Trinásťgólové derby. Na jednej strane mladé pušky a na druhej odohrala špecifický duel nová posila

Diváci si v stretnutí prišli na svoje.

12. feb 2020 o 18:52 Tomáš Hládek

Doteraz sa žilinské tímy stretli celkovo v najvyššej sezóny počas dvoch sezóny štyrikrát. Po dvoch remízach v minulej sezóne sa v tejto sezóne dvakrát tešili hráči žilinského MŠK. Šošoni aj do tretieho kola nadstavby vstupovali v pozícii jasného favorita, ktorú potvrdili a vyhrali v pomere 8:5.

„Myslím si, že sme zbytočne podcenili druhý polčas. Namiesto toho, aby zápas vyzeral úplne inak, tak výsledok vyzerá, ako keby sme boli iba o kúsok lepší. Rozdiel medzi klubmi je momentálne väčší,“ hovoril po stretnutí tréner MŠK Žilina Futsal Branislav Škorec.

V kádri žlto-čiernych došlo k viacerým zmenám. Preto sa museli spoliehať na mladých hráčov, ktorí sa v zápase rozhodne nestratili. Skúsenejší André Luiz, Lucian, Davidson a kapitán Martin Baláž mladých spoluhráčov podržali. André Luiz dokonca zaznamenal hetrik a naďalej kraľuje kanonierom Varta ligy s 25 gólmi.

„Vzhľadom na to v akej zostave sme nastúpili, tak sme šli do zápasu v úplnej pohode. To sa aj odzrkadlilo na výkone. Prehrali sme, ale nerobíme z toho tragédiu. Chalani to dnes odmakali a odjazdili. Tak to malo byť aj doteraz. Dnes tam bolo srdce, mladí chalani makali a ostatní ich podržali. Mali sme kvantum šancí. Oni nám dali zo tri úplne zbytočné góly a mohol byť výsledok krajší. Ja viem, že MŠK nehralo v úplne plnej zostave, ale to je ich problém. My sme spokojní s tým, čo sme dnes predviedli,“ hodnotil stretnutie šéf Makroteamu Dušan Dobšovič.

Špecifický duel to bol pre niekdajšieho kapitána Makroteamu Mariána Hudeka, ktorý sa premiérovo predstavil v drese MŠK práve proti svojim bývalým spoluhráčom.

„Hral som proti svojim, no vedel som do čoho idem. Udialo sa to veľmi rýchlo, ale myslím si, že chalani podali výborný výkon. Ľudia si museli prísť na svoje, padlo veľa gólov aj do našej brány. Je však na čom stavať. Chalani v kabíne sú super,“ opísal svoje pocity bezprostredne po stretnutí Hudek.

Sympatickými výkonmi sa prezentovala mladá zostava hostí. 17-ročný Adam Vrábel dokonca zaznamenal presný zásah do Kavčákovej siete.

„Stretnutie proti rivalovi chutilo úplne úžasne, keďže som dal aj gól. Bolo vidieť kvalitu súpera, ktorou MŠK disponuje. Naša zostava bola mladá, keďže tréner plánuje dohrať sezónu aj s nami mladíkmi. Súper bol dnes aj veľmi rýchly, vysoko pressoval. Keď sme chceli ísť jeden na jedného, tak hneď tam bol ďalší hráč. Zápas mal na slovenský futsal veľmi dobré parametre,“ zhodnotil duel odchovanec futbalového Fatranu Krasňany.

Hostí mrzeli nepremenené šance

MŠK bolo v stretnutí herne lepšie a celkovo na palubovke pôsobilo sebavedomejšie. Duel však mohol skončil inač, keby žlto-čierni päťkrát neopečiatkovali konštrukciu brány.

„Mrzia nás nepremenené šance. Oni dali gól doslova zo všetkého. Vychádzali im taktiež protiútoky, po ktorých sme inkasovali. Nás môžu mrzieť naše príležitosti. Čo už. Musíme sa skoncentrovať a pripraviť na ďalší duel s Lučencom,“ hovorí Vrábel.

Na mladých hráčoch hostí bolo vidieť prehnaný rešpekt zo starších a skúsenejších súperov. Ako však zápas postupoval, mladíci naberali na hernom sebavedomí.

„Áno, bolo to o sebavedomí. Mladí chalani potrebujú takéto zápasy. Chlapci dostanú veľmi veľa priestoru, čo im pomôže v ich ďalších kariérach a reprezentácii. Ich výkon dnes mal stúpajúcu tendenciu. V niektorých momentoch bolo cítiť, že majú rešpekt až strach. Potom to z nich však opadlo,“ dodáva na margo výkonu mladých pušiek Dobšovič.

Na jednej strane mladé pušky a na strane druhej skúsenosť. Marián Hudek recept na svojich bývalých spoluhráčov svojmu novému zamestnávateľovi nehovoril.

