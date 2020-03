PLAY-OFF: Žilinské tímy majú v ambíciách jasno

Cieľom oboch je postup do semifinále.

5. mar 2020 o 22:39 Tomáš Hládek

Posledné kolo nadstavby, v ktorom prakticky išlo iba o prestíž, ponúklo súboj dvoch žilinských celkov. Aj po štvrtýkrát v sezóne sa z víťazstva tešil mladší z klubov zo severu Slovenska.

„Bol to náročný zápas. Hlavne z našej strany sme to psychicky nezvládli. Chceli sme vyhrať, dať veľa gólov a vyplynul z toho herný kŕč. Chceli sme, chceli sme a nešlo to. Cez polčas sme si povedali, že musíme hrať jednoduchšie. Druhý polčas bol už potom z našej strany lepší,“ hodnotil stretnutie Ostrák, ktorého doplnil tréner MŠK Škorec: “V prvom rade išlo o prestíž. Nešlo o body, nešlo o umiestnenie v tabuľke a bolo to vidieť. Chýbalo nám to, čo tu bolo minulý týždeň proti Lučencu. Som nespokojný s tým, čo hráči predviedli na ihrisku.“

Makroteam opäť položili vlastné chyby, ktoré sa opakujú prakticky celú sezónu.

„Pre diváka to musel byť dnes veľmi atraktívny zápas. Bolo veľa šancí na oboch stranách. Konečne sme začali lepšie s tým, že sme neinkasovali prvý gól. Išli sme do vedenia, ale opäť sa to opakuje každý jeden zápas. Spravíme veľmi lacné chyby a hneď inkasujeme góly. Potom je to už ťažké, ale celkovo výsledok hodnotím pozitívne,“ povedal po zápase Martin Baláž, s ktorým súhlasil aj prvý muž Makroteamu Dušan Dobšovič: „Dnešný derby zápas sme síce prehrali, ale opäť sme predviedli sympatický výkon. Naši mladí sa nezľakli a v zápase ukázali svoj potenciál. Škoda opäť niekoľkých nevynútených chýb, ktoré nás aj tentokrát stáli lepší výsledok. Vyhodnotíme si tieto chyby, aby sme sa ich nabudúce vyvarovali. So zápasom sme napriek prehre spokojní, máme na čom stavať v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.“

Zranený Papajčík

Dobšovičovci si museli v zápase poradiť bez Vlada Papajčíka, ktorý sa v priebehu úvodného dejstva zranil.

„Bol to pre oba tímy posledný "prípravný" zápas pred play off, preto nás mrzí viacero dohrávaných súbojov zo strany niektorých hráčov MŠK. Výsledkom je zranenie Vlada Papajčíka hneď v úvode zápasu, zostáva veriť, že bude o týždeň na Levice v poriadku. Rozhodcovia by mohli vnímať aj tento aspekt a niekedy viac chrániť zdravie hráčov,“ dodal na margo skúseného ľaváka Dobšovič.

Šošoni si cez týždeň odbehli na spoločnú lyžovačku, ktorá slúžila na utuženie dobrých vzťahov v kádri druhého celku tabuľky.

„Snažíme sa zájsť na bowling alebo takáto forma lyžovačky. Myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože partia je základ. Pokiaľ nie dobrá partia v kabíne, tak na ihrisku to nebude fungovať. Kolektív je základ,“ dodáva na margo spoločných aktivít Ostrák. Kormidelník Šošonov nechcel prezradiť, čo sa najbližšie chystá: „Niečo ešte plánujeme. Kolektív sa musí utužiť. Nevyhrávajú vám to jednotlivci, ale kolektív. Dnes ma práve toto sklamalo. Niektorí hráči hrali individuálne a nie ako tím.“

Pre žlto-čiernych bola nadstavbová časť veľkou skúškou. V tíme neostal kameň na kameni.

