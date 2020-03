Športové podujatia sú na pláne aj tento rok. Nie je to lacná záležitosť, hovorí Luboš Dupkala

Rastie nám na Slovensku ďalší Sagan?

21. mar 2020 o 13:57 Tomáš Hládek

Luboš Dupkala je známym organizátorom a moderátorom športových podujatí. Spolu so svojim tímom Bikepoint.sk sa stará o nemalé množstvo podujatí v okolí nášho mesta. V rozhovore nám prezradil, na čo sa športoví vyznávači môžu tento rok tešiť, koľko stojí organizácia cyklomaratónu v Rajeckých Tepliciach alebo či sa dočkáme nového Sagana.

- Predstavme si na úvod Váš tím, ktorý nie len vlastne obyčajným tímom. Čo je to Bikepoint.sk?

Bikepoint.sk vznikol ako webový portál. Je to značka registrovaná ochrannou známkou. Na Slovensku druhý najznámejší webový portál, čo sa týka cyklistiky. Portál navštívi v sezóne mesačne až 50000 ľudí. Nájdete tam všetky aktivity, informácie, reportáže, kalendáre a všetko, čo je s cyklistikou spojené. Je to miesto, kde sa môžu cyklisti zoznámiť s tým, čo ich čaká alebo, čo bolo. Bikepoint.sk je aj tím, ktorý funguje na amatérskej úrovni. V minulom roku sme sa spojili aj so značkou Eleven. Takže celý názov tímu je bikepoint.sk eleven. Taktiež sa zameriavame na organizovanie akcii.

- Aké najväčšie úspechy dosiahol tím v minulej sezóne?

Máme pretekárov najmä v starších kategóriách. Martina Cabúková je niekoľkonásobná majsterka a vicemajsterka Slovenska v jazde do vrchu na cestných bicykloch. Taktiež má ďalšie úspechy v seriáloch pretekov v jazde do kopca. Po zranení sa vzdala horskej cyklistiky, čiže vyhráva hlavne v jazde do kopca. V tíme máme aj Ninu Urbanovú, ktorá je kadetka a je na Slovensku v najlepšej trojke v horskej cyklistike. Máme jazdcov, ktorí jazdia pre radosť, zábavu a nie len pre dobré výsledky.

- Čo je najväčší úspech v organizovaní akcií?

Organizovanie Majstrovstiev Európy v 24 hodinovom MTB maratóne v roku 2018.

- Poskytuje tím jazdcom nejaké materiálne zabezpečenie?

Jazdci si technické veci zabezpečujú vo vlastnej réžii. My sa im snažíme zabezpečiť dresy, štartovné na preteky a takéto záležitosti. Cyklistika je finančne náročná. V našom tíme je to všetko doslova tímová záležitosť, pretože máme jazdcov, ktorí pre nás potom na oplátku píšu z podujatí reportáže.

- Do portfólia podujatí, ktoré organizujete, patrí MTB maratón v Rajeckých Tepliciach. Ten patrí medzi najväčšie na Slovensku...

Tento rok bude mať piaty ročník. Patrí medzi päť najväčších MTB podujatí na Slovensku. Tento rok bude v Rajeckých Tepliciach finále Škoda bike open tour a finále Slovenského pohára. Keďže sme sa presunuli termínovo na záver septembra, tak očakávame kvôli ukončeniu sezóny na Slovensku, okolo 800-900 účastníkov. Pripravených bude 20 kategórii, od kategórie pre rodiny s deťmi, 18 kilometrovej trasy, 50 kilometrovej, kde očakávame najviac ľudí až po 80 kilometrovú, ktorá je náročnejšia a obvykle tam štartuje 100 až 150 pretekárov. Samozrejme, nebude chýbať bohatý program. Očakávame zhruba 20 výstavných stánkov a súčasťou bude aj detská zóna. Zázemie bude klasicky v areáli kúpaliska Laura a trate budú v prekrásnej Rajeckej doline. Týmto by som chcel ľudí na toto podujatie pozvať.

- Neplánujete zmenu na tratiach? Niektorí bajkeri, ktorí to berú vážnejšie, označili trate za málo náročné...

Dá sa urobiť extrémne náročná trať, kde by mala väčšina hobby jazdcov veľké problémy. Singletraily, ktoré sú v Stránskej doline a Svitačovej doline, sú pomerne náročné a pri takto masovej akcii, by som z bezpečnostného hľadiska to vôbec neskúšal. Čím je akcia masovejšia, tým by trať mala byť bezpečnejšia. Mať na singletraili, ktorý má desať kilometrov, 100 záchranárov, to je jednoducho nereálne. Zachováme trať, ktorá je. Maratónov na Slovensku je približne 30, každý je iný a má svoje špecifiká.

- Čo je na organizácii takejto akcie z Vášho pohľadu najťažšie?

