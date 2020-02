ONLINE: Diskutovali sme s kandidátmi z nášho regiónu

Doprava, zdravotníctvo, kultúra, podnikateľské prostredie. Aj o týchto témach sme sa rozprávali s našimi hosťami.

24. feb 2020 o 9:54 Magdaléna Paluchová, Dominika Mariňáková, Veronika Tkáčová

ŽILINA: V sobotu 29. februára sa uskutočnia parlamentné voľby. O priazeň voličov sa uchádza 25 politických strán, hnutí a koalícií, pričom na ich volebných listinách sú aj kandidáti z nášho regiónu.

Piati z nich prijali pozvanie do diskusie, ktorá sa koná v hoteli Dubná Skala v Žiline.

Do diskusie prijali pozvanie:

STANISLAVA BYTČANEK - DEMOKRATICKÁ STRANA

Vyštudovala Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite - Odbor informačné a riadiace systémy. Pracovala ako Software developer na Slovensku aj v Londýne. Po návrate na Slovensko spolu s manželom pôsobili istý čas v Lýbii, až do roku 2010, keď pred vojnou z krajiny odišli. Pracovne navštívila Irán, Pakistan aj Uzbekistan.

Momentálne pracuje a žije na Slovensku a práve tu chce, aby chceli žiť aj jej dve deti. Aktívne bojuje proti korupcii a klientelizmu a za zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

MATEJ FABŠÍK - PS/SPOLU

Nie je politickým nováčikom. Pôsobí v komunálnej politike na Kysuciach a na VÚC, kde čelí obrovským výzvam, ktorých riešenie nedokáže zabezpečiť samospráva. Kvôli ním dnes kandiduje do NRSR.

Viacero ľudí na Slovensku ho tiež pozná ako cestovateľa, zakladateľa bláznivého projektu Lada Svetom, v rámci ktorého na starej žiguli precestoval viacero kontinentov a krajín sveta. Na cestách zažil veľa. Najdôležitejšie, čo mu dalo cestovanie, je presvedčenie, že akákoľvek forma totality je zlá a nie je riešením pre modernú prosperujúcu krajinu.

NATÁLIA MILANOVÁ – OľaNO

Je poslankyňou a podpredsedníčkou výboru NR SR pre kultúry a média. V hnutí OĽaNO pôsobí od roku 2014. Poslankyňou sa stala v januári 2018 po zvolení Eriky Jurinovej za žilinskú županku.

Predtým pôsobila ako občianska aktivistka, organizovala protesty pred Bonaparte, či úradom vlády. Sústredí sa na oblasť kultúry a záchranu kultúrnych pamiatok. Je vyštudovaná pedagogička - slovenský jazyk a história. Napísala aj knihu pre deti o histórii Slovenska.

Má dvojročného syna, jej manžel je novinár a žilinský mestský poslanec Lukáš Milan.

ROMAN OSIKA - DOBRÁ VOĽBA

Mesto Žilina si už osem rokov udržuje vysokú latku v transparentnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní. Kolektívu šikovných „obstarávateľov“ šéfuje Roman Osika z Tepličky nad Váhom, je ženatý, má dvoch synov, vyštudoval Žilinskú univerzitu. Narodil sa v Žiline, ale jeho rodičia pochádzajú z Rajeckej doliny a k histórii tohto regiónu hľadá zabudnuté historické súvislosti v archívoch. FB fanúšikom je zas známy ako nadšenec astronómie, astrofotografie a fyziky.

ŠTEFAN ZELNÍK - SNS

Uznávaný lekár a riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o. pôsobí od roku 2006 v NR SR ako poslanec za SNS. V rokoch 1994 až 1998 bol štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR. Je tiež predsedom zdravotnej komisie VÚC Žilina.

Pôsobil aj ako člen vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo a tiež aj v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR.

V rámci svojej profesie a bohatých skúseností v oblasti zdravotníctva sa aktívne podieľa na zlepšovaní kvality, dostupnosti a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Minúta po minúte:

11:25 "Tak málo by stačilo - povedať ďakujem, prepáčte, nech sa páči. A začať treba vo veľkej politike. To, čo sa stalo s Kočnerom, je ako zo zlého sna. S týmto sa treba raz a navždy vysporiadať. Slovenská národná strana stojí na troch pilieroch - sociálny, kresťanský a národný," hovorí Štefan Zelník.