„Tešíme sa na play-off. Veríme, že sa na Levice dobre pripravíme a postúpime do semifinále. Napriek veľkým zmenám v tíme po veľmi zlej základnej časti sezóny sme presvedčení, že na semifinále v súčasnej lige stále výkonnosť máme. Nebude to však určite jednoduché,“ myslí si Dobšovič. Kapitán domácich Baláž očakáva v Lučenci náročné zápasy: „Dôležitý bude prvý zápas, ktorý hráme u nich. Úvodné stretnutie veľa ukáže. Ak ho dokážeme vyhrať, tak si myslím, že bez problémov cez nich prejdeme a postúpime do semifinále.“

MŠK nesmie súpera podceniť

Žlto-zelených čaká súper z Prievidze. Domáci kapitán hovorí najmä o nepodcenení súpera: „Bude dôležité nepodceniť súpera. Chceme vyhrať hneď prvé dva zápasy a postúpiť. Potom nás čakajú, ak postúpime, ťažké zápasy proti Banskej Bystrici. Náš cieľ je finále, ale ideme od zápasu k zápasu. Musíme podávať zodpovedné výkony a potom sa dostaví náš cieľ, ktorý chceme,“ hovorí Ostrák. Škorec dal do pozornosti výkony brankárov, ktoré môžu byť kľúčovým faktorom: „Kľúčové budú výkony brankárov, bez ktorých sa nedá vyhrať stretnutie. Keď brankár podá štandardný výkon, tak viete s lepšími mužstvami vyhrávať. Samozrejme, nie je to len o brankároch, ale o kolektíve. Hráči musia byť viac v pohybe a musia premieňať šance, ktoré sa nám naskytnú.“

Martin Baláž je jedným z najskúsenejších článkov Makroteamu. Práve on musí byť pre mladíkov oporou: „Budem sa snažiť mladých chalanov podporiť. V Leviciach nás čaká peklo, tam býva veľmi búrlivá atmosféra. Mladí chalani budú mať čo robiť, aby sa s týmto vyrovnali. Verím tomu, že sa nezľakneme a budeme bojovať. Ak sa nezľakneme a budeme hrať to, čo vieme, tak dokážeme túto sériu zvládnuť.“

Trénerovi Šošonov robí vrásky na čele zdravotný stav Marušinca. Zvyšok kádra by mal byť v poriadku a pripravený na play-off.

„Zdravotný stav Marušinca je otázny. Má natrhnuté väzy v kolene a on sám rozhodne, či chce do play-off zasiahnuť a odtrhne si to úplne alebo pôjde na operáciu. Zvyšok kádra je v poriadku. Dnes niektorí hráči dostali voľno. Musíme sa dať dokopy a chceme hrať v play-off s tým najlepším, čo k dispozícii máme,“ uzavrel Škorec.

ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal 4:7 (2:4)

Góly: 1. André Luiz, 8. Trnka, 30. Ševčík (vla.), 34. Holbička – 5. Koricina, 6. Ševčík, 7. Zaťovič, 20. Zaťovič, 24. Matejov, 33. Lucian (vla.), 38. Matejov. Rozhodovali Behančín, Havrila – Cisko, 50 divákov. ŽK: Baláž – Ostrák, Zaťovič.

ŠK MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (21. Košút) – Lucian Ferreira, André Luiz, Baláž, Mahút, Trnka, Vrábel, Papajčík, Holbička, Son Novotný.

MŠK ŽILINA FUTSAL: Kavčák (21. Herko) – Ostrák, Štrbák, Hudek, Moravec, Ševčík, Bevelaqua, Ftorek, Koricina, Vaktor, Matejov, Zaťovič.

Ostatný výsledok: Lučenec – Banská Bystrica 8:0, Levice – Prievidza 9:5, Nové Zámky mali voľno.

Program play-off: MŠK Žilina Futsal - TNF Prievidza (06. 03. o 19:30 hod. - Športová hala na Rosinskej ceste), FT Levice - ŠK Makroteam Žilina, Miba Banská Bystrica - MŠK Nové Zámky.

1. Mimel Lučenec 18 17 1 0 152:49 52

2. MŠK Žilina FUTSAL 18 13 1 4 114:54 40

3. MIBA Banská Bystrica 18 9 2 7 79:66 29

4. ŠK Makroteam Žilina 18 6 0 12 96:114 18

5. Futsal Team Levice 16 6 0 10 64:88 18

6. MŠK Nové Zámky 16 4 0 12 55:114 12

7. TNF Prievidza 16 3 0 13 71:146 9