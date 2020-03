Čakanie na vývoj situácie aj koniec sezóny. Prinášame vám reakcie žilinských klubov

Pre volejbalistov a basketbalistov sezóna skončila, futbalisti a florbalisti čakajú.

14. mar 2020 o 14:50 Dominika Mariňáková

Tiché haly, prázdne tribúny, tmavé šatne. Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla aj športový svet. Prerušujú sa najprestížnejšie ligy, rušia sa medzinárodné podujatia. Dianie na svetovej scéne sa zrkadlí aj na tej slovenskej. Zástupcovia klubov hokejovej Tipsport ligy v stredu rozhodli, že aktuálnu sezónu nedohrajú. Nasledovala basketbalová extraliga a v piatok sa pridala Slovenská volejbalová federácia s tým, že predčasne ukončuje všetky súťaže, ktoré pod ňu spadajú.

Dostať domov Američanov

Basketbalisti BK Slávia Žilina mali aktuálnu sezónu sľubne rozohranú. Päť kôl pred koncom základnej časti im patrila šiesta priečka a po minuloročnom piatom mieste si trúfali na vyššie méty. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) však koncom pracovného týždňa ukončila sezónu 2019/2020 na základe pretrvávajúceho zdravotného a bezpečnostného rizika v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Bez určenia poradia.

„Táto situácia nás mrzí, ale zdravie ľudí je priorita. Nemyslím si, že by sa za 14 dní začalo hrať. A keby aj áno, bolo by to bez účasti divákov. Takže rozhodnutie klubov a vedenia ligy je asi správne,“ zareagoval na aktuálne skutočnosti Ondrej Šoška, manažér BK Slávia Žilina.

Pred vedením klubu ešte stála neľahká úloha dopraviť domov zahraničných hráčov, ktorí pôsobili pod Dubňom: „Teraz potrebujeme najmä zabezpečiť odlet Američanov do USA, čo môže byť problém. Chcem veľmi pekne poďakovať akcionárom, sponzorom, vedeniu, všetkým ľudom, ktorí robili pre klub a fanúšikom za veľkú podporu. Rovnako patrí vďaka trénerovi a hráčom za predvedené výkony.“

HK SBA riešila v piatok aj to, čo s ostatnými súťažami. Tie zatiaľ zostávajú prerušené. „Hracia komisia rozhodla o zákaze konania všetkých vyšších a nižších súťaží (od 1. ligy mužov až po mikroligy chlapcov a dievčat), ktoré organizuje SBA, a to v termíne od 13. marca 2020 na neurčito,“ uvádza HK SBA.

Volejbalová sezóna skončila

Pod volejbalovými sieťami najskôr utíchlo tréningové dianie a o pár dní neskôr sa volejbalová komunita musela zmieriť s koncom súťažného ročníka. „V utorok sme ešte trénovali, od stredy sú zrušené tréningy všetkých kategórií až do odvolania. Myslím si, že opatrenia v podobe zrušenia športových podujatí určite neboli na škodu. Nikomu to neublíži a radšej, nech sú opatrenia prehnané, ako by mali byť nedostatočné,“ povedal na margo pôvodného 14-dňového zákazu športových podujatí Peter Minárik, športový riaditeľ VO AC UNIZA Žilina.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Dalibor Andrisík, šéf klubu Volleyball Academy UNIZA Žilina: „Na zákaz sme zareagovali okamžite zrušením tréningového procesu. Keďže sa uzavreli haly, v ktorých pôsobíme, sme poctivo v domácej karanténe. V tejto situácii sú potrebné opatrenia na mieste a treba ich rešpektovať. Význam dáva len jedna vec a tou je zdravie!“

Slovenská volejbalová federácia vo svojom vyhlásení uvádza, že poradie v prvoligových súťažiach mužov aj žien sa stanoví na základe výsledkov ktoré sú aktuálne ku dňu 13. marca 2020. Všetky družstvá odohrali rovnaký počet stretnutí.

Mužský tím VO AC UNIZA Žilina súperil v skupine o 5.-8. miesto, v ktorej mu v uvedenom termíne patrila prvá priečka. Ženský celok VA UNIZA Žilina mal v aktuálnej sezóne postupové ambície a v piatok (13. marca) okupoval najvyššiu pozíciu v tabuľke 1. ligy – skupiny Východ.

Fortuna liga dúfa v pokračovanie

Azda najviac je športovou verejnosťou na Slovensku sledovaná situácia vo futbalovej Fortuna lige. Práve dnes mala na ligových trávnikoch štartovať nadstavbová časť sezóny, diváci i futbalisti si však budú na ňu musieť počkať. Podľa optimistického scenára Únie ligových klubov (ÚLK, riadiaci orgán Fortuna ligy, pozn. red.) do 4. apríla 2020, kedy by sa malo odohrať 1. kolo nadstavby. Futbalisti MŠK Žilina by v ňom mali nastúpiť proti trnavskému Spartaku.

„Naďalej zdôrazňujeme, že prvoradé sú pre nás zdravie a bezpečnosť hráčov, fanúšikov, funkcionárov a budeme veľmi intenzívne monitorovať a rešpektovať rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ako aj príslušných orgánov. Zároveň však spravíme všetko pre to, aby sa sezóna dohrala a o všetkých dôležitých športových otázkach sa rozhodlo na ihrisku. Ak pôjde všetko podľa optimistického scenára, Fortuna liga odštartuje opäť 4. apríla prvým kolom nadstavby. Pripravili sme viacero možných scenárov, ako budeme pokračovať. Zdá sa nám najlogickejšie, že budeme začínať od prvého kola nadstavby, a to najmä vzhľadom na to, že sme skončili základnú časť a ešte nezačali nadstavbu,“ priblížil Ivan Kozák, prezident ÚLK.

