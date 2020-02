Šošoni si chcú zahrať pohárovú Európu. Cesta by mala viesť cez stabilné výkony

Kabína cez zimu nezaznamenala príchody zvonku.

13. feb 2020 o 14:04 Dominika Mariňáková

Odchody Róberta Boženíka a Ivana Diaza, príchody žiadne. Aktuálne zloženie kádra MŠK Žilina, okrem iného, zhrnul na tlačovej konferencii pred jarnou časťou Fortuna ligy športový manažér Karol Belaník. Okrem neho sa s novinármi stretol aj tréner Pavol Staňo a kapitán Miroslav Káčer.

Pozitívna bilancia prípravy

Žilinčania odštartovali zimnú prípravu 7. januára na štadióne pod Dubňom. "V prvom bloku prípravy sme sa pripravovali v domácich podmienkach, absolvovali sme dva prípravné zápasy. Ďalšiu časť sme absolvovali na tradičnom mieste v Dubaji, kde sme odohrali štyri medzinárodné prípravné zápasy. Následne sme sa vrátili domov a odohrali sme ešte generálku s poľským klubom Tychy. Príprava bola pomerne krátka, ale naplánované sa podarilo splniť," zhrnul jej priebeh Karol Belaník.

Súvisiaci článok Nervozitu pred súťažnou premiérou necíti. Vidí totiž, že hráči dobre pracujú Čítajte

Žltozelení počas nej odohrali dovedna sedem stretnutí s bilanciou štyri výhry, dve remízy, jedna prehra a skóre 19:7. "Do jari vchádzame optimisticky. Príprava niečo naznačila, ale minulosť nám ukázala, že príprava niekedy vyjde dobre, inokedy horšie. Kľúčový však bude vstup a výsledky v jarnej časti," zdôraznil športový manažér MŠK a pokračoval: "medzinárodná konfrontácia bola dobrá, ale neviete, v akej fáze prípravy sú vaši súperi, prestriedajú sa tam dve jedenástky. Navyše, hrá sa na vedľajších ihriskách, bez divákov, takže chýba majstrovský náboj. Ale ja som presvedčený o tom, že sme dobre pripravení. Určite sa urobili maximum pre to, aby sa zlepšila kvalitatívna zložka a výkonnosť mužstva. Verím, že to ukážeme od prvého zápasu, ktorý hráme so Zlatými Moravcami."

Posily z vlastnej akadémie

Prítomní na tlačovej konferencii prezentovali aj ciele mužstva v jarnej časti sezóny. "V prvej fáze súťaže bolo pre nás kľúčové dostať sa do vrchnej šestky a mať možnosť konfrontovať sa s najlepšími. To sa nám podarilo v predstihu, takže verím, že teraz budeme zápas čo zápas podávať dobré výkony. Radi by sme v jarnej časti dokazovali dobrú výkonnosť, aby sa nám po vlaňajšom nezdare podarilo kvalifikovať do pohárovej Európy," povedal Karol Belaník.

Prečítajte si tiež: Trinásťgólové derby. Na jednej strane mladé pušky a na druhej odohrala špecifický duel nová posila Čítajte

Účasť v európskych súťažiach vedie pre Žilinčanov po vypadnutí z domácej pohárovej súťaže cez horné priečky ligovej tabuľky: "Najdôležitejšie bude, aby sa nám podarilo stabilizovať výkonnosť. Lebo na jeseň sme mali výborný úvod, potom prišla slabšia pasáž a napokon víťazný zápas v Senici. Z hľadiska dlhodobej súťaže je však dôležité mať stabilitu výkonnosti."

Kabínu MŠK v zimnom období opustili Róbert Boženík (prestup do Feyenoordu Rotterdam) a Ivan Diaz (hosťovanie vo Viktorii Plzeň). Na nové tváre si fanúšikovia nemusia zvykať. "Z hľadiska príchodov sme veľmi nevstupovali do kádra. Vytiahli sme akurát niektorých hráčov z projektu, ako Iľko s Kaprálikom. V príprave mali premiéru a na základe výkonnosti, ich schopností a potenciálu do budúcnosti ostali v kádri," doplnil Karol Belaník.

Dobrý duch šatne

K priebehu zimnej prípravy sa vyjadril aj tréner Žilinčanov Pavol Staňo: „Príprava prebehla podľa očakávaní, súperi nás dostatočne preverili. Vidíme, kde sa môžeme posunúť ďalej, čo musíme ešte zdokonaliť. Myslím si, že mužstvo je pripravené na ligu veľmi dobre. Až ona nám však ukáže, kde sme.

Chlapci i ja osobne sa veľmi tešíme na prvú ligové kolo. Je to výzva, je to úplne iné ako prípravné zápasy. Sme plní očakávania a tešíme sa na majstrovské zápasy. Duch šatne je veľmi dobrý. Je tam spirit, chuť trénovať, pobiť sa o výsledok. A to ma ako trénera veľmi teší."

Jedným z lídrov jeho tímu je Miroslav Káčer, ktorý bude aj na jar nosiť kapitánsku pásku. "Už je to niekoľká príprava, čo som zažil v prvom tíme. V istom zmysle je to stereotyp. Vždy to začína ťažšími tréningmi, je toho viac a potom sa uberá. Príprava i zápasy nám ukázali, že hra nášho tímu má stúpajúcu tendenciu. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať. Ak však budeme takto pokračovať, môžeme byť v lige úspešní a zvládať jednotlivé zápasy," povedal odchovanec MŠK Žilina.