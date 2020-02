Bude bez kaviarne i stavebných zásahov. Sad SNP je chráneným územím

V budúcnosti sa otvorí diskusia aj o ochrane Námestia Andreja Hlinku.

17. feb 2020 o 11:28 Branislav Koscelník

ŽILINA. Sad SNP je prvým obecným chráneným územím v Žiline. V najstaršom historickom parku nebude v budúcnosti možná ďalšia výstavba ani výraznejšie stavebné zásahy. Pri chystanej revitalizácií parku nevznikne ani kontroverzná novostavba kaviarne.

Mestskí poslanci na dnešnom zasadnutí súhlasili s argumentmi Vladimíra Randu a Mareka Richtera. Tí prišli pred poslancov s návrhom, aby bol Sad SNP vyhlásený za obecné chránené územie a zabránilo sa tak akejkoľvek potenciálnej výstavbe.

Vyhlasovať chránené územia majú obce už šesť rokov. Významnú kultúrnu, či ekologickú lokalitu spravidla s výmerou do 100 hektárov môže obec vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením za chránenú. Zároveň vymedzí podmienky jeho ochrany a určí zákazy alebo obmedzenia činností.

Poslanec Vladimír Randa iniciatívu bránil tým, že chcú ochrániť toto vzácne miesto v histórií Žiliny pred akýmkoľvek zásahom, ktorý by mal vplyv na jeho genius loci. Tvrdí, že chystaná revitalizácia parku má svoje opodstatnenie, no nevie sa zmieriť s novým objektom kaviarne.

„Nesúhlasíme s takouto stavbou a ani s inými stavbami, ktoré by mohli narušiť park a jeho okolie. Preto chceme týmto krokom dať jednoznačne najavo, že Sad SNP má byť zachovaný ako miesto s maximom zelene, bez nových stavieb,“ argumentuje Randa, ktorý je aj viceprimátorom Žiliny.

Jeho poslanecký kolega Marek Richter potvrdil, že projekt kaviarne je len jedným z dôvodov prečo chcú park vyhlásiť za chránené územie.

„Už v minulosti tu bola snaha presadiť výstavbu podzemného parkoviska. Zastávame názor, že do tohto územia nepatria ani iné objekty, ako napríklad stánky a prevádzky, ktoré sú pod arkádami a aj z tohto dôvodu sme na decembrovom zastupiteľstve neschváli pokračovanie ich nájmu. Osadením týchto stánkov vznikla v minulosti bariéra, ktorá oddelila Park SNP od Námestia Andreja Hlinku,“ bránil spoločnú iniciatívu poslanec mestského zastupiteľstva.

Mnohí poslanci v rozprave poukazovali na zlý stav Sadu SNP. Martin Kapitulík sa obáva, že si mesto vyhlásením za chránené územie zarúbe cestu k revitalizácií parku aspoň na úroveň akú má Park Ľudovíta Štúra na Bôriku. Podľa neho sa všade v civilizovanom svete reguluje výstavba prijatím územného plánu zóny.

„Keby sme chceli, aby to vyzeralo ako zrekonštruovaný park Ľudovíta Štúra, tak to by som bral všetkými desiatimi. Lenže tu je samý bezdomovec, zle udržiavaná zeleň, rozpadávajúca sa fontána, rozpadávajúce sa lavičky, je to tu okakané a ocikané. Mne je jedno, či tam je kaviareň,“ povedal Kapitulík a vyzval, aby sa konečne v parku niečo robilo, aby sa tam ľudia cítili príjemne.

Patrik Groma sa prihovoril za ochranu územia. „Zaslúži si ochranu a vyhneme sa tomu, že tu vznikne parkovací dom, alebo nejaký paškvil,“ vyhlásil Groma a hneď dodal, že rovnakú ochranu si zaslúži aj nadväzujúce Námestie Andreja Hlinku. Poslanci prijali jeho návrh, aby mesto pripravilo doplnenie VZN aj o ochranu Hlinkovho námestia.