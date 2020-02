Bytčiansku odchovankyňu zaviedla hádzaná do Trenčína

Iveta Šemrincová pochádza zo športovej rodiny, do ktorej zapadol aj jej manžel.

27. feb 2020 o 18:21 Dominika Mariňáková

Iveta Šemrincová je odchovankyňou bytčianskej hádzanej, športový svet ju však pozná skôr pod jej dievčenským priezviskom Mičiníková. Pre náš web porozprávala o svojej kariére hráčky, trénerky i o športovej rodine, do ktorej nedávno pribudol Igor Šemrinec, brankár AS Trenčín.

Ako sa hádzanárka z Bytče dostala pod hrad Matúša Čáka?

"S hádzanou som začínala v Bytči, ale keďže tam nebol ženský celok, odišla som preč. Postupne som prešla Partizánskym, Michalovcami, Ostravou či Mostom. V roku 2016 som však musela skončiť kvôli zraneniu. Domov ma to veľmi nelákalo, pretože som už dlhšie bola naučená fungovať inde, samostatne. V tom čase prišla ponuka z Trenčína. Vedeli, že som skončila s hráčskou kariérou a opýtali sa ma, či by som nešla trénovať dievčatá. Prijala som to, našla som si tu prácu a ostala som tu bývať. Navyše, domov do Bytče, k rodičom, to mám z Trenčína len na skok. Takže som neváhala."

Popri trénovaní teda aj pracujete?

"Áno, na základnej škole na Dolinách. Tá práca je perfektná. Máme dobrý kolektív i vedenie a už len preto som sa rozhodla ostať tu."

Našli ste sa v trénovaní?

"Samozrejme, nie je to to, čo hranie. Ale hádzaná mi chýbala, chcela som pri nej nejako ostať. Takže keď prišla ponuka, rada som ju prijala. Na začiatku som cítila rešpekt, ale tie tri roky, počas ktorých som trénovala dievčatá, boli napokon perfektné. Mala som jednu vekovú kategóriu, pri ktorej som pôsobila celý čas."

Aká ste trénerka? Prísna, či skôr priateľská?

"Keďže som bola z profesionálnej hádzanej naučená na určité pravidlá, snažila som sa to preniesť aj do trénovania. Počas prvého polroka sme si hľadali k sebe cestu, lebo ako pubertiačky neboli na to zvyknuté. Ony si však postupne zvykli, ja som trošku zvoľnila a už sme vedeli, ako máme komunikovať a spoločne fungovať."

V Trenčíne viacero športov vrátane hádzanej či futbalu funguje pod hlavičkou AS (Asociácia športov, pozn. aut.). Aké pozitíva to jednotlivým športom prináša?

"Je dobré, že je to pod jedným mediálnym názvom. Úzko prepojené však tieto športy nie sú. Každý šport má vlastné vedenie, akurát marketingové, propagačné či náborové veci sú pod značkou AS."

Zahrali ste si na Slovensku aj v Českej republike. Na pôsobenie v ktorom klube najradšej spomínate?