FOTO: Pre Žilinu sa sezóna skončila. Kapitán dúfa, že tu po ňom niečo ostalo, Škorvánek bude čakať

Húževka sa chystá zavesiť korčule na klinec.

10. mar 2020 o 20:16 Tomáš Hládek

Prvé tri zápasy série medzi Žilinou a Martinom priniesli vyrovnaný priebeh. Včerajší duel sa však niesol jasne v réžii klubu z Turca.

„Výborná séria, z našej strany dobré prvé 3 zápasy. Hrali sme to, na čo sme mali. Martin sme potrápili. Ale ten dnešný zápas sa ťažko hodnotí, keďže sme dve tretiny nehrali to, čo sme si pred zápasom povedali a aj sme na to doplatili,“ zhodnotil Húževka, ktorého doplnil tréner Škorvánek: „Pozrel by som sa na to z dvoch polôh. Keď mužstvo prehrá sériu play-off za stavu 4:0, tak sa o tom ťažko hovorí. Na druhej strane by som hľadal pozitíva. Samozrejme, škoda posledného zápasu, ktorý sme nezvládli asi v hlavách. Nevyšlo nám dnes nič a súperovi všetko.“

V treťom zápase položila Žilinu hrubá chyba rozhodcov, ktorá mala zásadný vplyv na celú štvrťfinálovú sériu.

„Nemusíme sa o tom ani baviť. Sériu to ovplyvnilo. Tých okamihov, ktoré ovplyvnili sériu vidím viac, ale nebudem teraz vyplakávať. Prehrali sme 4:0 a taká je realita,“ postavil sa ku situácii chlapsky Škorvánek. Mikoláš neupriamoval pozornosť len na tejto jeden okamih: „Ani by som sa k tomu nejak nevracal. Každý jeden zápas bol zlomový, keďže sa vždy tie zápasy lámali až na konci. Jeden šťastný gól pre nás a mohlo to vyzerať úplne inak.“

Rozhodcovia boli najslabším článkom ligy

Inkasovaný gól nedal spať žilinskému kapitánovi: „Ja osobne som to mal stále v hlave, lebo ma takéto veci mrzia. Človek odrobí celý zápas, nechá na ľade všetko a potom jedno rozhodnutie zničí všetko. Rozhodcovia boli najslabším článkom celej ligy a to ma veľmi mrzí. Ak chce liga napredovať, tak sa toto musí zlepšiť,“ nedával si servítku pred ústa Húževka.

Aj napriek výsledku 0:4 sa Vlci nemajú za čo hanbiť.

„Do série sme nastúpili s dvoma dorastencami a deviatimi juniormi. Týchto mladíkov stmelili starší Peťo Húževka, Jaro Markovič alebo Mišo Kokavec. Je tu obrovská perspektíva. Nádejam sa, že táto perspektíva bude využitá. Pre mladých chalanov to bola obrovská hokejová škola. Či to už zúročia v Žiline alebo niekde inde, ja im to veľmi prajem,“ dodáva Škorvánek. Húževka ocenil zapojenie domácich hráčov do hlavného tímu: „Martin má skúsené mužstvo, my sme zasa mali niekoľkých chlapcov, ktorí hrali aj za juniorku, hrali hore-dole a tiež toho mali dosť. Mali sme mladé mužstvo, poctivo sme si všetku prácu odrobili, ale kvalitatívne sme na to nemali. Chýbalo pár bodov na prvú šestku a tak sme museli absolvovať to, čo sme absolvovali. Chlapci tu začali niečo budovať, začali hrávať najmä Žilinčania a po tom sa tu už dlho volalo. Bol to správny krok, ak sa na ňom bude stavať, tak je to len dobre. Ak chce človek hrať hokej, musí do toho dať všetko. Nestačí len prísť, odtrénovať a ísť domov. Na toto nie je priestor a to sme vštepovali mladým chlapcom. Musia na tom pracovať, aby sa niekde dostali.“