Celý program zápasov Fortuna ligy by sa v takomto prípade posunul o tri týždne a zhustil. Plán prináša dve vsunuté kolá, stretnutia štvrtého a ôsmeho kola nadstavby by sa mali odohrať v utorky. ÚLK chce zároveň reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu a najmä na rozhodnutia Ústredného výboru krízového štábu SR.

Futbalový klub MŠK Žilina zverejnil na svojom webe vyhlásenie, že plne rešpektuje rozhodnutie Ústredného výboru krízového štábu SR aj riadiaceho orgánu ÚLK o odložení najbližších kôl Fortuna ligy. Minimálne do pondelku 16. marca 2020 ruší tréningový proces všetkých výberov MŠK Žilina a zároveň je uzavretá Akadémia MŠK Žilina. Operatívne mieni reagovať na nariadenia ďalších autorít.

Odohrajú play-off?

Florbalistov FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina čakalo už tento víkend play-off mužskej extraligy. Juniorský výber mal vstúpiť do semifinálových bojov. Namiesto toho hráči dostali voľno.

„Štrnásťdňový zákaz športových podujatí na Slovensku nás zaskočil. Zápasmi play-off nám totiž mali vrcholiť celoštátne súťaže extraligy mužov a extraligy juniorov, na ktoré sme sa tešili. Každopádne, tento zákaz rešpektujeme. Keďže v Žiline sú všetky športoviská uzavreté, hráči majú momentálne voľno a pripravujú sa individuálne. Minimálne do 29. marca 2020 to však nevyzerá ružovo. Neostáva nám nič iné, ako čakať,“ hovorí Daniel Baránek, sekretár FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina.

Jedným dychom dodáva, že opatrenie v podobe zákazu športových podujatí bolo podľa neho správne. Verí, že ľudia sa budú správať zodpovedne a na Slovensku sa nebude opakovať taliansky scenár. „Veríme, že kluby a Slovenský zväz florbalu vyvinú maximálne úsilie, aby bola súťaž ukončená podľa rozpisu. A teda, že sa odohrajú aj zápasy play-off. Budeme však rešpektovať nariadenie vlády Slovenskej republiky a pokiaľ bude ohrozené zdravie hráčov a divákov, sme pripravení aj na alternatívu, že súťaž sa nedohrá. Tajne však dúfame, že v mesiacoch apríl, máj sa to podarí.“

Oddych aj individuálny tréning

Na vývoj situácie čakajú i futsalisti. Hráči oboch žilinských mužstiev, ŠK Makroteam Žilina aj MŠK Žilina Futsal, mali v play-off bojovať o popredné priečky. Všetky futsalové súťaže na Slovensku sú však prerušené.

„Neostáva nám nič iné, iba rešpektovať všetky nariadenia. Tréningový proces prispôsobujeme situácii. Hráči majú od trénera individuálne plány pre prípad uzavretia hál. Ťažko niečo iné vymyslieť. Ale sledujeme, že situácia sa dramaticky mení veľmi rýchlo. Všetci však veríme, že opatrenia prinesú želaný efekt a čo najrýchlejšie sa vrátime k bežnému životu. O to viac sa po nútenej prestávke tešíme na play-off,“ povedal Miroslav Gibala, športový manažér futsalových šošonov.

Pre náš web sa vyjadril aj Dušan Dobšovič, tréner Makroteamu: „Rešpektujeme všetky bezpečnostno-preventívne opatrenia štátu, ktoré síce na jednej strane komplikujú bežný i športový život, ale považujeme ich v súčasnej situácii za nevyhnutnosť. Na prvé miesto sa teraz musia dostať iné hodnoty...

Je logické, že sa aj futsalové súťaže prerušili. Aký to nakoniec bude mať vplyv na športovú sezónu, uvidíme neskôr. Dnes je zrejme predčasné čokoľvek predikovať na dlhšie obdobie. Budeme rešpektovať akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa pokračovania, respektíve nepokračovania v súťažiach. Veľa bude záležať od toho, ako dlho bude táto vynútená pauza pretrvávať.

Pôvodne sme aj v našom klube do pondelka 16. marca prerušili tréningový proces všetkých vekových kategórií. Toto prerušenie však bude po posledných opatreniach podstatne dlhšie. Nemá zmysel to nejako siliť. Prestávku využijeme predovšetkým na oddych a v niektorých prípadoch aj na doliečenie zranení. Navyše, aj tak sú športové haly v Žiline uzavreté. Pravdupovediac, momentálne nerozmýšľame v dlhšom horizonte. Situácia sa môže zmeniť z hodiny na hodinu, treba si počkať na to, ako sa vyvinie.“

Vývoj situácie budeme pozorne sledovať aj my a informujeme vás o každej zásadnej zmene. Okrem spomínanej Fortuna ligy sú prerušené aj všetky ostatné futbalové súťaže pod taktovkou Slovenského futbalového zväzu. SFZ zároveň vydal odporúčanie i regionálnym zväzom, zachovať sa rovnako. V týchto dňoch by sa nemali konať ani žiadne prípravné stretnutia futbalových celkov pôsobiacich v oblastných či regionálnych súťažiach. Stopnuté sú všetky súťažné stretnutia mestskej Žirafa ligy vo florbale, hokejbale, futsale či volejbale. Prerušená je i športová činnosť klubov pôsobiacich na Zimnom štadióne v Žiline.

Prosím, správajme sa zodpovedne a držme si palce, aby sme to spoločne zvládli.