Škorvánek: Mikolášovi to musíme v domácich zápasoch vrátiť

Séria sa presúva v nedeľu pod Dubeň.

6. mar 2020 o 15:52 Tomáš Hládek

Dve podobné stretnutia a vedenie Martina v sérii 2:0. Vlci však ukázali, že slová o postupe mysleli vážne a favoritovi vyraďovacej časti nedarovali nič zadarmo.

Domáci ukázali silu pred vlastným publikom. Obraz hry bol podobný tomu včerajšiemu. Napriek tomu sme nespokojní s výsledkom. Chcem sa poďakovať svojim hráčom za výkon, aký podali. Myslím si, že sa nemajú za čo hanbiť a veľmi si to vážim. Tvrdo pracujeme a verím tomu, že sa do Martina ešte vrátime. Spravíme všetko preto, aby sme mužstvu Martina boli viac ako vyrovnaným súperom. Gratulujem Martinu k výhre,“ zhodnotil stretnutie Stanislav Škorvánek, ktorého doplnil asistent trénera domácich Marek Žila: „Priebeh bol podobný s tým, že sme v druhej tretine pridali druhý gól. Samozrejme, chceli sme to dohrať za stavu 2:0, ale súper sa vzchopil. Pri vyrovnávajúcom góle sme zle vyriešili situáciu, keď ostal za nami visieť hráč. Mužstvo sme na to upozorňovali, ale v hokeji sa chyby dejú. Našťastie, druhá presilovka v predĺžení nám vyšla. Klobúk dole pred súperom, ktorý bojoval až do konca. Posledných desať minút sme nemali dobrých, mali sme vylúčenia a mali by sme si to vedieť ustrážiť.“

Martinčania sú považovaný hokejovou verejnosť za favorizovaný celok v tejto sérii. Aj do Žiliny pocestujú s ambíciou vyhrať ďalší duel.

„Na papieri máme súpisku kvalitnejšiu. To je však pekné na športe, keď tím hrá organizovane a hrá so srdcom, tak vie hocikoho potrápiť. Naozaj, Žilinčania hrajú v tomto smere výborne a my to budeme mať veľmi náročné. Samozrejme, aj ďalší zápas chceme chýbať,“ pochválil žilinský celok Žila.

Derby zápasy v tejto sezóne sú skutočne vyrovnané. Veľakrát rozhoduje jediný gól.

„Ukazuje to, že sú to derby zápasy a hráči sa vedia vyhecovať. Na rovinu si povedzme, že Martin je favorit, ktorý oprávnene pomýšľa na postup. Na druhej strane aj my máme svoju kvalitu. Naši chalani sa vedia na Martin vyhecovať, poznajú sa navzájom a je to blízko. Rivalita tam je a asi aj to prispieva ku vyrovnanosti zápasov,“ myslí si kormidelník Vlkov.

Na oboch stranách sú po úvodných zápasoch straty na hráčoch.

„Martin Dírer si na rannom rozkorčuľovaní natiahol sval, tak uvidíme, ako vážne to je,“ hovorí asistent trénera domáceho celku. Horšie to vyzerá s druhým najproduktívnejším hráčom Žilinčanov Samuelom Zahradníkom: „Je to vážne. Sezóna sa pre neho skončila. Dnes sme to rozobrali na videu a nevyjadrujem sa k posúdeniu toho zákroku. Dohral, bodka,“ dodal na margo Zahradníka lodivod Žiliny.

Veľkou oporou bol v oboch zápasoch brankár Mikoláš. Odchovanec Žiliny mnohokrát privádzal strelcov domácich do zúfalstva.

„Do sezóny sme išli s tým, že máme veľmi vyrovnanú dvojicu brankárov. Maroš Mikoláš stabilne potvrdzuje svoju výkonnosť. Lackovič zas bol na Majstrovstvách sveta dvadsiatok a možno je na škodu, že nedostal šancu. Maroš je v pohode, chytá dobre a môžeme sa o neho oprieť. Musíme mu to vrátiť v predbránkovom priestore, kde vidím rezervy. Sú to ťažké zápasy a verím, že mu vrátime to, ako nás tu držal,“ dúfa Škorvánek.

Súvisiaci článok PLAY-OFF: Žilinské tímy majú v ambíciách jasno Čítajte

Asistent trénera Bokroša verí, že martinskí fanúšikovia prídu svojich hráčov podporiť aj pod Dubeň.

„Divácka podpora bola veľká. Sú našim šiestym hráčov a verím, že naši fanúšikovia si nájdu cestu aj do Žiliny. Dúfam, že nás podporia,“ dodal Žila. Škorvánek zas upozornil na niektoré nedostatky: „Dôležité sú úvody stretnutí. Mužstvá sa navzájom veľmi dobre poznajú. Nepochybujem o tom, že Martin nás má zmapovaných. Bude to o momentálnej dispozícii hráčov, o chybách a o využívaní príležitostí. Musíme zapracovať na našej efektivite. Včera jeden gól, dnes dva. To je málo.“

HK Martin – MsHK Žilina 3:2pp (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)

Góly: 8. Korím, 23. Videlka (Žiak, Paulíny), 64. Videlka (Matejka) – 57. Dubeň (Macek, Minárik), 60. Markovič (Dubeň). Rozhodovali Vido, Píšťanský – Ševčík, Kollár, 2102 divákov. Vylúčení: 5:3. Strely na bránu: 47:23.

MARTIN: Tirone – Šimon, Korím, Tabaček, Rusina, Cebák, Matejka, Burzík, Rišetár – Rudzan, Babka D., Nauč – Videlka, Zlocha, Róth – Poliaček, Murček, Cíger – Paulíny, Jurášek, Žiak.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Turian, Pišoja, Leško, Petrovický, Patlevič – Minárik, Húževka, Markovič – Rehák D., Ondruš, Kokavec – Macek, Prášil, Rehák S. – Gálik, Valášek D., Pjaták.

Stav série: 2:0.