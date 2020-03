Nastal čas Stráňav? Pre prvenstvo urobíme všetko, sľubuje Michal Lajš

Futbalový Baník Stráňavy obsadil v minulej sezóne druhú priečku v tabuľke IV. ligy Sever. V predchádzajúcich sezónach mu patrilo štvrté, druhé, tretie a piate miesto. Bude súťažný ročník 2019/2020 tým prelomovým, v ktorom Baník vystúpi až na vrchol?

12. mar 2020 o 10:54 Dominika Mariňáková

Hoci je odchovancom Tvrdošína, už niekoľko rokov bije jeho futbalové srdce za OŠK Baník Stráňavy. Dvadsaťdvaročný Michal Lajš patril počas jesennej časti medzi najlepších strelcov IV. ligy Sever. Jeho deväť gólov pomohlo Baníku k priebežnému tretiemu miestu v tabuľke a so spoluhráčmi by sa na jar radi vyšvihli ešte vyššie.

Z Makroteamu do Stráňav

„Pochádzam z Tvrdošína, býval som tam 15 rokov. Potom sme sa presťahovali do Žiliny, šiel som tu na strednú školu. Počas strednej som hrával najmä futsal za Makroteam, neskôr som sa vrátil k futbalu. Stráňavy ma oslovili ako prvé a ja som neváhal,“ opisuje Michal Lajš svoj príchod do OŠK.

Členom kádra zeleno-čiernych je od leta 2018. Chváli tréningový proces aj partiu, ktorá sa v aktuálnom súťažnom ročníku zišla v kabíne: „Sú tam prirodzení lídri, napríklad bratia Jančiovci, Janko Bukovčan či Tomáš Ďuratný. Mladší majú pred nimi rešpekt, zároveň však všetci zapadajú do partie. Nie je cítiť vekový rozdiel medzi jednotlivými hráčmi a to je super. Všetci sme na jednej lodi.“

Práve výborný kolektív je podľa neho jednou zo silných stránok Baníka. „Navyše, na štvrtú ligu máme dosť dobrých futbalistov. Cez zápasy sa podporujeme, na tréningoch hecujeme. Je medzi nami zdravá súťaživosť. Keď tréningovo hráme proti sebe, dokážeme sa vyhecovať a všetci chceme vyhrať. Máme tam aj typy, ktoré chcú tréningovú výhru a spravia pre ňu všetko. Tak to má byť,“ hovorí mladý útočník. Zároveň pridáva uznanie: „Treba pochváliť funkcionárov a trénerov v Stráňavách. Snažia sa robiť futbal čo najlepšie, aby sme aj my hráči z neho niečo mali a aby nás bavil.“

Tretia priečka

Stráňavčania začali so zimnou prípravou počas druhého januárového týždňa. „Trénujeme štyrikrát do týždňa, chodíme na umelú trávu, do posilky, pracujeme na kondícii. Momentálne už robíme viac aj s loptou, ale v podstate ešte stále máme kondičnú prípravu. Pre mňa je to utrpenie, lebo nerád behám,“ priznáva Michal Lajš so smiechom.