„Pocity sú to veľké. Odohral som v drese Makroteamu niekoľko rokov a na to sa nedá zabudnúť. Začína pre mňa nová etapa. Dúfam, že som do nej vstúpil dobre. Nechcel som zrovna proti môjmu bývalému klubu, ale vyhrali sme úplne zaslúžene. O nejakom recepte na starých spoluhráčov sme sa nebavili. Išli sme s určitým taktickým zámerom do stretnutia, to sme cvičili na tréningoch a nejaké rozprávanie o bývalých spoluhráčoch nebolo,“ vysvetľuje bývalý kapitán Makroteamu.

Šosoni prednedávnom úspešne reprezentovali slovenský futsal na turnaji v Spojených arabských emirátoch. S preladením na domácu súťaž v kabíne problém nemali.

„Turnaj nám dal štyri kvalitné zápasy a problém s prepnutím na ligu nebol. Bola to príprava na to, čo bude teraz nasledovať. Problémom bola koncentrácia v posledných piatich až desiatich minútach,“ opisuje negatíva stretnutia kouč MŠK.

Ciele sú jasné

Hudek si vybral žilinský MŠK aj kvôli konkurencii v tíme, ktorá ho môže výkonnostne posunúť.

„Ciele sú jasné. Chceme sa dostať do finále. Ja chcem výkonnostne rásť a posúvať sa pri chalanoch ďalej, keďže konkurencia v tíme je veľmi vysoká. Mám sa kde posunúť,“ hovorí 25-ročný reprezentant.

Marián Hudek už v novom drese. (zdroj: Ján Mintál/MŠK Žilina futsal)

Branislav Škorec nemohol počítať s viacerými zranenými hráčmi. Navyše, Belaník na derby nastúpil s drobným zranením.

„Na jednej strane sme niektorých hráčov šetrili, pretože sme vedeli, do čoho ideme. Je pravda, že Herko, Štrbák a Marušinec sú momentálne zranení. S Belaníkom to nebol taktický zámer. Rovnako má drobné zranenie, tak sme ho chceli troška pošetriť,“ vysvetlil Škorec.

Makroteam teda dohrá sezónu s mladíkmi, ktorí nedovŕšili ešte ani osemnásť rokov.

„Verím, že počet zápasov problém nebude. Chalani dosť trénujú, majú dostatok regenerácie a myslím si, že by to mali zvládnuť. Pokiaľ by to bolo problematické, tak to budeme korigovať iným spôsobom. Máme nachystané alternatívy,“ hovorí kouč hostí, ktorému sú za prejavenú dôveru mladíci na čele s Vrábelom vďační: „Tréner nám dáva veľa možností ukázať sa. Sme mu za to veľmi vďační. Časom uvidíme, ale hádam sa nejak chytíme.“

Krištofík skončil tiež

V kádri staršieho zo žilinských celkov došlo k dvom hráčskym zmenám pred stretnutím. Po derby prišlo k ďalšej.

„K prestupu Hudeka sa už vyjadrovať nebudem. Možno príde k nejakým kozmetickým zmenám v kádri. Dnes skončil Krištofík v tíme,“ zakončil Dobšovič.

Do haly na Rosinskej ceste pricestuje v sobotu prvý tím súťaže z Lučenca. Možný recept na úspech prezradil Adam Vrábel: „Hlavne si musíme dávať pozor na protiútoky, pretože MŠK dávalo dnes veľa gólov z protiútokov. Musíme teda zlepšiť obranu a taktiež začať premieňať naše šance, ak chceme pomýšľať na úspech.“

Šošoni zase cestujú na pôdu tretej Banskej Bystrica, ktorá, ako prvý tím v súťaži, dokázala lídrovi tabuľky zobrať body, keď s Mimelom remizovala na domácej palubovke 3:3.

„Ja stále hovorím, že sa dá vylepšiť všetko. Budeme sa teda snažiť vylepšiť naozaj všetko v našej hre,“ prezradil Škorec.

Hudek sa predstavil v reprezentácii vo finálnej časti kvalifikácie na svetový šampionát, na ktorom sa Slováci však nepredstavia.

„Reprezentácia je to najviac. Pocity z reprezentácie ostali veľmi dobré. Dosiahli sa výborné výsledky, v jednom zápase som aj skóroval. Škoda, že nebola čerešnička na torte, keďže sme nepostúpili a nedostali sa ani do baráže,“ zakončila čerstvá posila MŠK Žilina Futsal Marián Hudek.

MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina 8:5 (5:0)

Góly: 4. Marton, 8. Matejov, 12. a 30. Ostrák, 17. a 25. Koricina, 19. Zaťovič, 37. Hudek – 24., 39. (pen.) a 40. (pen.) André Luiz, 27. Vrábel, 40. Baláž. Rozhodovali Behančín a Botka, 280 divákov. ŽK: Belaník – André Luiz, Davidson do Nascimento.

MŠK: Kavčák (Holák) – Belaník, Ševčík, Vaktor, Marton, Ostrák, Matejov, Gábor, Hudek, Koricina, Zaťovič, Jakubec, Bevelaqua.

MAKROTEAM: Kováč (Košút) – Lucian Ferreira, André Luiz, Davidson Do Nascimento, Baláž, Son Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel.