Klubovú kasu napĺňajú brigádami aj ubytovaním na štadióne

Futbalisti Partizánu Súľov túžia po postupe do vyššej súťaže.

3. mar 2020 o 21:09 Dominika Mariňáková

Vo futbalovom areáli neďaleko centra obce, v obkolesení Súľovských vrchov, sa v utorok podvečer schádzajú hráči miestneho TJ Partizán Súľov-Hradná. Prichádzajú včaššie ako zvyčajne. Okrem tréningovej jednotky ich totiž čaká aj príprava na fašiangový sprievod, ktorý sa v obci uskutoční v sobotu. A v hlavnej úlohe budú práve futbalisti.

„Málokto sa na to v dnešnej dobe dá. Predsa len, je to náročné. V obci však ostali už len dve organizácie, ktoré sa do toho môžu pustiť. Minulý rok chodili hasiči, tak teraz sme sa na to dali my,“ hovorí na margo dodržiavania tradícií Štefan Kocian, tréner mužského celku Súľova.

„Chalani sa prezlečú do masiek a prejdú obcou. Niečo vyzbierajú, my zas ľudí pohostíme. Budeme variť kapustnicu, dačo bude napečené,“ dodáva.

Prečítajte si tiež: Mýlili si ju s dcérou kouča či roztlieskavačkou. Ako prvý ju povzbudil Guľa Čítajte

Kvalitná tretia trieda

Futbalový Partizán datuje svoj vznik do roku 1956. Jeho mužstvá v priebehu desaťročí hrávali najmä v oblastných súťažiach. V roku 2017 pôsobili futbalisti zo Súľova ešte v II. triede ObFZ Žilina, v závere sezóny im však patrila posledná priečka a spadli o súťaž nižšie. V tej aktuálnej sa chcú pokúsiť o návrat.

„Chceli by sme postúpiť, je to naša túžba. Nebude to však len o dvoch mužstvách. Okrem nás a Trnového sú tam najmenej tri ďalšie tímy, ktoré by ešte dokázali zabojovať o postup,“ tvrdí Štefan Kocian.

Tretia trieda podľa neho má svoju kvalitu: „Bol som prekvapený, že dokonca niektoré mužstvá z druhej polovice tabuľky hrajú dobrý futbal. Napríklad, Divine sme dali víťazný gól až v poslednej minúte. Dolná Tižina hrala proti nám doma vynikajúco, takisto Kunerad. Akurát sa im nedarilo získavať body. Ale futbal hrajú pekný.“

Na spomínané celky sa Súľovčania pozerajú zhora. V tabuľke im so ziskom 26 bodov patrí druhé miesto, na spomínané Trnové strácajú dva body. „Jeseň hodnotím vcelku pozitívne. Dva zápasy sme síce pokazili, ale s ostatnými som spokojný. Hral sa dobrý futbal. Nezvládli sme to doma s Mojšom a vonku v Hrabovom. To nás mrzí, tým sme sa pripravili o vedúcu priečku,“ povzdychne si šéf lavičky.