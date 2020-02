Dopravu na poškodenej ceste medzi Bytčou a Makovom budú riadiť semafory

Príčinou poškodenia je zrejme podmočenie.

24. feb 2020 o 14:38 TASR

BYTČA. Dopravu v úseku cesty 1/10 z Bytče na Makov, kde sa dnes prepadla časť vozovky, budú dočasne riadiť semafory. Premávku budú púšťať striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Podľa Dezidera Szabóa zo Slovenskej správy ciest - Investičnej výstavby a správy ciest Žilina už prizvali statika, ktorý by mal určiť príčiny prepadnutia a načrtnúť možné riešenia.

"Časť cesty, krajnica, sa odtrhla v pondelok ráno. Došlo k tomu asi z dôvodu podmočenia, čo však teraz ťažko určíme. Od rána sa to niekoľkokrát pohlo, no momentálne je to zastabilizované... Dúfam, že to už nepôjde ďalej," uviedol Szabó.

Na ceste majú podľa Szabóa viac vytypovaných miest, ktoré by chceli komplexne riešiť. "Predpoklad je, že bude treba osadiť buď mikropiloty alebo piloty, na ne dať spriahujúci veniec a zabezpečiť to zvodidlami," doplnil.

Silný vietor s dažďom v Žilinskom kraji v pondelok zhadzoval stromy na cesty, padali aj betónové stĺpy. Polícia ráno na sociálnej sieti informovala, že v úseku cesty 1/10 z Bytče smer Makov sa prepadla vozovka v dĺžke päť metrov.

Neprejazdná bola aj cesta III/2035 medzi obcami Lutiše a Radôstka. Na 100-metrovom úseku cesty tam spadli štyri betónové stĺpy. Pre kamiónovú dopravu nad desať metrov je neprejazdný horský priechod Čertovica.