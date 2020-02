V Žiline odvolil aj storočný veterán druhej svetovej vojny František Marek

František Marek voľby i politiku stále silno prežíva.

29. feb 2020 o 19:11 TASR

100-ročný vojnový veterán František Marek s dcérami počas vhadzovania obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky. (Zdroj: TASR)

Sledujte výsledky parlamentných volieb 2020 (minúta po minúte)

ŽILINA. Do volebnej miestnosti v základnej škole na žilinskom sídlisku Vlčince prišiel v sobotu predpoludním aj storočný veterán druhej svetovej vojny František Marek.

"Som prekvapený z toho ruchu, ktorý tu je. Myslím, že to hovorí o tom, že ľudia chcú nejakú zmenu. Len či každý rozumie tomu, čo kto hovorí," povedal storočný vojnový veterán s tým, že voliť chodí pravidelne.

Súvisiaci článok Čičmany vymierajú. Voľby zachraňujú turisti Čítajte

Voľby nechce napriek veku nechať na mladších. "Pretože ja chcem ešte nejaký ten rôčik požiť. A tej dobroty, čo bude nasledovať, si chcem užiť," podotkol s úsmevom.

"Roky volím tú istú stranu, aj keď sa tam ľudia čiastočne pomenili od pôvodnej skladby. Sledujem tú politiku, ja to žeriem. Ani obedovať nebudem, ale politiku si musím pozrieť. Dnes si sadnem k tej 'škatuli' a budem sledovať, aký to má celoslovenský priebeh. Veľmi ma zaujíma, či sa tí moji, ktorým som fandil, uplatnia a zaberú aj v iných mestách. Lebo jedna brána je málo, treba tých brán veľa, aby sa to rozšírilo po celom Slovensku," dodal Marek.

(zdroj: TASR)

Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode dcér, 69-ročnej Anny a 73-ročnej Evy. "Veľa sa rozprávame o politike. Otec odporúča to, čo vidí, že bude lepšie. Niekedy je to trošku emotívne, lebo viac sleduje politiku," uviedla Anna.

"Radíme sa aj s otcom. On poradí a zvážime, či je to tak. Viac-menej berieme rady od neho," dodala Eva.