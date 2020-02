Žilinská treska pod svahom vo Veľkej Rači

Legendárna žilinská špecialita padne dobre hocikedy. Určite aj počas prestávky na lyžovačke s priateľmi či rodinou. Ak sa chystáte tento víkend do Veľkej Rače, nezabudnite sa zastaviť na tresku v rožku. Pojazdný TreskaBar od Ryba Žilina zavíta do lyžiarskeho strediska Snowparadise.

Najväčší výrobca tresky, Ryba Žilina, vysiela tento víkend - 15. a 16. februára – na cesty opäť svoj štvorkolesový TreskaBar. Namierené má do jedného z najväčších lyžiarskych stredísk v žilinskom kraji – Snowparadise Veľká Rača. Dodávka, ktorú hneď spoznáte podľa farieb žilinského výrobcu, je vybavená chladiacimi boxami, ktoré sú naložené čerstvou treskou. Najchutnejšiu Tresku Exklusiv si k nej budete môcť prísť zobrať úplne prakticky – rovno na lyžiach a do ruky, nadávkovanú priamo do rožka. A ak sa budete potrebovať zasýtiť a zároveň zahriať, určite padne dobre aj skvelá, jemne pikantná rybacia polievka zo sumčeka a tilapie.

TreskaBar nájdete zaparkovaný vedľa stanice lanovky Dedovka. Otvorený bude v týchto hodinách:

- v sobotu 15.2. od 8:30 do 16:00 hod. ako aj počas večerného lyžovania od 17:30 do 20:30 hod.

- v nedeľu 16.2. od 8:30 do 16:00 hod.

Okrem výdatnej lyžovačky vás počas tohto víkendu vo Veľkej Rači čaká aj zábavný program, ktorý si môžete užiť s deťmi či vašimi polovičkami. Pripravený je Detský rozprávkový slalom a tiež Valentínske verejné preteky. Malí a veľkí súťažiaci sa môžu tešiť aj na chutné výhry v podobe balíčkov špecialít od Ryba Žilina.