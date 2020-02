Ako môže prežiť umenie v Žiline?

S Marekom Adamovom, riaditeľom kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga o pokračovaní v snahe o kultúrnejšie mesto a živý komunitný život. Aj o dvoch percentách, ktoré po požiari pomôžu v pokračovaní aktivít.

15. feb 2020 o 5:17

Ako sa vám na Stanici a v Synagóge teraz darí?

Minulý rok bol pre nás veľmi ťažký. Iste si spomínate na požiar komunitnej divadelnej sály S2 pod Rondlom. Našťastie, veľmi nám pomohli naši diváci a priaznivci nielen zo Žiliny, ale z celého Slovenska. Mnohí z vás nás osobne podržali, mnohí prispeli aj finančne. Aj v Prahe sa v dvoch divadlách robili spontánne zbierky. Vážime si to, dalo nám to aj správu o tom, že je veľa ľudí, pre ktorých je umenie a kultúra v Žiline dôležitá. Vďaka vlne solidarity sme to ustáli. Aj keď vyšetrovanie potvrdilo, že požiar bol založený zvonku, polícii sa nepodarilo vypátrať páchateľa a prerušila stíhanie. My ideme ďalej v našom poslaní.

Prišli ste o jeden z priestorov, ako to ovplyvnilo program?

V minulom roku sa na Stanici a v Novej synagóge podarilo zorganizovať stovky umeleckých, kultúrnych i komunitných podujatí pre verejnosť, nebolo ich určite menej ako predtým. Chýbajúcu S-dvojku nahradila z časti Synagóga, s poskytnutím dočasných priestorov pre festivaly nám pomohli aj Bábkové a Mestské divadlo, Smer Klub 77 Žilina alebo Rosenfeldov palác. S rovnakým nasadením však naďalej dávame priestor nezávislému a nekomerčnému súčasnému umeniu.

(zdroj: STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE)

Stovky podujatí?

Máme to za 2019 zrátané: 100 divadiel a koncertov, 5 veľkých výstav, 50 verejných diskusií a workshopov, 100 filmových projekcií, 350 tvorivých dielní pre deti aj dospelých, 100 bezplatných vzdelávacích aktivít pre školy. Hostili sme medzinárodné festivaly - Žilinský literárny festival, festival animovaných filmov Fest Anča, divadelný festival Kiosk aj veľké komunitné eventy, akým je napríklad Vianočný Malý trh alebo Žilinský festival kávy.

Ako bude vyzerať tento rok?

Dramaturgiu nášho programu zlepšujeme, ale nezvyšujeme počet akcií - kvantita nie je pre nás podstatná. Závisí to aj od podpory ľudí - čím je viac tých, ktorí umenie a kultúru považujú za dôležitú, tým viac nás to motivuje pracovať. A my tú podporu cítime nielen z blízkeho okolia, ale aj zďaleka. Napríklad naši bývalí zahraniční dobrovoľníci, sa sem pravidelne vracajú. A pomohli nám aj s tohtoročnou kampaňou. Ukázali, že kultúra v Žiline je rovnako živá ako v európskych metropolách, kde teraz žijú.

(zdroj: STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE)

Kampaň smerujete na 2% z daní?

Najviac nás ľudia podporia tým, že prídu a vypredajú sálu. Ale v tomto období nám tiež môžete darovať 2 % z daní. Spomeňte si na nás pri vypĺňaní daňových priznaní, alebo svojmu zamestnávateľovi dajte vedieť, že dve percentá chcete poslať občianskemu združeniu Truc sphérique, ktoré Stanicu aj Novú synagógu prevádzkuje. Všetky potrebné informácie nájdete na www.stanica.sk/2percenta alebo www.novasynagoga.sk/2percenta. Ďakujeme!

Ak sa rozhodnete pomôcť, potrebujete tieto údaje k venovaniu 2% z daní: Truc sphérique (názov), občianske združenie (právna forma), Závodská cesta 2844/3, 010 01 Žilina (sídlo), 36143693 (IČO), SID sa neuvádza.