Dopĺňa, že v programe strany je problematika dvojitej kvality potravín či zachovanie tradičnej rodiny.

11:23 "Ak chceme byť na Slovensku spravodliví, musia mať regióny úmerné zastúpenie v parlamente," hovorí Roman Osika. Strana Dobrá voľba zvažuje nový volebný zákon. Zároveň zdôrazňuje, že je potreba diverzifikovať priemysel: "V poľnohospodárstve máme minimum pracujúcich ľudí, v porovnaní s okolitými krajinami. Ak by došlo k poľnohospodárskej kríze, Slovensko na ňu nie je pripravené."

11:21 "Myslím si, že by sme mali ostať pri liberálnej demokracii, v ktorej žijeme. Zo slova liberálny sa stal akýsi strašiak, ale treba to stále pripomínať. Akýkoľvek krok ku, napríklad, orbánovskému Maďarsku, by bol pre našu koalíciu neprípustný," reaguje Matej Fabšík.

"Nejde len o zastavenie korupcie. Súbežne s týmto problémom musíme riešiť ďalšie, veľké," dodáva.

11:19 "Ja by som bola nadšená, keby bolo Slovenskou slušnou krajinou pre slušných ľudí. Keď ju tí neslušní nebudú rozkrádať, bude dostatok financií na všetko. Sú tu šikovní pracujúci ľudia, prílev peňazí existuje. Otázkou je, kam smeruje ich odliv.

Keď bude splnený tento prvý krok, korupcia a odliv peňazí, môžu sa k tomu pridať ďalšie veci," hovorí Stanislava Bytčanek.

11:16 Natália Milanová zdôrazňuje boj proti korupcii, hmotnú zodpovednosť politikov, nezaplatenie faktúry ako trestný čin, klesanie, resp. potenciálne zdvíhanie demografickej krivky či rómsku problematiku.

"Ako prvé však potrebujeme zastaviť rozkrádanie štátu, dosiahnuť vyššiu vymožiteľnosť práva a deklarujeme, že nebudeme siahať na žiadne sociálne riešenia ako vlaky či obedy zadarmo," dodáva.

11:15 "O týchto voľbách sa hovorí, že budú prelomové. Aj na základe hodnotového rozkolu jednotlivých strán. Na akých hodnotách by mal stáť štát?" pýta sa diskutujúcich moderátor Branislav Koscelník.

11:10 "Ambulancia má istú kapacitu a lekár dokáže vybaviť určitý počet ľudí. Nie viac. ... Chápem, že s niektorými lekármi je náročné komunikovať. Ľudia potom hľadajú iných lekárov a je v tom chaos. Musíme vstúpiť do procesu manažmentu pacienta. Nesúhlasím s tým, aby sme to nechávali na zdravotné poisťovne, malo by to vychádzať od praktických lekárov," reaguje Štefan Zelník na problém objednávania či dlhých čakacích dôb u lekárov.

11:02 "Odkazom Nežnej revolúcie malo byť, že sa bude rozhodovať o veciach s ich znalosťou. Práve preto som sa rozhodol, že zmeny v rezortoch nemôžeme robiť systémom pokus-omyl. V parlamente je množstvo fantastických, múdrych ľudí. Sú tam však aj takí, ktorí chcú riadiť, ale nemajú o tom ani páru. Práve na riadiacich postoch by mali byť ľudia so znalosťou, ktorí by mali mať svoje odrobené.

Pre mňa už kandidatúra nie je o peniazoch či o honore. Vnímam to ako prácu pre ľudí," odpovedá Štefan Zelník na otázku o svojej motivácii kandidovať v parlamentných voľbách.

