícii a hýbu sa na úrovni 0,6 – 0,7 percenta. Tieto peniaze môžu v priebehu krátkeho obdobia zarobiť dvojnásobok. Ľudia v tom momente môžu splatiť hypotéku, ktorú dostali zadarmo a zároveň budú mať navyše ďalšie zdroje. Ale podotýkam, je to špekulatívna operácia, ktorú treba naozaj zvážiť a je len pre ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, aby neohrozili svoju budúcnosť.

Aké je vaše odporúčanie na záver? Ako predchádzať takýmto problémom?

Mať svojho overeného odborníka, ktorému dôverujete a dlhodobo s ním spolupracujete, aby ste v budúcnosti mohli predchádzať takýmto zbytočným problémom, na ktoré sa dá dopredu pripraviť.