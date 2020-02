Mesto bude v rokovaniach s Trabelssiem naďalej zastupovať advokátska kancelária Karkó

Na schválenie uznesenia o vypovedaní zmluvy s advokátskou kanceláriou chýbal jeden poslanecký hlas.

17. feb 2020 o 20:10 SITA

ŽILINA. Ani trojhodinová diskusia na pondelkovom zasadnutí žilinského mestského zastupiteľstva nič nezmenila na skutočnoti, že mesto Žilina bude v rokovaniach s Georgeom Trabelssiem aj naďalej zastupovať advokátska kancelária Karkó.

Poslankyňa Miriam Šuteková odôvodnila svoj návrh vypovedať zmluvu o poskytovaní právnych služieb jej nevýhodnosťou pre mesto a tiež vysokou odmenou pre advokátsku kanceláriu. Na prijatie navrhovaného uznesenia však chýbal jeden hlas.

Primátor Peter Fiabáne nemá pochybnosti o zákonnosti uzavretej zmluvy a garantuje, že v prípade uzavretia dohody odmena pre advokátov neprevýši 360-tisíc eur s DPH.



Advokátska kancelária Karkó, s. r. o. zastupuje mesto Žilina v rokovaniach s podnikateľom Trabelssiem od júla minulého roku. Za analýzu obchodných vzťahov, ktorá viedla k príprave rámcovej dohody o majetkovom vysporiadaní, zinkasovala zmluvne dohodnutých 30-tisíc eur.

Podľa pôvodného znenia zmluvy by jej v prípade schválenia prvého z dvoch variantov dohody, pripravenej na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva, prináležala odmena až takmer 900-tisíc eur bez DPH.



Ešte pred rokovaním mestského zastupiteľstva obe zmluvné strany podpísali zmluvný dodatok, ktorým sa potenciálna advokátska odmena znížila na 300-tisíc eur. Podmienkou však bolo schválenie dohody, o ktorej však poslanci odmietli hlasovať a primátora poverili pokračovať v rokovaniach.



Poslankyňa Šuteková si myslí, že zmluva bola podpísaná v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Navyše upozorňuje, že sa javí ako nevyvážená v prospech advokáta.

"Výška podielovej odmeny je príliš vysoká, navyše dohodnutá v rozpore s vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov. Odmena totiž nie je vypočítaná z hodnoty vecí, ktoré sú predmetom konania pred súdom, ale zahŕňa aj akékoľvek nesporové nadobudnutie majetku," uviedla Šuteková s tým, že vyhláška ministerstva spravodlivosti nedovoľuje dohodnúť podielovú odmenu pre advokáta v nesporovej agende.



Podľa žilinského primátora kritizovanú zmluvu posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie, on sám nemá pochybnosti o zákonnosti uzavretej zmluvy.

"Oponenti považujú naše rokovania so spoločnosťami G. Trabelssieho za mediáciu, a teda nesporovú agendu. My to však vnímame ako pokus o mimosúdne vyrovnanie, ktoré ak skončí neúspechom, tak nám hrozí viac ako desať súdnych sporov," uviedol Fiabáne.

Jeho slová podporil aj vedúci právneho odboru Erik Štefák, podľa ktorého je mimosúdna dohoda spôsobom usporiadania sporu a na tento spôsob si mohlo mesto zazmluvniť advokátsku kanceláriu bez verejného obstarávania.



Hlasovanie v poslaneckom zbore po takmer trojhodinovej diskusii bolo tesné, na schválenie predloženého uznesenia však chýbal jeden hlas, keď z 31 poslancov hlasovalo 15 za vypovedanie zmluvy.

Mesto Žilina tak v rokovaniach s Georgeom Trabelssiem bude naďalej zastupovať advokátska kancelária Karkó, s. r. o., pričom primátor Fiabáne pred poslancami vyhlásil, že v prípade uzavretia dohody o majetkovom vysporiadaní odmena pre advokátov neprevýši 360-tisíc eur s DPH.