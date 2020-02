Žilinská dominanta zmení farbu. Začína sa obnova katedrály

Žilinčania by sa mali pripraviť na 22 mesiacov trvajúce práce.

19. feb 2020 o 12:46 Branislav Koscelník

ŽILINA. Najvýraznejšia dominanta Žiliny Katedrála Najsvätejšej trojice prejde v nasledujúcich rokoch rozsiahlou obnovou. Už v najbližších dňoch sa začnú prvé stavebné práce na rekonštrukcii veže a lodí kostola. Výsledkom bude obnovená fasáda v historickom duchu, nová strecha a kompletne vynovený exteriér národnej kultúrnej pamiatky.

Biskupský úrad získal na prvú etapu prác 801-tisíc eur z dotácie ministerstva kultúry. Ďalších 400 až 450-tisíc eur bude musieť dofinancovať z vlastných zdrojov.

Žilinský biskup Tomáš Galis si uvedomuje, že diecézny kostol je dominantou mesta. Na prípravných prácach renovácie začali už po vzniku diecézy v roku 2008.

„Vzhľadom na to, že kostol je už katedrálou, viacerí si žiadali, aby sme urobili obnovu. Dvojvežie a pohľad reprezentuje Žilinu, je to symbol a je to aj hrdosť. Napísali sme žiadosť o obnovu chrámu a dostali sme dotáciu v sume 801-tisíc eur. Dnešným dňom chceme prvú etapu naštartovať,“ oznámil diecézny biskup Galis.

Reštaurátor zo spoločnosti Terra M Mário Flaugnatti potvrdil, že Žilinčania by sa mali pripraviť na 22 mesiacov trvajúce práce, obmedzenia i pohľad na lešenie.

„Koncom mesiaca postavíme oplotenie a lešenie. V prvej fáze do konca tohto roka bude hotová veža s tým, že lešenie sa presunie na loď a práce na lodi by mali byť do konca budúceho roka ukončené. Narušíme komfort pešej zóny. Kostol bude naďalej funkčný, bohoslužby budú prebiehať tak, ako pred tým,“ upozornil.

Šéf žilinského Krajského pamiatkového úradu Miloš Dudáš potvrdil, že Žilinčania si budú musieť zvyknúť na novú farebnosť kostola. Omietky z brizolitu pôjdu dole, svetložltú farbu fasády nahradí svetlá.

Poznamenal, že počas prác môžu pod omietkou nájsť historické prvky. „Omietky boli nie celkom dobrým spôsobom realizované, nie veľmi kvalitné a zakryli mnohé dôležité detaily. Budú sa naťahovať nové historické omietky, hladké omietky historické svojou štruktúrou. Veríme, že sa pod nimi nájdu dôležité artefakty z obdobia renesancie, možno zo stredoveku."

Obnova kostola je vyvrcholením asi dvanásť rokov trvajúceho výskumu. „S prípravou dokumentácie sa začalo po vzniku diecézy. Robili sa archeologické výskumy, ktoré priniesli zaujímavé výsledky a dúfam, že tie sa podarí pretaviť do úspešnej obnovy významnej dominanty. Zistili sme, že na mieste obnovy stál už v 13. storočí starší kostol. Posunuli sme datovanie vzniku kostola. Tento objekt pochádza z obdobia okolo roku 1300. Všetky údaje, ktoré máme, sa teraz začnú zviditeľňovať v priebehu obnovy,“ povedal šéf pamiatkarov.

Po skončení opravy exteriéru sa chce Biskupský úrad pustiť aj do rekonštrukcie ďalších častí. Ak sa podarí získať dotáciu, po roku 2023 by chceli obnoviť dlažbu a okná. Poslednou etapou by bola obnova pamiatkových súborov, oltárov a priestoru veže.