10:57 "Podpora mladých rodín a pôrodnosti nie je len o bytoch. Hoci je to dôležitá súčasť. Pri narodení dieťaťa by sme chceli podporiť pracujúce ženy, ktoré vychovávajú dve a viac deti odpočítateľnou položkou z daňového základu. Jednou z našich priorít je naštartovanie striebornej ekonomiky. Ide o prácu dôchodcov, ktorá je rozvinutá v Západnej Európe. Práve v západných krajinách tvoria veľkú časť pridanej hodnoty, ktorá sa vracia do ekonomiky. Chceme, aby zamestnávatelia, ktorí dajú prácu dôchodcom, za nich nebudú musieť platiť zdravotné poistenie," vysvetľuje Roman Osika.

10:52 "Na našej politike sa mi nepáči, že do nej z veľkej časti vstupujú ľudia, ktorí nie sú odborníkmi na svojich pozíciách. Prinášajú riešenia, ktoré nie sú odborné," hovorí Roman Osika.

Zdôrazňuje demografickú krízu, ktorá podľa neho Slovensko čaká. V nasledujúcich rokoch budú krajine chýbať tisíce ľudí v aktívnom pracovnom veku. "Za 30 rokov štát nebude schopný plniť sociálne záväzky voči svojim občanom," dodáva Roman Osika. Preto dáva dôraz na podporu mladých ľudí.

10:49 Hoci je Matej Fabšík poslancom VÚC, podporuje ich zrušenie. Štátna správa na Slovensku je podľa neho príliš prebyrokratizovaná.

10:48 ,,Jedna vec, ktorú ministerstvo opomína, je dostavba ciest za hranicami. Cestná sieť, ktorá spája Poľsko, Česko a Slovensko, má problém práve na Kysuciach, kde chýba nedostavaný úsek. Keď susedia do roku 2022 dostavajú diaľnice, doprava u nás sa ešte zhustí a Kysuciam a Žiline hrozí kolaps. Navrhli sme preto mimoúrovňovú križovatku v Radoli, ktorá by mala pred dostavbou diaľnice odbremeniť cesty," odpovedá kandidát do parlamentu na otázku, aké opatrenia sa dajú robiť dovtedy, kým sa problém s diaľnicou vyrieši.

10:45 Podľa Matej Fabšíka, kandidáta za PS/Spolu je veľkým problémom krajiny politizácia. ,,Na Slovensku neexistuje ústavná forma záväzku, ktorá by zabezpečila, aby sa so zmenou vlády nemenili priority, ktoré treba v krajine vykonať." Fabšík bol organizátorom viacerých protestných akcií za dostavbu diaľnice D3 na Kysuciach. ,,Potrebovali sme z tohto problému urobiť tému, potrebovali sme o probléme informovať aj v zahraničí. Prišli sme do druhej fázy, kedy tento problém bol už zmedializovaný a prerokovali sme ho na ministerstve či na veľvyslanectvách. Dnes prechádzame to tretieho štádia, jediné riešenie vidíme v tom, že budeme vedieť priniesť viac racionality do rozhodovaní na ministerstve.

10:40 ,,Ľudia majú minimálne dôchodky, trpia zlé zdravotníctvo, je smiešne, aby sme museli pomaly o pol noci ísť čakať na oddelenie, aby nás vôbec cez deň prijali," odpovedá Stanislava Bytčanek na otázku, čo zásadné počúva od voličov, ktorých vyzýva k voľbám.

10:35 Stanislava Bytčanek túži po tom, aby zo Slovenska ľudia neodchádzali do zahraničia, aby v krajine ostali deti súčasných rodičov. V parlamente sa chce venovať aj takým témam ako vymožiteľnosť práva. ,,Nie je normálne, aby firmy nevyplácali faktúry iným firmám. Firmy mi prídu ponúknuť zlomok peňazí, aby som dala pokoj. Nie je normálne , aby som bola vydieraná vlastnými peniazmi, ktoré som zarobila. Po nevyplatení poslednej veľkej faktúry som sa rozhodla riešiť to razantne a vstúpiť do politiky," hovorí kandidátka za Demokratickú stranu.

10:29 "Nemala by som z toho obavy. Už sa mi v živote podarilo byť vo výkonnej funkcii a možno takáto funkcia je o čosi motivujúcejšia, ako parlamentná práca," reaguje Natália Milanová na otázku, či si vie sama seba predstaviť vo výkonnej funkcii.