Do hry vstupuje veľa faktorov. Veľmi náročné je jednať s majiteľmi pozemkov a dohodnúť sa na tom, aby všetko bolo povolené. Najnáročnejšou vecou sú ľudia. My potrebujeme na podujatie 100-120 dobrovoľníkov, čiže toto je ohromne náročné. Chcel by som touto cestou poďakovať našim dobrovoľníkom, ale aj dobrovoľným hasičským zborom, ktoré nám pomáhajú. Je to ako riadiť firmu a pri zachovaní bezpečnosti celej trate je to veľmi náročné na koordináciu.

- Minulý rok sa Vám podarilo na štart dotiahnuť Tomáša Višňovského, čo je jazdec svetového formátu. Ako sa Vám to podarilo a môžeme očakávať podobné lákadlo aj tento rok?

Uvidíme, aký bude mať Tomáš kalendár. Máme veľmi dobrý osobný vzťah, pretože som jeden z jeho prvých podporovateľov, keď začínal s cyklistikou v šestnástich rokoch. Pokiaľ mám takú prosbu, on má čas a je zdravotne v poriadku, tak určite rád príde. Uvidíme.

- Koľko stojí organizácia takéhoto podujatia?

Čim je podujatie väčšie, tým je drahšie. Treba vidieť všetky tie náklady, ktoré s tým súvisia. Náklady sú na úrovni 25-30 tisíc eur. Pred štyrmi rokmi nám stačil jeden doktor a jedna ošetrovateľka. Teraz musíme mať dve sanitky, desať záchranárov z horskej služby, doktora a sestričku. Toto všetko sa do toho započítava a nie úplne každý tam je zadarmo. Čiže treba aj ľudí zaplatiť, keď sa bavíme o strážnej službe a podobne. Najväčším nákladom je však určite zdravotné a technické zabezpečenie. V roku 2019 sme mali 76 zdravotných zásahov na podujatí, pretože bolo extrémne teplo.

- Pokiaľ je to v Rajeckých Tepliciach o pretekaní, tak potom je tu akcia z iného súdka – Pedálovník...

Áno, je to úplný opak a s úplne inou cieľovou skupinou. Robíme cyklistiku pre všetkých. Pedálovník je úplne amatérska záležitosť a víťazí tam každý. Jazdí sa podľa mapy, máme šesť až osem stanovíšť, kde účastníci dostávajú na mapu pečiatky. Každý, kto má minimálne dve pečiatky, dostáva pamätnú medailu. Je to celodenná akcia, nikto sa nikam nenaháňa, k dispozícii sú tri okruhy a každý si vie vybrať. Samozrejme, tí najlepší dokážu urobiť sto kilometrov a 3000 výškových metrov. Účastníkmi sú väčšinou rodiny, kamaráti, ktorí si prídu spraviť taký zaujímavý cyklo výlet. Z Rajeckých Teplíc sme ho presunuli do Varína, kde som dal prísľub a bola požiadavka z obecného úradu, aby sme niečo aj tam zorganizovali. Minulý rok sa zúčastnilo detských pretekov 120 detí a tento rok ich očakávame ešte viac.

- Podobnou akciou je aj Vrchárska koruna žilinská...

Je to niečo podobné ako Pedálovník s tým rozdielom, že je to celoročná akcia a okrem cyklistov sú tu zaradení aj turisti a rodinné tímy. Gro vrchárskej koruny začínalo na Morave, kde boli len cyklisti. Celkovo je Vrchárskych korún na Slovensku a Česku 27. Všetko to začalo Vrchárskou korunou valašskou, my sme začali našu žilinskú organizovať o dva roky neskôr a teraz nás čaká už piaty ročník. Cieľové body sa zverejňujú od polovice marca, je ich dvadsať. Pre rok 2020 to budú hlavne rozhľadne, pretože v spolupráci so Žilinským turistickým krajom ich chceme propagovať. Srdcovka, ktorá určite ostane, je Lietavský hrad. Dostávam veľa podnetov od ľudí, kam dať niektorý z vrcholov, ale uvidíme. Ešte na tom pracujem. Pravidlá sú jednoduché. Zaregistrujete sa na našej stránke, prídete na predpísaný vrchol, zašlete nám fotku z vrcholu, kde sa odfotíte a takto, keď pošlete dvadsať fotiek, máte splnenú Vrchársku korunu. Akcia trvá od 13. apríla a končí 15. novembra.

- Tento rok budete organizovať cyklistické preteky v rámci Univerziády. Na čo sa môžeme tešiť?

Trať bude v štýle cross-country. Bude to zhruba tri až štyri kilometre dlhý okruh v areáli Žilinskej univerzity. Štart a cieľ bude priamo pred rektorátom a okruh pôjde okolo areálu, ku Menze a cez okolité lúky. Z hľadiska toho, že tých top jazdcov tam bude pár, tak sme zvolili aj kategórie Open a Juniori, aby sa tam dostali aj títo jazdci. Technicky náročné to zas až tak nebude. Bude tam 150-metrový singletrail. Tým, že to bude v pondelok, tak je to trocha náročnejšie, ale veríme, že sa nájde dosť ľudí, ktorí si prídu zajazdiť alebo povzbudiť.

