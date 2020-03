BYTČA: Spoločenstvo evanjelickej mládeže ponúka seniorom nákup liekov a potravín

Pomôžte túto iniciatívu dostať k čo najväčšiemu počtu seniorov, vyzývajú.

18. mar 2020 o 8:04

Najviac riziková skupina obyvateľov v súvislosti s coronavírusom sú seniori.

Je dôležité, aby sme týchto ľudí chránili a v týchto pohnutých časoch im podali pomocnú ruku.



Spoločenstvo evanjelickej mládeže ponúka pomoc s nákupom potravín a drogérie, alebo vyzdvihnutím liekov.

Môžete ich kontaktovať, alebo posunúť kontakt na čísle 0908 140 221, alebo mailovo petosoukup@gmail.com.



Sú to jednoduché kroky, ktoré môžu pomôcť:

1. zavolajte a povedzte nám o vašej potrebe (nákup, výber liekov)

2. my to zariadime

3. platenie za potraviny/lieky prebehne až po odovzdaní nákupu.



Zavolať a objednať nákup môžete každý pracovný deň a sobotu v čase od 8.00 do 18.00.

Nákup a donáška bude prebiehať v čase od 8.00 do 14.00. Najneskôr nasledujúci deň od objednávky.



Pomôžte túto iniciatívu dostať k čo najviac ľuďom, ktorých sa to týka - k seniorom, ktorí sú osamelí, a pre ktorých by táto pomoc bola prínosom. Je mnoho takých aj v Bytči a okolí

Iniciatívu "pomoc tým, ktorí to potrebujú" vytvorilo Spoločenstvom evanjelickej mládeže a ochotní obyvatelia mesta Bytča.