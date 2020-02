Wellington zostrelil bývalý tím hetrikom, MŠK predviedlo obrat v Bystrici

André Luiz zaznamenal v sezóne už 27 gólov.

20. feb 2020 o 17:36 Tomáš Hládek

Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal 3:4 (3:3)

Góly: 9. Mikulišin, 10. Kuruc, 14. Kyjovský – 17. a 18. Ostrák, 19. Gábor, 37. Štrbák. Rozhodovali Budáč a Polomský, 100 divákov. ŽK: Zaťovič.

ŽILINA: E. Kavčák (T.Holák) – D. Ostrák „C“, M. Ševčík, M. Bevelaqua, F. Vaktor, M. Štrbák, K. Gábor, P. Zaťovič, M. Belaník, F. Marton, M. Hudek, F. Jančula.

Branislav Škorec (tréner MŠK Žilina FUTSAL): „Odohrali sme veľmi zvláštny zápas, kedy sme prvých 15 minút hrali zbytočne komplikovane, pohyb nebol ideálny a viazla komunikácia medzi hráčmi. Nakoniec pomohol time-out, dohovor a za posledné štyri minúty sme vyrovnali ešte do polčasu. Ten druhý sme si dávali väčší pozor v defenzíve, rovnako aj domáci a o zápase rozhodol moment z 37. minúty, gól Štrbáka. Zápas musím rozdeliť na dve časti, spokojnosť s obratom a nespokojnosť, ktorú si najbližšie musíme s chladnou hlavou vysvetliť, aby sa to už neopakovalo. Hráčom ďakujem ako zodvihli hlavy a nezložili zbrane ani za stavu 0:3.“

Marek Belaník (hráč MŠK Žilina FUTSAL): „V ďalšom kole sme cestovali na pôdu tabuľkového suseda do Banskej Bystrice, ktorú sme naposledy doma dvakrát zdolali. Od začiatku sme však hrali staticky a domáci sa na nás výborne pripravili. Nedostávali sme sa do šancí a v našej hre bolo množstvo nepresností. Domáci sa postupne dostali do vedenia o tri góly a vyzeralo to snami veľmi zle. Potom však došlo k premiešaniu zostavy, razom bolo vyrovnané a šlo sa do kabín. V druhom polčase to bol zaujímavý futsal so šancami na oboch stranách a rozhodnutie prišlo tri minúty pred koncom, keď sa Martin Štrbak pohral s brankárom. V záverečnej power-play už sa domáca MIBA nedostala do šance, a tak po prehajdákanom začiatku zápasu sme predviedli dokonalý obrat, ale určite je na čom pred zápasom s Lučencom zapracovať.“

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 4:13 (1:6)

Góly: 3. a 34. André Luiz, 27. Lucian Ferreira, 36. Papajčík – 4., 11. a 37. Wellington Torres, 5. Greško, 7. a 18. Ricardo Camara, 17. Caio Cesar, 24. Serbin, 30. a 39. Rafael Da Costa, 31. Brunovský, 33. Meszáros, 40. Grcić. Rozhodovali Matula a Brutvanová, 50 divákov. Bez kariet.

MAKROTEAM: Košút (Kováč) – Lucian Ferreira, André Luiz, Davidson Do Nascimento, Baláž, Son Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel, Papajčík, Holbička.