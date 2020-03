Dominanta Žiliny sa zahaľuje do lešenia. Ako dlho potrvajú práce na obnove kostola?

Žilinčania by sa mali pripraviť na 22 mesiacov trvajúce práce.

4. mar 2020 o 8:34 Branislav Koscelník

ŽILINA. Dlhé desaťročia sa nemenil pohľad na balustrádu s mohutným kostolom a dvomi vežami. Žilinčania si však v najbližších týždňoch budú musieť zvyknúť na pohľad, ktorý naruší vizuálny symbol mesta.

Najvýraznejšiu dominantu Žiliny Katedrálu Najsvätejšej Trojice zahalí lešenie. V týchto dňoch už stavební robotníci začali stavať lešenie a kostol prejde v nasledujúcich rokoch rozsiahlou obnovou.

Výsledkom bude obnovená fasáda v historickom duchu, vynovená strecha a kompletne zrekonštruovaný exteriér národnej kultúrnej pamiatky. Pre symbol Žiliny to znamená, že sa na takmer dva roky zahalí do obalu z lešenia a po obnove sa farebnosť katedrály zmení.

Biskupský úrad získal na prvú etapu prác viac ako 801-tisíc eur z dotácie ministerstva kultúry. Ďalších 400 až 450-tisíc eur bude musieť dofinancovať z vlastných zdrojov.

Reštaurátor zo spoločnosti Terra M Mário Flaugnatti potvrdil, že Žilinčania by sa mali pripraviť na 22 mesiacov trvajúce práce, obmedzenia i pohľad na lešenie, ktoré postavia najskôr na veži kostola.

„V prvej fáze do konca tohto roka bude hotová veža s tým, že lešenie sa presunie na loď a práce na lodi by mali byť do konca budúceho roka ukončené. Narušíme komfort pešej zóny. Kostol bude naďalej funkčný, bohoslužby budú prebiehať tak, ako pred tým,“ upozornil.

"Je to veľká výzva, pretože je to významná pamiatka a je to aj veľký objem prác. Jedna vec je samotný vizuál a ďalšou sú aj statické poruchy, ktoré si vyžadujú opravu. Celý kostol by mal ísť do vizuálu stredoveku a interiér sa podstatne zmení zjednoduší sa," dodal reštaurátor, ktorého firma stojí aj za rekonštrukciou Sobášneho paláca v Bytči a Budatínskeho hradu.

Pamiatkari očakávajú prekvapenia

Šéf žilinského Krajského pamiatkového úradu Miloš Dudáš potvrdil, že Žilinčania si budú musieť zvyknúť na novú farebnosť kostola. Omietky z brizolitu pôjdu dole, svetložltú farbu fasády nahradí svetlá.

Poznamenal, že počas prác môžu pod omietkou nájsť historické prvky.