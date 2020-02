VIDEO: Ani žltá karta nezatienila Boženíkovu radosť

Odchovanec MŠK Žilina sa prvýkrát strelecky presadil v novom drese.

17. feb 2020 o 13:36 Dominika Mariňáková

Prvý gól a hneď víťazný. Róbert Boženík skóroval zo svojej druhej strely, ktorú v drese Feyenoordu Rotterdam vyslal na bránu súperov. V nedeľu sa v zápase 23. kola najvyššej holandskej súťaže dostal na ihrisko v 46. minúte a v 88. minúte lobom ponad brankára rozhodol o výhre svojho mužstva nad PEC Zwolle 4:3.

"Je to úžasný pocit. Chcel by som ho zažívať v každom zápase, ale premiérovo to pre mňa bolo niečo výnimočné. Som vďačný, že mi tréner dal šancu. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre a najmä tímovo.

Všetko sme robili na sto percent a víťazstvo je pre nás veľmi dôležité. Alkmaar prehral, takže sme znížili manko na druhé miesto," povedal Boženík po stretnutí v rozhovore pre klubové médiá.

Po strelení gólu si pri oslave vyzliekol svoj dres, za čo od rozhodcu inkasoval žltú kartu.

Feyenoord je v tabuľke Eredivisie momentálne tretí, na druhú priečku stráca štyri body.

