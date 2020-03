Kobylky prehrali, no po troch rokoch môžu zbrojiť na extraligové play-off

Vo vyraďovacej časti ich čaká 1. FBC Trenčín.

8. mar 2020 o 11:48 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Poriadnu gólovú prestrelku videli fanúšikovia florbalu, ktorí v sobotu zavítali do Športovej haly na Rosinskej ceste. Florbalisti FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina v poslednom kole základnej časti extraligy mužov privítali na domácej pôde celkom FK Florko Košice. V stretnutí, ktoré skončilo triumfom hostí v pomere 12:8, padlo dovedna 20 gólov.

„Diváci sa dnes pobavili, ja trochu menej. Nemám rád takéto zápasy. Dať osem gólov a nemať nárok na víťazstvo... to je veľa,“ skonštatoval po zápase žilinský tréner Martin Veneny.

Vývoj duelu naznačil už jeho úvod. Veď prvý gól padol po 13 sekundách hry. „Od začiatku to zrejme spelo k takémuto výsledku. Už po pár minútach hry bolo 2:2. Nepovedal by som, že išlo o dominanciu útokov. Skôr to bolo vlažné od obrán na oboch stranách,“ doplnil Veneny.

Podobný pohľad na vysoký počet gólov mal aj Marián Galovič: „Z pohľadu tímov to nie je bohvieaká vizitka obrán. Veľmi sme sa nevyznamenali ani my, ani súper. Je to o disciplíne a tá dnes u hráčov chýbala. Musíme dostávať súpera pod tlak, počkať si na správny moment. Máme mladý, neskúsený tím a takto to potom môže dopadnúť.“