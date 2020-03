30 rokov slovenskej firmy Poradca podnikateľa

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa, slovenská firma so sídlom v Žiline, oslavuje v tomto roku 30. výročie vzniku – vydania prvej papierovej publikácie s názvom Poradca podnikateľa.

4. mar 2020 o 10:55

Nie je veľa takých prípadov na Slovensku a o to viac nás teší, že sme sa za tento čas stali rešpektovanou firmou, lídrom na trhu ekonomických a právnych informácií a služieb a ďalej sa úspešne rozrastáme na Slovensku aj v Česku.

Naše weby navštívia státisíce návštevníkov mesačne, vybavíme ročne desaťtisíce odborných otázok našich predplatiteľov, realizujeme stovky školení a odborných konferencií. Čo je tajomstvom úspechu spoločnosti podľa jej majiteľa a spoluzakladateľa Juraja Málika?

„Som presvedčený, že keď človek dostane život, ten dar-zázrak, je predurčený na to, aby niečo vybudoval. Nemusí to byť dom ani továreň, ani raketa. Verím, že sme obdarení, a to každý z nás, aby sme ľudí, blízkych alebo svet urobili šťastnými. Verím, že to je možné aj zdanlivo drobnými činmi. Každý môže darovať úsmev, pochvalu, humor, priazeň či dotyk. A verte, že tieto veci tvoria šťastie viac ako auto, chata alebo „hodiny s vodotryskom.

Pochopil som – a som preto šťastný – ako vzniká radosť a šťastie. Verím, že žijem život poctivo a túto základnú myšlienku šťastia som sa snažil zabudovať aj do DNA Poradcu podnikateľa. 30 rokov spoločnosti Poradca podnikateľa nie je len o výbornom nápade môjho úžasného otca a skvelej dlhodobej stratégii. Je to jednoduchšie – stačí len nezabudnúť na blízkych, kolegov, zamestnancov, priateľov a skúsiť porozumieť ich predstavám o radosti a šťastí. Toto je rodina, priateľstvo, láska aj firma.“

To je život. Nezabudnúť na druhých!"

Vypočujte si príbeh Poradcu podnikateľa z úst samotného majiteľa PP.

30 rokov sme vám oporou – ĎAKUJEME

