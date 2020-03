FOTO: Chceme postúpiť, znie z kabíny Vlkov

Žilinskí hokejisti aj tréner Stanislav Škorvánek sa vyjadrili na margo svojho štvrťfinálového súpera.

1. mar 2020 o 13:07 Tomáš Hládek

Vlčiu svorku čakal v piatok posledný súboj v nadstavbovej časti, ktorý prakticky nič neriešil. Vlci už dlhší čas majú isté siedme miesto a po výhre nad Považskou Bystricou zaznamenali jedenáste víťazstvo v rade.

„Chceli sme ísť do zápasu s tým, že chceme začať prípravu na play-off. Žiaľ, to sa nám nepodarilo. Prispôsobili sme sa súperovi. Keby sme s takouto hrou začali v Martine, tak by sme to mali veľmi ťažké. Sme radi, že sme vyhrali,“ zhodnotil duel Martin Leško, ktorého doplnil tréner Stanislav Škorvánek: „Všetci už máme v hlavách play-off a hráči už sa obávali zranení. To sa možno podpísalo pod náš herný prejav, ktorý nebol dobrý. Vyhrali sme, beriem to teda pozitívne.“

Začínajú v stredu

Play-off prvej ligy tak čaká derby o Strečno. Už v stredu Žilinčania cestujú na Turiec, aby otvorili štvrťfinálovú sériu na ľade Martina. „Z geografického aj fanúšikovského hľadiska je to pre nás výhodný súper. Čo sa týka výkonnosti, ťažko povedať, kto iný by bol pre nás lepší. Stále ma mrzí, že sme neskončili v prvej šestke. Ale taká je realita,“ mrzelo po stretnutí Škorvánka.

Výraznou postavou martinského hokeja je Jaroslav Markovič, ktorý v tejto sezóne oblieka dres Žiliny. Pre 34-ročného odchovanca martinského hokeja bude mať štvrťfinálová séria špecifickú príchuť: „Pre mňa to moc vysnívaný súper nie je. Priniesol to život, som tu a život to tak chcel. Ideme hrať proti Martinu a urobím všetko pre to, aby Žilina postúpila. Nemám už komu čo dokazovať. Sezónu si užívam, zišli sme sa tu super partia. Urobíme všetko pre úspech. Odohral som dobrú sezónu, čo chcem potvrdiť v play-off. Chceme postúpiť ďalej, pretože káder nemáme zlý, aby sme vypadli v štvrťfinále.“

Prvej žilinskej formácii v zložení Markovič – Húževka – Minárik ide karta. Markovič je na čele produktivity Vlkov, keď dovedna nazbieral rovných 60 bodov za 29 gólov a 31 asistencií. Prvá formácia by teda mala byť silnou zbraňou žilinského MsHK.

„Na to sme tu. Ja aj Peter (Húževka pozn. autora) sa o to snažíme celú sezónu. Myslím, že nám to celkom aj vyšlo. Musíme mladších chalanov usmerniť, pretože niektorí play-off ešte nehrali,“ hovorí najproduktívnejší hráč Žiliny. Tréner Škorvánek však upriamil pozornosť na iný faktor, ktorý by mohol viesť k úspechu: „Prvej formácii to ide. Z mojej skúsenosti však hovorím, že play-off vyhráva tretia a štvrtá päťka. Budeme potrebovať aj dvadsiateho hráča na súpiske, ktorý môže rozhodnúť.“

Skúsenosti s pôsobením v martinskom drese má aj obranca Martin Leško. „Mal som dve sezóny v Martine. Derby je o niečom inom a musíme to zvládnuť v hlavách. Je to lepšie, pretože každý to berie ako derby. Myslím, že budeme svedkami veľkého množstva osobných súbojov, ako to už v derby býva. Práve takéto detaily môžu rozhodovať.“

On sám sa už nevie stredy, keď odohrajú svoj prvý vzájomný zápas s Martinom, dočkať. Najmä kvôli spomínaným osobným súbojom: „Jasné, ak som v dobrej forme a som zdravotne úplne v poriadku, tak ich mám rád. A myslím si, že takéto vyhrotené zápasy bavia každého obrancu."

Žilinčania však budú musieť zmeniť niektoré aspekty hry, aby boli proti favoritovi série úspešní. „Play-off je pre hráčov odmena na konci sezóny. Trošku vidím problém v tom, že nám chýbajú ťažké zápasy, keďže sme niektoré stretnutia vyhrávali až moc ľahko. Je to na nás, aby sme sa nakopli. Musíme úplne preladiť a začať hrať iný hokej. S takýmto hokejom ťažko budeme úspešní. Musíme začať hrať play-off hokej a to je úplne niečo iné. Musíme na tom popracovať,“ upozornil Škorvánek. Doplnil ho Markovič: „Kľúčový bude brankár, ktorého máme kvalitného. Rozhodnú však detaily.“

Síkela nie, Turian azda áno

Škorvánkovi bude v play-off s určitosťou chýbať Matej Síkela. Ostatní hráči by však mali byť na štvrťfinálovú sériu pripravení: „Síkela si nezahrá do konca sezóny, Turian dnes bol zranený, ale verím, že v stredu už nastúpi. Predpokladám, že sa do tvrdej prípravy na play-off bezproblémovo zapojí aj Samo Zahradník.“

Pripravení budú aj hráči, ktorí sa ešte tento týždeň bili v play-off sérii juniorskej ligy proti Nitre. „Robili sme, čo sa dalo. Ladili sme súpisky, aby boli adekvátne. My sme mali istotu siedmeho miesto a juniori mali možnosť pobiť sa o postup v play-off. Sériu dostali do posledného zápasu, v ktorom na Nitru nestačili. Môžu byť však na seba hrdí a klub môže byť spokojný,“ zakončil Škorvánek.

Po poslednom zápase nadstavbovej časti odštartovali vlci prípravu na sériu proti Martinu posedením pri pive. „Patrí to k tomu. Posedíme, pokecáme, dáme dve-tri pivká a ideme domov. Oddýchneme si a od nedele sa chystáme na Martin,“ dodal skúsený Markovič.

MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Góly: 20. Húževka (Macek, Markovič), 38. Prášil (Macek, Rehák S.), 42. Ondruš (Markovič, Kokavec), 42. Markovič (Minárik), 56. Húževka (Minárik, Markovič) – 24. Drevenák (Augustín, Ďurkech), 29. Rodionov (Krieger, Augustín), 44. Mokrohájsky (Ďurkech, Rodionov). Rozhodovali Vido – Hajnik, Ďurina, 252 divákov.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Petrovický Ryan, Leško, Patlevič, Housa – Minárik, Húževka, Markovič – Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Rehák S. – Gálik, Valášek D., Pjaták.