FOTO: Turnaj v Spojených arabských emirátoch hodnotím veľmi pozitívne, hovorí Škorec

Žilinskí futsalisti sa ukázali vo výbornom svetle.

9. feb 2020 o 18:33 Tomáš Hládek

Hráči MŠK Žilina Futsal sa počas prestávky vo futsalovej Varta lige zúčastnili medzinárodného turnaja pod hlavičkou FIFA v Spojených arabských emirátoch. Klub musel prekonať viaceré organizačné úskalia, aby sa turnaja na Blízkom východe mohol zúčastniť. Zverenci Branislava Škorca sa však na turnaji nakoniec predstavili a zanechali výraznú stopu, ktorá urobila slovenskému futsalu a žilinskému klubu výborné meno vo svete.

V prvý hrací deň sa Žilinčania na palubovke nepredstavili. V skupine „A“ si Al Bataeh poradil s Al Hamriyahom 10:1, v skupine B sa zrodila remíza 4:4 medzi tímami ITTIHAD Kalba a Dibba Alhisn a v C skupine, kde boli zaradení aj Žilinčania, si Maliha pripísala tesné víťazstvo nad Khorfakkanom v pomere 4:3.

„Čaká nás domáci tím Khorfakkan, ktorý včera prehral rozdielom gólu 18 sekúnd pred koncom, ale hral nepríjemnú osobnú defenzívu, s ktorou sa budeme musieť a chcieť presadiť systémom 4-0, aktívnym pohybom a využívaním štandardných situácií. Prvé tri zápasy medzi domácimi tímami nám ukázali ako vyzerá liga v SAE, v ktorej hrajú zahraniční hráči a každý tím má zahraničných trénerov. Práve títo výrazne zdvihli kvalitu tohto športu a kvalitu by som označil momentálne vyššiu ako na Slovensku, bez ohľadu možností a financií porovnávam iba kvalitu. Som milo prekvapený. Čakajú nás dva ťažké zápasy a verím v následnú vyraďovaciu časť,“ hovoril po prvom hracom dni kormidelník žilinských Šošonov Branislav Škorec.

V klube vládla spokojnosť s tým ako bolo o hráčov a realizačný tím na mieste konania turnaja postarané. Navyše, každý zápas bol hraný pred televíznymi kamerami, ktoré len dokazovali prestíž tohto turnaja. Prvý deň si nenechal ujsť ani športový riaditeľ žilinského MŠK Dušan Štaffen.

„Zatiaľ beží všetko podľa plánu, chlapci sú v poriadku a pripravujeme sa na náš prvý zápas. Zahraniční tréneri a legionári v miestnych kluboch majú výrazný podiel na kvalite svojich družstiev. Podobne ako v našej lige, aj tu pôsobí niekoľko hráčov z Brazílie, ale aj iných futsalových veľmocí. Prvé zápasy nám jasne ukázali, že nebude vôbec jednoduché postúpiť zo skupiny. Na palubovke sa stretnú odlišné štýly hry a ja sa už teším na prvé vystúpenie našich chlapcov. Verím, že budeme úspešne na turnaji reprezentovať nie len značku MŠK, ale aj našu krajinu“.

Víťazstvo v úvodnom zápase

Šošoni vstúpili do turnaja ideálne. Domáci Khorfakkan zdolali v pomere 5:2, keď k prvopolčasovému gólu Zaťoviča pridali presné zásahy Marton, Gábor, Matejov a Marušinec. Víťazstvo o tri góly sa však nerodilo jednoducho.

„Som veľmi milo prekvapený z úrovne turnaja a kvality tímov, čo nám ukázal aj náš prvý zápas. Víťazstvo 5:2 sa nerodilo ľahko. V prvom polčase sme mali prevahu, no nepremenili sme šance. Naopak v druhom nás domáci zatlačili, ale dnes mal svoj deň brankár, ktorý nás podržal. Za stavu 2:1 bol dôležitý moment tretí gól, ktorým sme otupili tlak domácich. Čaká nás ešte ťažší súper s výbornými Brazílčanmi,“ zhodnotil úvodné vystúpenie na turnaji kouč Škorec.

Kapitánsku pásku si úvodnom vystúpení MŠK na rukáv navliekol Dominik Ostrák.

„Hrali sme proti domácemu mužstvu a vedeli sme, že to nebude nič ľahké, keďže deň predtým prehrali. Začali sme dobre, keď sme hneď v úvode dali prvý gól. Následne sme ale zahadzovali množstvo šancí a do polčasu sa stav nezmenil. Rovnako, ako v prvom dejstve, sme dali gól hneď v úvode aj toho druhého. Slabšia pasáž prišla po inkasovanom góle, no výsledok sme si ustrážili a pridali aj zopár gólov naviac. Výborný vstup do turnaja, treba potvrdiť v nasledujúcom dôležitom zápase o postup zo skupiny,“ hovoril po zápase šikovný ľavák.

