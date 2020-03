Žilinčanka Ida varuje z Bergama: Pred troma týždňami tu boli tri prípady, dnes 10-tisíc

Na Slovensku by mali úrady prijať v boji s koronovírusom razantné opatrenia.

11. mar 2020 o 13:47 Branislav Koscelník

Pracuje v zdravotníctve v jednej z najviac zasiahnutých oblastí epidémiou koronavírusu, v talianskom Bergame. Ida je zo Žiliny. Z uzavretého mesta varuje pred podcenením situácie. Vírus sa v oblasti, kde pôsobí, dramaticky rozšíril v priebehu niekoľkých dní.

„Je to tu dosť kritické. Robím u všeobecného lekára, chodím do roboty a denne volá minimálne 50 ľudí, všetci s tými istými príznakmi – chrípka, eventuálne coronavirus. Doktor je vyčerpaný, ten funguje nonstop. V nemocniciach už neprijímajú pacientov pre nedostatok lôžok a dýchacích prístrojov. Príjmu len toho, kto má vážne problémy s dýchaním.

Všetkých ostatných chronických pacientov presúvajú do iných nemocníc, kde to nie je ešte taká hrôza.“

Ida, ktorá pracuje ako administratívna sila u všeobecného lekára, upozorňuje, že koronavírus nemožno zďaleka porovnávať s bežnou chrípkou.

„Šíri sa to neuveriteľne rýchlo a ak si niekto mysli, že je to len obyčajná chrípka, tak je na omyle, lebo bežná chrípka nemá také rýchle šírenie a nezasahuje pľúca - všetci pacienti s ťažším priebehom majú obojstranný zápal pľúc´- až končia na intenzívke v kóme pre dýchanie,“ hovorí zo svojej skúsenosti Žilinčanka s tým, že na začiatku to tu ľudia dosť podcenili.

„Každopádne treba fakt dodržiavať hygienu a používať rúška a rukavice. A ostať doma. Žiadne preplnene miesta. Všade je prázdno, všetko zavreté, reštiky a bary niektoré fungujú, ale majú to limitovane a aj tak sú prázdne. Každopádne, sranda to už nie je.“

Je presvedčená, že na Slovensku by mali úrady prijať razantné opatrenia proti šíreniu nákazy. „Pred troma týždňami v piatok tu boli 3 prípady a dnes už je 10-tisíc nakazených. Každopádne ľudia robia paniku, čo sa potravín týka, pritom je to všetko zásobované normálne a nič nechýba. Púšťajú len do obchodov a lekárni postupne istý počet ľudí, ktorí musia dodržiavať odstup minimálne jeden meter,“ poukazuje na taliansku skúsenosť.