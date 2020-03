Májová vyhliadka Fortuna ligy, amatérske súťaže rátajú s najhorším scenárom

Vývoj futbalovej sezóny závisí od vývoja v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu.

22. mar 2020 o 15:31 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Fortuna liga s odkladom do konca apríla, jarný štart regionálnych a oblastných futbalových súťaží v nedohľadne. Na koronavírus tvrdo dopláca aj najpopulárnejšia kolektívna hra na svete.

Začiatok nadstavby najskôr v máji

Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) v piatok hlasovalo online o ďalšom odklade začiatku nadstavbovej časti. Posunulo ho na 30. apríla 2020, Fortuna liga by tak mohla začať najskôr na začiatku mája.

Prečítajte si tiež: Športové podujatia sú na pláne aj tento rok. Nie je to lacná záležitosť, hovorí Luboš Dupkala Čítajte

„Posun je logický i vzhľadom na rozhodnutie UEFA o odklade Eura 2020 na ďalší rok a predĺženia termínu dohratia ligových súťaží do konca júna 2020. Sme v neustálom kontakte s európskymi partnermi a trend je vo všetkých krajinách rovnaký – dohrať súťaže, ak to bude možné. Zdravie je viac ako futbal, to všetci rešpektujeme. Pripravujeme momentálne viacero alternatív novej termínovej listiny, o ktorých bude rokovať najprv Prezídium ÚLK,“ povedal pre ligový web prezident ÚLK Ivan Kozák.

V najbližších dvoch týždňoch bude prebiehať diskusia na európskej aj národnej úrovni a presný termín začiatku nadstavbovej časti by mohol byť známy začiatkom apríla. Závisí od vývoja v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu.

ÚLK zdôrazňuje, že prvoradé je zdravie. Ráta preto aj s variantom, že súčasná sezóna by sa nedohrala. "Pripravujeme rôzne alternatívne návrhy, ak by krízová situácia pretrvávala naďalej a neumožnila nám Fortuna ligu dohrať. Návrhov riešenia situácie je niekoľko, nechcem predbiehať, bude to témou najbližších dvoch-troch týždňov. V súčasnosti veríme, že súťažný ročník 2019/20 dohráme do konca júna tohto roka. Cítime zodpovednosť voči fanúšikom, klubom, hráčom, našim partnerom, ale aj voči celej spoločnosti. Sme súčasťou európskeho futbalového priestoru, aj preto je dôležité byť jednotní," dodal Ivan Kozák.

Amatérske súťaže budú pravdepodobne skrečované

Viac sa dočítate už zajtra (23.3.) v aktuálnom vydaní týždenníka MY Žilinské noviny.