10:23 Kandidátka za stranu OĽaNO sa venuje aj podpore dojčenia zo strany štátu. "Chceme, aby každá mamina, najmä prvorodička, dostala v nemocnici od personálu to, čo potrebuje. Vychádzam z vlastnej skúsenosti, myslela som si, že to pôjde ľavou-zadnou. Lenže sestričky nemajú dostatok času na to, aby s tým mamičkám na začiatku pomohli. A tak dostáva dieťa namiesto materského mlieka umelé. Pritom pozitíva dojčenia ako pre dieťa, tak aj pre matku, sú veľké," vysvetľuje Natália Milanová netradičnú iniciatívu.

10:17 Natália Milanová napísala knižku o histórii pre deti. "Aby sme si ju ako národ vážili, poznali ju a mohli byť na ňu hrdí," líči.

Práve preto sa venuje téme kultúrnych pamiatok. Podľa vlastných slov zistila, že je to veľmi zložitá problematika a každá pamiatka má špecifický problém. "Všetko sa však dá vyriešiť z poslaneckých lavíc, legislatívne. Mám sen, že keď raz človek bude prechádzať Slovenskom, nebude sa pozerať na rozpadnuté zámky či kúrie, ale na zrekonštruované, krásne pamiatky," hovorí. Zároveň dodáva, že by to pomohlo cestovnému ruchu aj zamestnanosti.

10:13 "Mám skúsenosť, že keď človek tlačí na nejakú tému, zväčša sa mu ju podarí presadiť," hovorí Roman Osika. Takisto pripomína kritickú dopravu na Kysuciach, ale aj na Orave.

"Po zmene vlády sa zmenia priority. Tým pádom sa niečo rozbehne a nedokončí. Snažil by som sa dohliadať na to, aby bol plán výstavby univerzitnej nemocnice v Martine dokončený," dopĺňa. Dbal by aj na vybavenosť Žilinskej nemocnice a na napredovanie Žilinskej univerzity, k čomu by mohlo prispieť aj čerpanie eurofondov na rôzne projekty.

10:12 Stanislava Bytčanek a Matej Fabšík zdôrazňujú tému dopravy, najmä kritických úsekov na Kysuciach či pod Strečnom. Matej Fabšík by zároveň chcel prinášať aj témy cestovného ruchu.

10:09 "V parlamente som riešila tému kultúrnych pamiatok. Myslím si, že táto téma je živá pre každý región i pre celé Slovensko. Žilinský kraj je na takéto pamiatky bohaté. Je veľa krásne zreštaurovaných, ale zároveň ich ešte veľa potrebuje pomôcť," reaguje Natália Milanová na otázku prepojenia regionálnych tém a "veľkej", celonárodnej politiky.

10:07 Štefan Zelník opätovne kandiduje do Národnej rady Slovenskej republiky. Povolaním lekár si vyskúšal viacero pozícií v zdravotníctve, vyučoval študentov. Momentálne je riaditeľom neštátnického zdravotníckeho zariadenia, čo mu prinieslo ďalšie skúsenosti. Práve tie chce odovzdávať ďalej, a preto chce pokračovať v parlamente.

10:04 Ceste Mateja Fabšíka do politiky predchádzal aktivizmus. Angažuje sa najmä na Kysuciach, napríklad pri výstavbe diaľnice D3. Myslí si, že ako politik dokáže zmeniť viac, než z pozície aktivistu.

10:03 Stanislava Bytčanek: "Ako podnikateľka a obyvateľka tejto krajiny som zistila, že sa tu veľmi ťažko funguje obyčajným ľuďom. Rozhodla som sa, že to chcem riešiť a Demokratická strana ma oslovila, aby som do toho šla. Istý čas som žila v zahraničí, takže mám aj iné skúsenosti."

10:00 Moderátor Branislav Koscelník privítal prítomných, predstavil diskutérov a na úvod ich oslovil s otázkou, prečo sa rozhodli kandidovať do parlamentu.

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 1, 81103 Bratislava Nové mesto , IČO: 52659631

Dodávateľ: Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava. IČO: 35790253



Partneri: