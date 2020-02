V Štiavniku odpad nechcú, preto budú kompostovať

Štiavnik je známy svojím iniciatívnym prístupom k spracovaniu odpadov. Z eurofondov sa im podarilo vybudovať zberný dvor a zakúpili všetko na zvážanie zmesového aj vytriedeného odpadu. Ďalší projekt, na ktorý sa podarilo získať eurofondy, je o predchádzaní vzniku odpadu kompostovaní.

10. feb 2020 o 8:53 Michal Filek

V rámci projektu, ktorý Európska únia podporila z programu Kvalita životného prostredia sumou 140-tisíc eur, obec Štiavnik zakúpila do domácnosti kompostéry.

„Každá domácnosť dostala kompostér a návod na používanie. Rozdávali sme ich na jeseň, do praxe sa teda naplno dostanú až teraz na jar,“ hovorí starosta Štefan Vároš.

Hlavné dôvody, pre ktoré sa v Štiavniku rozhodli kompostovať, sú dva – enviromentálny a ekologický. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Do kompostu, namiesto zberných nádob pre zmesový odpad, ide napríklad pokosená tráva, šupky z ovocia a zeleniny atď.

„Kompostér by mal znížiť objem komunálneho odpadu a veríme, že to bude až o 30 percent. Dúfajme, že ľudia to správne pochopia, a budú ho používať. Prednedávnom sa totiž zvýšiť poplatok za skládkovanie z 18,40 eura na 30 eur bez DPH. A to len preto, že vozíme na Semeteš. Na skládke v Mikšovej sa platí až 44 eur. Ľuďom sa preto snažíme najmä vysvetliť, že jedinou možnosťou, ako neplatiť toľko veľa za ukladanie odpadu na skládku, je znižovanie jeho objemu. Odpady sú v súčasnosti veľký celosvetový problém,“ vysvetľuje starosta.

Obec Štiavnik poskytla obstarané kompostéry domácnostiam zadarmo na základe preberacieho protokolu. Obec upovedomila obyvateľov domácností v rámci osvetovej kampane o skutočnosti, že vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť len pre vlastnú potrebu domácností. Obec pri odovzdávaní kompostérov oboznámi obyvateľov jednotlivých domácností so správnym umiestnením kompostéra a jeho konštrukciou.

Súčasťou projektu je aj obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.