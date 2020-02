Čičmany vymierajú. Voľby zachraňujú turisti

Vo volebnej miestnosti v Čičmanoch prevažujú turisti. Je ich toľko, že museli počas dňa dopĺňať hlasovacie lístky.

29. feb 2020 o 17:18 Branislav Koscelník

ČIČMANY. Pred vstupom do volebnej miestnosti v Čičmanoch sa vytvoril dlhý rad.

Dedinku preslávenú svojou architektúrou a ornamentmi na drevených domoch v posledný februárový deň okupujú turisti. Snehu je tu dosť. V miestnom lyžiarskom stredisku nie je kam zaparkovať, pretože práve na deň volieb robia na svahu karneval.

Voličov vítajú pred volebnou miestnosťou figuríny odeté v tamojšom ľudovom kroji, na ktorý sú v Čičmanoch mimoriadne pyšní. Pre turistov je aj volebný akt zážitkom. Prv, než vojdú za zástenu, urobia si fotku pri čičmianskych krojoch.

Do miestnosti prúdi skupina Bratislavčanov. Asi šesťdesiat dospelých a detí zo Základnej školy Matky Alexie tu absolvuje počas troch dní duchovnú obnovu. K voľbám prichádzajú celé rodiny s hlasovacími preukazmi.

„Ľudia to berú veľmi vážne. Myslím si, že ide o zlomové voľby. Všetci to cítime, že máme zodpovednosť vo svojich rukách a každý hlas je dôležitý a každý môže rozhodnúť,“ rozhovoril sa jeden z nich Daniel o tom, že na hlasovacie preukazy mysleli všetci.

„Je to radostné byť a voliť v Čičmanoch. Je to krásna dedinka, máme to tu radi a dobre sa tu cítime. Budeme na to určite dlho spomínať, že sme 29. februára 2020 volili v Čičmanoch,“ dodal.

Odvolili aj fujaristi

Matuš Fiľo z Banskej Bystrice organizuje so svojim otcom v Čičmanoch už dlhé roky celoslovenské stretnutie fujaristov Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Presne na deň volieb zorganizoval v Čičmanoch kurz hry na fujare. „Nebolo to zámerne naplánované, ale keď sme sa dozvedeli, že akurát v tomto termíne budú voľby do národnej rady, tak sme sa rozhodli vybaviť si hlasovacie lístky,“ povedal krátko na to, ako odvolil.

Kurzy robí prevažne cez zimné mesiace. „Vždy si vezmem troch-štyroch účastníkov, aby som sa im mohol individuálne venovať, a aby sme počas víkendu zvládli stupnice, rozfuk, aj nejaké pesničky,“ hovorí.

V jeho kurze je aj mladá Helena zo Šoporne. Aj ona si do Čičmian priniesla hlasovací lístok. „Myslela som na to, lebo som chcela odvoliť. Dôležitý je každý hlas. Vybrala som si kandidátov, chcem ich podporiť a nechcem, aby prepadol môj hlas,“ povedala.

Dedina vymiera

Medzi voličmi už na miestnych natrafíte len ťažko. V zozname voličov ich figuruje len 118.

„Málo je domácich voličov. Posledné roky býva vo všetkých voľbách viac turistov,“ upozorňuje na zaujímavý fenomén predseda okrskovej volebnej komisie.

Kým v roku 1940 obývalo najvyššie položenú obec okresu Žilina ešte 1454 obyvateľov, v súčasnosti je ich len 126. Mladí v maľovaných chalúpkach už väčšinou nežijú.

Mária je jedna z mála pôvodných Čičmancov, ktorí v dedine zostali žiť. Práve otvára bráničku domu s typickými ornamentmi pre dve rodiny lyžiarov, ktorí dorazili z Moravy na prázdniny. Vraví, že keď tu nie sú turisti, Čičmany sú prázdne.