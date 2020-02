V žilinskej nemocnici sa začala veľká výmena takmer dvesto okien

Prvé práce spustili v čakárňach detských lekárov už počas víkendu.

26. feb 2020 o 8:55 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinská Fakultná nemocnica s poliklinikou vymení 196 starých okien v hlavnej budove polikliniky a detskej poliklinike.

Podľa generálneho riaditeľa žilinskej nemocnice Igora Stalmaška osadia 47 nových okien v detskej poliklinike a až 149 okien v hlavnej budove polikliniky. Za práce zaplatí 95-tisíc eur.

„Je pre nás veľmi dôležité postupne odstrániť všetky staré okná, ktoré v nemocnici máme. Pacientom znižujú komfort počas hospitalizácie alebo vyšetrenia, v práci našim zamestnancom a nemocnici spôsobujú energetické straty, ktoré sa odrážajú na vyšších nákladoch za kúrenie,“ priblížil Igor Stalmašek s tým, že výmena okien tak prináša úsporu financií, ktoré bude možné použiť na ďalšie projekty.

Podľa jeho slov začali prvé práce v čakárňach detských lekárov už počas uplynulého víkendu.

„Teploty nie sú mínusové, takže výmena okien by sa síce dala realizovať aj v rámci bežného pracovného dňa, no detskú polikliniku navštevujú pacienti so zdravotnými ťažkosťami od úplne najmladšieho veku, častokrát iba niekoľkotýždňové bábätká, v žiadnom prípade sme preto nemohli riskovať. Firma pracovala celú sobotu a nedeľu tak, aby sme deti s rodičmi obmedzili čo najmenej,“ zdôraznil generálny riaditeľ.

Výmena okien postupne prebieha v jednotlivých ambulanciách detskej polikliniky na prízemí i prvom poschodí. „Na nové plastové okná pribudnú žalúzie, vnútorné a vonkajšie parapety, nutné budú ešte maliarske práce, malé vysprávky,“ informoval vedúci oddelenia hospodárskych činností nemocnice Pavol Záň.

Následne podľa jeho slov prebehne výmena v hlavnej budove polikliniky. Staré okná tu zmiznú zo všetkých ambulancií, priestorov sociálnych zariadení, kancelárií. Projekt momentálne nezahŕňa špecifické okná na chodbách, ktoré sú súčasťou finančne náročnej etapy individuálnej výmeny. „V poliklinike ešte dokončíme osadenie nových vertikálnych žalúzií, najmä v lete prispejú k zmierneniu prehrievania čakární,“ dodal Záň.