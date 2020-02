FOTO: Žilinčania sa lúčia s pohárom. Kurilla: „Je sa čím zapodievať.“

Slávia dala v prvom polčase len 24 bodov.

11. feb 2020 o 14:40 Tomáš Hládek

Slávia začala pohárový súboj proti Prievidzi dobre. Domáci hráči sa ujali vedenia, ale herný výpadok od polovice druhej štvrtiny ich stál postup na záverečný turnaj, ktorý sa uskutoční cez víkend práve v Prievidzi.

„Začali sme dobre, dostali sme sa do vedenia. Nedokázali sme ho si udržať po našich chybách. Nechali sme Prievidzu rozbehnúť sa, vytvorila si náskok, ktorý si navyšovala a udržala až do konca zápasu. Rozhodne to bolo o našich chybách a zlej koncentrácii. Mali sme za polčas 24 bodov, čo je strašne málo. Nedarilo sa nám v útoku a z toho plynulo vedenie Prievidze,“ povedal na margo stretnutia Jakub Merešš.

Žilinčania doplatili aj na zlú streľbu, keď sa ich úspešnosť zastavila na 38 percentách.

„Vedeli sme, že súper príde na pozícii tri s Durmom, ktorý je silovo zamerané krídlo. Úvod zápasu sme dokázali balansovať. V druhej štvrtine sme úplne nepochopiteľne strácali lopty, robili chyby v obrane a z toho Prievidžania dali ľahké koše. Hlavne Delič a Gačeša ukázali svoju skúsenosť. V poslednej štvrtine to už bola stíhacia jazda. Snažili sme sa dostať späť do zápasu, pressingom a ďalšími vecami, ale už to bolo neskoro. S takouto agresivitou sme mali nastúpiť hneď od úvodu. Naše krídla mali streľbu 1/9 a 1/5, tak je sa nad čím zapodievať. Možno je lepšie, že táto prehra prišla teraz. Prievidza zaslúžene vyhrala,“ zhodnotil stretnutie Ivan Kurilla.

Tot chýbal

Duel sa začal lámať v druhej časti hry, od kedy sa domáci nevedeli presadiť cez agresívnu obranu hosťujúceho BC.

„Vypadli sme v druhej štvrtine v koncentrácii. Vieme dobre, že Wiggins nemôže ťahať celý zápas na rozohrávke a bolo cítiť, že nám chýbal Tot. Robo (Rožánek pozn. autora) sa snažil potiahnuť. Boli aj dobré pasáže, ale boli pasáže, kedy sa mu nedostávalo pomoci z dvojkovej pozície, keď mu Sapp ani Jeftič nedokázali pomôcť. Problém sme mali teda na rozohrávke s organizáciou hry,“ analyzoval príčiny prehry kormidelník Slávie.

Oliver Tot si odpykáva dvojzápasový trest, a tak si hráči spod Dubňa budú musieť poradiť bez slovenského rozohrávača aj v ďalšom ligovom stretnutí.

„Tot chýbal najmä na rozohrávke, na prestriedanie Wigginsa. Rožánkovi sa tiež lepšie hrá na pozícii dva alebo jedna, keď je na streleckej pozícii a nemusí vynášať loptu. Toto dnes samozrejme chýbalo. Tot bude chýbať ešte aj ďalší zápas, tak sa musíme na to pripraviť,“ hovorí Kurilla, ktorého doplnil Merešš: „Oliver chýbal do rotácie. Na to sa však nemôžeme vyhovárať, pretože sme si to dnes prehrali sami.“

Trojicu hráčov čakajú reprezentačné povinnosti

Ligu čaká reprezentačná prestávka. Tá sa však nebude týkať všetkých hráčov žilinského celku.

„Merešš, Rožánek a Tot budú nominovaní do reprezentácie. Otázka je, či budú nominovaní aj na zápasy, pretože prichádza na zraz 16-17 hráčov. Uvidíme teda. Dáme si pauzu na doliečenie nejakých zranení, ale určite budeme počas voľného obdobia trénovať,“ dodáva Kurilla.

Merešš sa bude chcieť za pozvánku odvďačiť najlepším výkonom.

„Som vďačný za príležitosť a možnosť získať ďalšie skúsenosti. Ak si ma vyberie, tak pomôcť tímu najlepším výkonom. Pokiaľ sa dostanem k voľnu, tak by som šiel najradšej na hory si oddýchnuť aspoň na dva dni na wellness alebo niečo také. Trocha aj vypnúť a nemyslieť na basketbal,“ hovorí vysoký Žilinčan.

Dvojica Jefitč a Sapp v doterajšom priebehu súťaže úplne o svojich kvalitách nepresvedčila. Nie je preto vylúčené ich nezotrvanie v kádri. Jeftič v pohárovom duely vystrelil na kôš len trikrát a Sapp premenil z deviatich pokusov len jediný.

„Posilňujú sa aj ostatní súperi, tak aj v tomto smere niečo zvažujeme. Dvojica Sapp a Jeftič musí zahrať úplne inak, keďže sú to zahraniční hráči. Zvažujeme, čo spravíme. Veci si rozhodne zanalyzujeme a potom sa rozhodneme,“ zakončil žilinský lodivod.

BK Slávia Žilina - BC Prievidza 64:69 (14:12, 10:21, 12:14, 28:22)

ŽILINA: Rožánek 16, Basabe 10, Wiggins 10, Dickson 9, Merešš 6 (Woods 6, Jeftič 3, Sapp 2, Hoferica 0)

PRIEVIDZA: Gačeša 17, Jovanovič 9, Durmo a Majerčák 4, Johnson 2 (Delič 20, Guillory 11, Antoni 2)

TH: 21/13 - 7/7, Fauly: 12 - 19, Trojky: 3 - 6, Rozhodovali: Zubák, Doušek, Hudec.