Ani v druhý hrací deň sa nedarilo v skupine „A“ Al Hamriyahu, ktorý proti egyptskému Al Ahli Bank prehral vysoko 0:7. V skupine „B“ sa opäť zrodila remíza, keď maďarský šampión Berettyóújfalu hral s DIBBA Alhisn nerozhodne 2:2.

Jasné víťazstvo a postup zo skupiny

Postupová matematika hovorila pred rozhodujúcim zápasom o postup zo skupiny jasne. Šošoni potrebovali získať aspoň bod. Hráči zo Slovenska však nenechávali od úvodu nič na náhodu, jasne dominovali a na remízu sa nespoliehali. Navyše, svoj tím podržal aj brankár Kavčák, ktorý výborne nahradil Herka medzi troma žrďami, pretože skúsený gólman si plnil reprezentačné povinnosti a turnaja, sa aj s Belaníkom a Ševčíkom, nezúčastnil. MŠK si nad Malihou pripísalo suverénnu výhru 5:0, keď sa dvakrát presadil kapitán Ostrák a po jednom presnom zásahu pridali Marton, Gábor a Moravec.

„Do druhého zápasu v skupine sme vstupovali s tým, že prípadná remíza alebo výhra by nám zaistila prvé miesto v skupine a postup do semifinále. Súpera sme videli hrať v prvom zápase v skupine. Vedeli sme, čo nás čaká a zároveň sme tomu prispôsobili aj taktiku, ktorá vyšla podľa predstáv. Nič sme nepodcenili a od úvodu zápasu sme mali veľké množstvo šancí. Pomohol nám rýchly gól, súper sa dostal len do niekoľkých príležitostí, ktoré brankár nepustil za svoj chrbát. Vďaka presvedčivému výsledku 5:0 sme nepripustili žiadnu drámu a postupujeme ďalej. V semifinále nás čaká maďarský majster. Verím, že podáme dobrý výkon a postúpime do finále,“ hodnotil stretnutie strelec gólu Kristián Gábor.

Maliha stavala svoj výkon na individuálnych kvalitách hráčov, ktoré Šošoni kolektívnym výkonom odstavili z hry.

„Na súpera sme sa dobre pripravili a od začiatku sme to boli my, ktorí sme diktovali tempo zápasu. Súper mal dve skvelé individuality, ktoré sa nám podarilo úplne vypojiť z hry, čo možno bolo kľúčom k úspechu. Hrali sme disciplinovane, agresívne a boli sme hladní po víťazstve, ktoré sme nakoniec aj dosiahli. Zajtra mame deň voľno a potom nás čaká maďarský majster na ktorého sa už tešíme,“ hovoril po zápase šťastný Filip Vaktor, ktorého doplnil aj kormidelník Žiliny:

"Vyskúšali sme si iný defenzívny systém ako v prvom a úspešne, výhra 5:0 veľmi potešila. Duel to nebol vôbec jednoduchý. Mali sme možnosť sa opäť konfrontovať s ázijským futsalom, ktorý je fyzicky dosť náročný. Čaká nás deň voľna na regeneráciu a zajtra výzva vo forme maďarského majstra, Berettyóújfalu, v ktorom pôsobia Španieli, Brazílci a maďarskí reprezentanti. Tešíme sa a vydáme zo seba maximum, reprezentujeme nielen klub, ale aj Slovensko,“ dodal Škorec.

V „A“ skupine si Al Bataeh poradil s egyptským Al Ahli Bank 6:4 a v skupine B si maďarský celok Berettyóújfalu zabezpečil po výhre 3:0 nad Kalbou postup zo skupiny. V semifinále sa tak proti Žilinčanom postavili práve Maďari a Al Bataeh vyzval najlepší tím z druhých miest Al Ahli Bank.

Penaltová dráma a hrdina Kavčák

Tretí zápas priniesol pikantný súboj v podobe súboja slovenskej Žiliny a maďarského Berettyóújfalu. Očakával sa vyrovnaný a taktický súboj, ktorý rozhodne najmenší detail. Šošoni sa ujali dvojgólového vedenia po góloch Štrbáka a Marušinca. Maďari potom pridali a vyrovnali. Berettyóújfalu sa dokonca ujal v predĺžení vedenia. Žilinčania tak museli hrať vabank, odvolali brankára a odmenou im bol vyrovnávajúci gól Vaktora. Duel tak dospel do penaltovej drámy, kde sa hrdinom stal Erik Kavčák, ktorý zneškodnil dva pokutové kopy. V stretnutí sa opäť ukázala sila kolektívu, ktorý kluboví funkcionári pod Dubňom vyskladali.