- Stali ste sa hlavným organizátorom Žilinského blatíčka. Ako ste sa k tomuto dostali?

To sú veci, ktoré sa v živote dejú (úsmev). Spoluzakladateľ Žilinského blatíčka, Vlado Randa, sa stal mestským zastupiteľom a svoju úlohu pri tejto akcii ukončil. Keďže Robo Majtán, ktorý je hlavným staviteľom trate a taktiež spoluzakladateľ, je môj kamarát, s ktorým spoločne robíme dlhé roky aj cyklistické preteky a Pomáhal mi pri našich podujatiach, tak ma požiadal, či by som to nechcel spolu s ním skúsiť a manažovať toto podujatie. Nemohol som mu povedať nie.

- Čakajú nás nejaké zmeny?

Hlavne chceme veriť, že zostaneme v lokalite, v ktorej blatíčko bolo. Robo stále vymýšľa niečo nové. Prekážok bude okolo 40. Zachovajú sa určite niektoré prekážky, ale budú aj nejaké inovácie a novinky, ktoré ľudí zablatia.

- Podujatia zvyknete nielen organizovať, ale i moderovať. Ako vyzerá Vaša príprava?

Príprava záleží od akcie. Ako sa hovorí, sú akcie, ktoré sa moderujú samé. Samozrejme, vždy sa treba pripraviť na základné veci ohľadom, štartu, štartovej listiny, zaujímavých účastníkov, hostí akcie a itineráru. Príprava trvá tri-štyri hodiny, ale záleží od akcie. Na samotnej akcii už organizátori moderátora bombardujú, o čom má informovať. Tento rok už mám v kalendári naplánovaných množstvo zaujímavých podujatí na Slovensku a v Českej republike.

- Ako trávite voľný čas?

Tým, že väčšinu vecí manažujem z domu a plné mám víkendy, tak cez týždeň mám stretnutia s partnermi, sponzormi a novinármi. Keďže mám štvorročného syna Benjamína a manželku Ivku, tak veľa času trávime spolu. Čiže veľa času trávim so synom, manželkou a našim zverincom J

- Čo by ste odkázali ľudom, ktorí majú obavy sa postaviť na štart maratónu alebo Pedálovniku...

Tí, čo sa boja postaviť na štart maratónu, nech idú vyskúšať najskôr Pedálovník a zas tí, čo už boli na Pedálovníku, tak nech vyskúšajú maratón. Ja ani svojho syna netlačím do cyklistiky. Veľa bicykluje, ale nebol ani na jedných pretekoch, ktoré organizujeme. Na človeka to musí prísť samé a nie sa do niečo nútiť. Určite to však treba vyskúšať, netreba sa báť. Bajkeri si medzi sebou dokážu pomôcť, keď sa niečo stane na trati.

- Rastie nám na Slovensku ďalší Sagan alebo Višňovský?

Talentov je veľa. Problémom sú niekedy prehnane ambiciózni rodičia, ktorí svoje deti zničia. Najlepšie je, keď dieťa chce samé. Rodič mu musí byť oporou, ale nesmie to preháňať. Pri deťoch treba poďakovať v Žiline Milanovi Novosadovi a Matejovi Vyšňovi, ktorí decká vedú. Talentov máme veľa, len, bohužiaľ, niekde medzi 16-20 rokmi sa 90-percent športovcov stratí. Je to vidno podľa obsadeností kategórii na podujatiach v horskej cyklistike. Také prípady, ako sú Saganovci, Kolář alebo Višňovský, za tým je strašná drina. Títo ľudia mali a majú svoj cieľ. Pred šiestimi rokmi mi Tomáš Višňovský povedal, že je jeho snom olympiáda. Veril som, že je ambiciózny a dotiahne to takto ďaleko. Každý rok sa posúva o krok dopredu. Klobúk dole pred ním. Peter Sagan je mega talent, ale tiež jeho výsledky neprišli samé od seba. Každý šport je drina a odriekanie. Určite prídu aj ďalšie talenty v cyklistike takže verme, že budú aj ďalší nasledovatelia Petra či Tomáša.

- Na čo sa najviac tešíte v roku 2020?

Ja vždy hovorím, že najviac sa teším na to, keď skončí posledná akcia (úsmev). Samozrejme, všetko má svoju postupnosť. Teším sa na maratón v Rajeckých Tepliciach, ale aj na PEDÁLovník či VKŽ a hlavne na ľudí, ktorí chodia na tieto podujatia. Veľmi veľa ľudí poznám a teším sa na stretnutia s nimi nie len na cyklistických podujatiach. Verím, že nám vyjde aj počasie, čo je 80-percent úspechu pri organizácii akcii.