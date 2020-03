Mesto Žilina presúva potraviny zo školských jedální do sociálnych zariadení

22. mar 2020 o 10:42 SITA

ŽILINA 22. marca (SITA) - Potraviny zo skladov školských a sociálnych stravovacích zariadení v správe mesta Žilina, ktoré sú v rámci preventívnych opatrení uzavreté, skončia v organizáciách na pomoc iným.

Základné a materské školy v Žiline sú pre kritickú epidemiologickú situáciu súvisiacu s koronavírusom zatvorené od 12. marca. Nielenže sa v nich neučí, ale nevarí sa ani v príslušných školských jedálňach.

Niektoré potraviny sa preto mesto rozhodlo presunúť tam, kde sa využijú účelnejšie.

"Sú to predovšetkým mliečne výrobky, zelenina a ovocie, ktoré by

sa mohli časom pokaziť. Konkrétna pomoc smeruje v týchto dňoch do žilinského Detského krízového centra Náruč, Centra sociálnych služieb Lúč, pre Agentúru podporných služieb a žilinský územný spolok Slovenského Červeného kríža,"

konkretizoval pomoc Miškovčík.



Hovorca mesta upozornil aj na nové informačné kanály prístupné verejnosti. "Pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou v čase mimoriadnej situácie mesto Žilina sprístupnilo mobilnú aplikáciu Správy o meste Žilina (SOM Žilina), prostredníctvom ktorej ľudia nájdu aktuality o opatreniach

zamedzujúcich šíreniu ochorenia Covid-19 a množstvo praktických informácií o fungovaní mestského úradu, zabezpečovaní služieb pre občanov a podobne.

Aplikácia je dostupná zdarma na stiahnutie pre používateľov mobilných

telefónov s operačným systémom Android či iOS," dodal hovorca mesta. Doplnil, že občania môžu na komunikáciu využívať aj samostatnú infolinku a informácie získajú aj na osobitnej internetovej stránke www.zilina.sk/koronavirus.