„Hráčom ďakujem za bojovnosť, siahli na dno svojich síl a nakoniec sa v penaltovom rozstrele šťastie priklonilo na našu stranu. Maďarský majster s legionármi nám nedal toľko priestoru ako domáce tímy a tým pádom sme sa presadzovali ťažšie. Viedli sme 2:0, ale v predĺžení sme neskôr prehrávali 2:3 a práve tu sa ukázala sila kolektívu. V power-play sme v poslednej minúte vyrovnali a v penaltách Erino (Kavčák pozn. autora) vychytal Maďarov. Čaká nás domáci tím Al Bataeh nabitý legionármi. Všetci ich považujú za favorita, ale my chceme turnaj vyhrať a všetko tomu podrobíme,“ zhodnotil semifinálové meranie síl Škorec.

Slovami chváli na brankára a celý tím nešetril po stretnutí ani Kamil Koleno.

„Bol to zatiaľ najťažší zápas na celom turnaji, ale chalani to zvládli veľmi dobre. Išli sme na dno svojich síl, keďže počas zápasu sa nám zranili ďalší hráči a zápas museli dohrávať len šiesti. Stretnutie bolo veľmi vyrovnané a hralo sa zo strany na stranu, čomu svedčilo aj predĺženie a následne pokutové kopy, kde nás podržal výborne chytajúci brankár. Týmto chcem poďakovať chalanom za super výkon,“ hovoril Koleno, ktorého doplnil Pavol Matejov: „Súper ukázal kvalitu, a aj dôvod prečo boli maďarským majstrom. Prvý polčas sme podali kvalitný koncentrovaný výkon a súpera sme do žiadnych väčších šancí nepustili."

"Druhý polčas súper začal hrať o stupeň vyššie, kde sa mu podarilo na konci zápasu vyrovnať. V zápase sme nepremenili viacero vynikajúcich šancí, kde nás najviac môžu mrzieť dve 100-percentné šance v posledných minútach za stavu 2:2. Za rovnakého výsledku sa išlo do predĺženia. V predĺžení bol súper na tom fyzicky lepšie, ale naším tímovým výkonom sa nám podarilo ísť až ku penaltám. Penalty sú, ako sa hovorí, "lotéria" a po dvoch chytených a dvoch premenených penaltách sme postúpili do finále. Ďakujem chalanom za odbojovaný zápas a za ich nezlomnú vôľu,“ pochválil tím Matejov.

Smolné finále

Vo finále čakal na Žilinčanov Al Bataeh, ktorý si v druhom semifinále poradil s Al Ahli Bank 3:2. Tím zo Spojených arabských emirátov disponoval vo svojom kádri hráčmi, ktorí majú skúsenosti z najvyšších líg v Taliansku a Španielsku. Škorec sa vo finále nemohol spoľahnúť na služby Martona a Marušinca, ktorých vyradilo z hry zranenie zo semifinálového merania síl.

V úvode stretnutia došlo k nešťastnému momentu, keď sa jeden z rozhodcov “upískol“ a nepriamo ovplyvnil zápas. V pokutovom území napálil jeden z útočníkov Al Bataehu pri obrannom zákroku do brucha Štrbáka, ktorému ostala na tele neprehliadnuteľná otlačka a z veľkého omylu usvedčila rozhodcu aj televízna kamera. Následné nekonečné protesty boli už zbytočné. Nasledovala penalta, ktorú domáci premenili. Rozladení Žilinčania následne inkasovali druhýkrát. Potom síce znížili gólom Ostráka, ale hostia po ďalších troch góloch zaznamenali víťazstvo 5:1.

„Už pred zápasom sme mali problém so zostavou, hrali sme bez Marušinca a Martona. Počas zápasu sme prišli už v piatej minúte o Štrbáka, ktorého nesprávne vylúčili. Okrem vylúčenia domáci kopali penaltu a tí dostali krídla. Treba však priznať, že Al Bataeh mal výborný tím, najlepší na turnaji, ktorý bol posilnený o Brazílčanov zo španielskej a talianskej ligy. Tí im výrazne pomohli a už dnes odlietajú do svojich klubov. Celkovo musím hodnotiť turnaj veľmi pozitívne a až po príchode domov budeme analyzovať všetky stránky,“ dodal na margo posledného vystúpenia Žiliny na turnaji Škorec, na ktorého nadviazal mladý Vaktor:

„Začali v oklieštenom zložení, ale o to viac odhodlaní pobiť sa o víťazstvo. Bohužiaľ, zápas veľmi ovplyvnila vymyslená červená karta a následná penalta. Avšak mali sme šancu na obrat, keď sme aj my mali penaltu, ale nepremenili sme ju. Góly sme dostali po našich chybách, ale aj po krásnych akciách súpera. Super zaslúžene vyhral, vo svojom kádri mal viacero špičkových zahraničných hráčov,“ zakončil Vaktor. Šošoni sa tak v medzinárodnej konkurencii nestratili a obsadili na turnaji druhé miesto.