Mikoláš zas vyzdvihol kolektív, ktorý sa pod Dubňom zišiel: „Na tejto sezóne sa dá všetko hodnotiť pozitívne aj napriek tomu, že sme vypadli celkom skoro. Chýbalo málinko aby sme šli do play-off z lepšieho umiestnenia. Celkovo sezóna bola super. Zišli sme sa v šatni výborná partia a myslím si, že každému jednému táto sezóna niečo dala, či po hokejovej stránke alebo ľudskej.“

Posledný zápas sa musel odohrať kvôli nariadeniu kraja bez divákov.

„Nie je to príjemné asi pre nikoho. Podmienky sme však mali rovnaké,“ dodáva na margo prázdnych tribún Mikoláš. Húževku prázdne hľadisko mrzelo: „Škoda to bola aj preto, lebo na naše zápasy začínalo chodiť viac ľudí, bola dobrá atmosféra. Prišli by aj fanúšikovia z Martina a nás by to ešte viac naštartovalo,“ myslí si skúsený matador.

Zápas mal zvláštnu atmosféru. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

Chystá sa zavesiť korčule na klinec

Sezóna to bola turbulentná. Veľa tesných prehier, množstvo zranení a aj kúsok šťastia, ktorý chýbal v kľúčových momentoch.

„Tri dni pred začiatkom súťaže sme nevedeli, či tu bude hokej. Na druhej strane, keď si spomeniem, že všetci hráči tu boli podpísaní na dva-tri roky. Bolo to zrušené a za dva týždne hráči budú bez zmlúv. Predpokladám, že po nich siahne celé Slovensko a potom neviem, čo sa tu bude robiť. To už budú musieť kompetentní riešiť. Predmetom sezóny bola príprava mladých hráčov na seniorský hokej. Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že sme to zvládli. Stále ma mrzí, že sme sa nedostali do prvej šestky, keďže nám chýbali ťažké zápasy. Naši mladí hráči sa musia ešte veľa učiť z hľadiska hokejového i nehokejového,“ hovorí Škorvánek.

Jedenásť sezón v drese s vlkom na hrudi. Pri žilinskom hokeji zažil úspechy aj pády. Mnohí ho už berú za Žilinčana, aj keď je z Púchova. Húžva, ako znie prezývka žilinského kapitána, sa chystá dať aktívnemu hokeju zbohom.

„Musím si oddýchnuť a uvidím, kam povedú moje kroky. Doma sme sa o tom rozprávali, zdravotné problémy a opotrebované kĺby však už asi nepustia. Dúfam, že tu po mne aspoň niečo ostalo. Je to však otázka na manželku (smiech). Momentálne sa cítim tak, že by som ešte dal jednu sezónu. Ale o dva týždne sa môže všetko zmeniť, to zdravie už nie je také, aké by malo byť.“

Hužva dostal od spoluhráčov pamätný dres. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

Žilinský kormidelník bude čakať, čo sa bude diať s hokejom v Žiline.

„Cez zápas som sa dozvedel, že sa zastavujú všetky súťaže na Slovensku. Neviem, čo kompetentní urobia. Ja budem teraz čakať na rozhodnutie mesta, čo bude so žilinským hokejom,“ zakončil Škorvánek.

MsHK Žilina – HK VITAR Martin 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)

Góly a asistencie: 3. Jurášek (Melcher), 9. Murček (Cebák, Cíger), 21. Rudzan (Nauš, Rusina), 27. Rudzan, 30. Dvořák (Poliaček), 40. Zlocha (Tabaček).

ŽILINA: Mikoláš (Lackovič) – Surán, Dubeň, Turian, Petrovický Ryan, Pišoja, Leško, Straka, Patlevič – Markovič, Húževka, Minárik – Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Valášek, Rehák S. – Gálik, Coma, Pjaták.

Stav série: 0:4.